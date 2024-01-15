يديعوت أحرونوت: غالبية مقاتلي وقادة حماس على قيد الحياة



بينما زعمت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من قتل حوالي 9 آلاف من عناصر المقاومة الإسلامية "حماس"، وأشار إلى أن عدد مقاتلي حماس يبلغ نحو 30 ألفاً. وقال أيضاً إنه تمكن من قتل 170 شخصاً في الجبهة الشمالية، حيث يخوض الاحتلال مواجهات متقطعة مع حزب الله اللبناني وفصائل من المقاومة الفلسطينية.



كما أظهرت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم 30 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء عدوانه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما استهدف 750 هدفاً في الجبهة الشمالية، حسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".



بينما اخترق نحو 9 آلاف صاروخ أطلق من قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع الحرب، ونحو 2000 صاروخ من لبنان ونحو 30 صاروخاً من سوريا.



كما أشارت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، قُتل 522 جندياً في معارك يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفي مناورات برية في قطاع غزة، وفي معارك في جنوب لبنان، وأوضح أن 188 من الجنود قتلوا في معارك القطاع. -وكالات