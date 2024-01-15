Monday, 15 January 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة العالمية: 50 ألف امرأة حامل في غزة

1/15/2024 2:30:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت منظمة الصحة العالمية بوجود مليون نازحة ونحو 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة.

وتعهدت المنظمة بتقديم الدعم والمساعدة إلى سكان القطاع الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. (الجزيرة نت)

MENAFN15012024000072011014ID1107723278

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث