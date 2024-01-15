الصحة العالمية: 50 ألف امرأة حامل في غزة

الصحة العالمية: 50 ألف امرأة حامل في غزة
التاريخ
1/15/2024 2:30:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت منظمة الصحة العالمية بوجود مليون نازحة
ونحو 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة.
وتعهدت المنظمة بتقديم الدعم والمساعدة إلى
سكان القطاع الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. (الجزيرة نت)
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