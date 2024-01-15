قتيلة إسرائيلية و18 إصابة 4 منهم في حال الخطر في عملية رعنانا شمالي تل أبيب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قتلت مستوطنة وأصيب 18 آخرون، اليوم الإثنين، إثر عملية طعن ودهس في مستوطنة رعنانا شمال تل أبيب.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفذ العملية استولى على مركبة مستوطنة بعد قتلها ونفذ بها عملية دهس ثم أخذ مركبة ثانية وأكمل بها العملية في مستوطنة "رعنانا".
وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 4 من المصابين في حال الخطر.
MENAFN15012024000072011014ID1107723277
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.