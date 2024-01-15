قتيلة إسرائيلية و18 إصابة 4 منهم في حال الخطر في عملية رعنانا شمالي تل أبيب

MENAFN - Alghad Newspaper) قتلت مستوطنة وأصيب 18 آخرون، اليوم الإثنين، إثر عملية طعن ودهس في مستوطنة رعنانا شمال تل أبيب.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفذ العملية استولى على مركبة مستوطنة بعد قتلها ونفذ بها عملية دهس ثم أخذ مركبة ثانية وأكمل بها العملية في مستوطنة "رعنانا".

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 4 من المصابين في حال الخطر.