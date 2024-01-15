نيوز ويك: الضربات الأميركية في اليمن مسمار آخر في نعش بايدن



ورأت المجلة الأميركية أنّ الضربات الأميركية الأخيرة في اليمن هي مسمار آخر في نعش الرئيس الأميركي، جو بايدن، وخصوصاً من ناحية الناخبين المسلمين في الانتخابات المقبلة أواخر العام الجاري.



ونقلت "نيوز ويك" عن إدوارد أحمد ميتشل، نائب المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، قوله للمجلة، إنّ "مجموعة الحقوق المدنية منزعجة للغاية من الضربات الجوية غير القانونية على اليمن".



وأضاف ميتشل: "نحن منزعجون للغاية لرؤية إدارة بايدن تصعّد هذه الأزمة من خلال قصف اليمن من دون موافقة الكونغرس، بدلاً من مجرد معالجة جذور الأزمة، وهي الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة".



وشنّت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا عدواناً عسكرياً على العاصمة اليمنية صنعاء، إضافةً إلى محافظات الحُدَيْدَة وصعدة وذمار وتعز وحَجّة، نظراً لموقف اليمن الداعم لغزة، واستهدافه للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال.



وكان المسؤولون اليمنيون في صنعاء قد حمّلوا الولايات المتحدة مسؤولية عسكرة البحر الأحمر، وخصوصاً بعد إنشائها "التحالف البحري" أو ما يعرف بـ "تحالف الازدهار"، حيث قال المتحدث باسم حركة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، للميادين قبل أيام، إنّ "عسكرة البحر الأحمر هو أمر خطر يجعل المنطقة خطاً نارياً يهدّد الملاحة".



بايدن يواجه مشاكل مع الناخبين العرب والمسلمين

ووفق "نيوزويك" فقد بدأ تحالف من الأميركيين المسلمين في الولايات المتأرجحة بحملة تحت شعار AbandonBiden# (تخلّو عن بايدن)، وحثّ الناخبين على عدم إعادة انتخاب الرئيس الحالي في عام 2024، بسبب موقفه الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة.



وفي هذا الإطار، قال جيلاني حسين، مدير فرع مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية في ولاية مينيسوتا، إنّ "الأغلبية الساحقة من المسلمين أخبرونا وشاركونا في مساجدنا ومجموعاتنا المجتمعية، أنهم لن يصوّتوا لبايدن في الانتخابات المقبلة".



كذلك، تتبّعت المجلة الأميركية استطلاعات الرأي التي أظهرت أيضاً مشكلة متنامية تواجه حملة بايدن، حيث يتشارك الناخبون المسلمون في رأيهم بعدم الرضا عن بايدن.



وفي السياق، كانت شركة "Emgage" قد أصدرت استطلاعاً في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2023، خلص إلى أنّ 5.2% فقط من الأميركيين المسلمين الذين شملتهم العيّنة قالوا إنهم سيصوّتون لبايدن في عام 2024.



كما يواجه بايدن "رد فعل عنيفاً" أيضاً من جانب بعض المنتمين إلى الحزب الديمقراطي، بسبب العدوان الذي شنّته الولايات المتحدة وبريطانيا بمشاركة دول أخرى على اليمن، فجر يوم الجمعة الماضي، كما أوردت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وترجع الانتقادات التي طالت بايدن لتجاوزه الدستور والكونغرس.



وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أنّ دعم بايدن لـ"إسرائيل" يأتي على حساب السياسة الخارجية الأميركية. -وكالات

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