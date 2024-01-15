انسحاب الفرقة 36 التي تضم لواء غولاني من قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بانسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة.
ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.
وبينت أنه "بقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98".
كما أفادت بنقل وحدة دوفدفان من قطاع غزة إلى الضفة الغربية تحسبا للتصعيد فيها.
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