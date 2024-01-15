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انسحاب الفرقة 36 التي تضم لواء غولاني من قطاع غزة

1/15/2024 2:30:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بانسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.


وبينت أنه "بقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98".

كما أفادت بنقل وحدة دوفدفان من قطاع غزة إلى الضفة الغربية تحسبا للتصعيد فيها.

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