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ضرب سفينة أميركية قرب سواحل عدن بصاروخ باليستي

1/15/2024 2:30:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي أن الحوثيين أطلقوا مساء الاثنين، صاروخا باليستيا وأصابوا سفينة حاويات أميركية ترفع علم جزر مارشال قرب سواحل عدن.

من جهتها قالت مصادر الحوثيين إن السفنية المستهدفة كانت متجهة لإسرائيل.

وفي وقت سابق منع الحوثيون حركة ملاحة السفن المتجهة إلى إسرائيل طالما بقيت غزة بدون طعام ودواء.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الجمعة الماضية، عدوانا على اليمن بحجة حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.


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