ضرب سفينة أميركية قرب سواحل عدن بصاروخ باليستي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي أن الحوثيين أطلقوا مساء الاثنين، صاروخا باليستيا وأصابوا سفينة حاويات أميركية ترفع علم جزر مارشال قرب سواحل عدن.
من جهتها قالت مصادر الحوثيين إن السفنية المستهدفة كانت متجهة لإسرائيل.
وفي وقت سابق منع الحوثيون حركة ملاحة السفن المتجهة إلى إسرائيل طالما بقيت غزة بدون طعام ودواء.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الجمعة الماضية، عدوانا على اليمن بحجة حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
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