غياب مخطط سياسي يصعب القتال

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

من ارئيل كهانا

ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعرض مخطط سياسي، حتى وإن كان جزئيا، بالنسبة لمستقبل غزة.

وزير الدفاع يوآف غالنت، قائدا المعسكر الرسمي بيني غانتس وغادي آيزنكوت وجهاز الأمن يعتقدون بأن إسرائيل ملزمة بأن تتقدم في المسألة وأن الأمر سيساعد القتال. بالمقابل، يمتنع نتنياهو حتى الآن عن اتخاذ قرارات لاعتبارات مختلفة. في محيطه يقولون إنه تجرى دراسة تفصيلية ومداولات ويردون الادعاءات بالتسويف.

وعلمت "إسرائيل اليوم" بأنه إضافة إلى أعضاء كابينيت الحرب، ففي جهاز الأمن أيضا يعتقدون بان الوضع السياسي سيتيح على التوجيه السليم لخطى الحرب. فقد قال مصدر أمني رفيع جدا في إحدى المداولات ان "التقدم في المرحلة الثالثة من الحرب، بدون الفهم الى أين نصل في المرحلة الرابعة، سيجعلنا نعلق في المرحلة الثالثة بل ربما يعيدنا الى المرحلة الثانية". والمقصود في ذلك هو انه طالما كان الجيش يسيطر أمنيا في القطاع ولا يعرف من هي الجهات المدنية التي يفترض بها أن تعالج شؤونه فإنه لن يكون له عنوان لخلق اتصال بهذه المحافل وتعزيزها.

كنتيجة لذلك ليس للجيش قدرة على الانتقال إلى المرحلة الرابعة المتمثلة بتسليم الحكم المدني في القطاع إلى جهة جديدة، محلية أو أجنبية، لا تكون حماس. وعندما لا تكون جهة جديدة، فإن حماس ستواصل إدارة الحياة المدنية قدر ما تستطيع. وتناول مصدر سياسي في هذا السياق تشغيل سوق جباليا وسيطرة مقاومين من حماس على شاحنات المساعدات كحالتين تواصل فيهما الحكم المدني لحماس، كونه لا يوجد حسم سياسي – إسرائيلي من سيكون العنوان التالي.

وكانت المسألة طرحت من جديد في القيادة السياسية في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأميركي بلينكن إلى البلاد الأسبوع الماضي. فقد ضغط المسؤول الأميركي على إسرائيل في سلسلة طويلة من المجالات ومن بينها إعادة السكان العرب من شمال قطاع غزة الى بيوتهم وإنهاء القتال هناك. رد كل أعضاء كابينيت الحرب طلب بلينكن وأوضحوا بأن وقف القتال في المنطقة غير وارد.

ومع ذلك، يعتقد زملاء نتنياهو في كابينيت الحرب بأنه إذا وجهت إسرائيل الأميركيين بالنسبة لمستقبل القطاع حسب رؤيتها، فإن الأمر سيقلل ضغوطاتهم. هكذا مثلا، يعتقد رئيس المعسكر الرسمي غانتس بانه لا يدور الحديث بعد عن "اليوم التالي" – التعبير الذي يتحفظ منه – وبالتأكيد عن إنهاء القتال. لكن على حد نهجه ينبغي بالفعل أن ترسم على الأقل ترتيبات فنية – موضوعية بالنسبة للإدارة المدنية للقطاع في المستقبل القريب.

يدور الحديث مثلا عن مناطق إنسانية أخرى تعلن في القطاع وتسلم لإدارة محلية من غزيين أو جهات دولية. هذه الأجسام تدير توزيع المساعدة الدولية في تطلع لأن ينزع من يد حماس هذا الجانب أيضا من سيطرتها في القطاع.

بتقدير غانتس فإنه إذا ما أشركت اسرائيل الأميركيين بالنسبة للشكل الذي ترى فيه الإدارة المدنية للقطاع، فانهم سيعمدون الى تجنيد الجهات ذات الصلة في الأسرة الدولية وبخاصة من دول الخليج.