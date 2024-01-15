غياب مخطط سياسي يصعب القتال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم
من ارئيل كهانا
ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعرض مخطط سياسي، حتى وإن كان جزئيا، بالنسبة لمستقبل غزة.
وزير الدفاع يوآف غالنت، قائدا المعسكر الرسمي بيني غانتس وغادي آيزنكوت وجهاز الأمن يعتقدون بأن إسرائيل ملزمة بأن تتقدم في المسألة وأن الأمر سيساعد القتال. بالمقابل، يمتنع نتنياهو حتى الآن عن اتخاذ قرارات لاعتبارات مختلفة. في محيطه يقولون إنه تجرى دراسة تفصيلية ومداولات ويردون الادعاءات بالتسويف.
وعلمت "إسرائيل اليوم" بأنه إضافة إلى أعضاء كابينيت الحرب، ففي جهاز الأمن أيضا يعتقدون بان الوضع السياسي سيتيح على التوجيه السليم لخطى الحرب. فقد قال مصدر أمني رفيع جدا في إحدى المداولات ان "التقدم في المرحلة الثالثة من الحرب، بدون الفهم الى أين نصل في المرحلة الرابعة، سيجعلنا نعلق في المرحلة الثالثة بل ربما يعيدنا الى المرحلة الثانية". والمقصود في ذلك هو انه طالما كان الجيش يسيطر أمنيا في القطاع ولا يعرف من هي الجهات المدنية التي يفترض بها أن تعالج شؤونه فإنه لن يكون له عنوان لخلق اتصال بهذه المحافل وتعزيزها.
كنتيجة لذلك ليس للجيش قدرة على الانتقال إلى المرحلة الرابعة المتمثلة بتسليم الحكم المدني في القطاع إلى جهة جديدة، محلية أو أجنبية، لا تكون حماس. وعندما لا تكون جهة جديدة، فإن حماس ستواصل إدارة الحياة المدنية قدر ما تستطيع. وتناول مصدر سياسي في هذا السياق تشغيل سوق جباليا وسيطرة مقاومين من حماس على شاحنات المساعدات كحالتين تواصل فيهما الحكم المدني لحماس، كونه لا يوجد حسم سياسي – إسرائيلي من سيكون العنوان التالي.
وكانت المسألة طرحت من جديد في القيادة السياسية في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأميركي بلينكن إلى البلاد الأسبوع الماضي. فقد ضغط المسؤول الأميركي على إسرائيل في سلسلة طويلة من المجالات ومن بينها إعادة السكان العرب من شمال قطاع غزة الى بيوتهم وإنهاء القتال هناك. رد كل أعضاء كابينيت الحرب طلب بلينكن وأوضحوا بأن وقف القتال في المنطقة غير وارد.
ومع ذلك، يعتقد زملاء نتنياهو في كابينيت الحرب بأنه إذا وجهت إسرائيل الأميركيين بالنسبة لمستقبل القطاع حسب رؤيتها، فإن الأمر سيقلل ضغوطاتهم. هكذا مثلا، يعتقد رئيس المعسكر الرسمي غانتس بانه لا يدور الحديث بعد عن "اليوم التالي" – التعبير الذي يتحفظ منه – وبالتأكيد عن إنهاء القتال. لكن على حد نهجه ينبغي بالفعل أن ترسم على الأقل ترتيبات فنية – موضوعية بالنسبة للإدارة المدنية للقطاع في المستقبل القريب.
يدور الحديث مثلا عن مناطق إنسانية أخرى تعلن في القطاع وتسلم لإدارة محلية من غزيين أو جهات دولية. هذه الأجسام تدير توزيع المساعدة الدولية في تطلع لأن ينزع من يد حماس هذا الجانب أيضا من سيطرتها في القطاع.
بتقدير غانتس فإنه إذا ما أشركت اسرائيل الأميركيين بالنسبة للشكل الذي ترى فيه الإدارة المدنية للقطاع، فانهم سيعمدون الى تجنيد الجهات ذات الصلة في الأسرة الدولية وبخاصة من دول الخليج.
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