إسرائيل الى أين تسير؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) معاريف
بقلم: أفرايم غانور
مع كل الحزن الشديد والالم الرهيب، أسمح لنفسي بأن أقول ان الحرب التي فرضت على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) كان من شأنها أن تلحق ضررا أكبر بكثير. ففي الواقع المرير الذي كانت فيه دولة إسرائيل ممزقة في السنة الأخيرة كان يمكن لهذا أن يبدأ بضربة وبمصيبة أخطر وأكثر ايلاما بكثير جدا. يكفي أن نفكر ماذا كان سيحصل لو أن هجمة حماس في ذاك السبت من فرحة التوراة كانت بدأت بتنسيق مع حزب الله، الحوثيين، المقاومة في الضفة الغربية والميليشيات الإيرانية في سورية. لا حاجة لخيال عظيم كي نفهم بأي وضع كانت ستكون عليه اليوم دولة إسرائيل.
هذه الحرب هي "نداء صحوة" صاخب ومدوٍ يستوجب من إسرائيل ان تستيقظ الى عالم آخر من التفكير والسلوك، الى صهيونية جديدة وغائية ترتبط بالواقع العالمي والى المحيط المتغير حولها. واقع توجد فيه قيادة شجاعة ذات اقلاع، رؤية، نظرة حكيمة وبراغماتية، توجد لها قدرات وقوى لأن تتخذ وتنفذ قرارات صعبة وبالأساس لا تشبه القيادة العتيقة، المسيحانية والمتبطلة الحالية، التي في رؤياها توجد إقامة متجددة للهيكل، عودة الى المحكمة على نمط العهود المندثرة وتوسيع الاستيطان اليهودي الى حدود بلاد إسرائيل الكاملة وكأننا اسياد كل العالم.
لقد اثبتت لنا الحرب بشكل واضح بأننا بحاجة الى قيادة أخرى بالنسبة لها قيمة الانسان هي فوق كل شيء، وبالتأكيد فوق قبور الاولياء وان زعماء في صورة نتنياهو، إمسلم، بن غفير، سموتريتش، كرعي، ريغف وامثالهم لا يمكنهم ان يقودوها في هذا الوقت بالطريقة التي يتصرفون بها. لقد بينت لنا هذه الحرب بانه يوجد هنا جيل جديد من القادة العسكريين والمقاتلين الشجعان والمصممين، جيل جلب لشعب إسرائيل روحا جديدة وبوسعه أن يرفع هنا قيادة جديدة مع قدرة تفكير خارج الصندوق تسير بإسرائيل الى واقع مختلف وعمل ما لم تنجح في عمله القيادات السابقة.
إسرائيل هذه الأيام، وبعد 100 يوم على الحرب، تقف امام تحديات عديدة وصعبة لم نشهد لها مثيل في الماضي، وتفترض قيادة قدوة وليست واهنة. فضلا عن المهمة الأولية لإنهاء الحرب في غزة بعد القضاء على حكم حماس وإعادة المخطوفين توجد حاجة عاجلة لاعطاء حل لغزة المدمرة، اختيار وتنصيب قيادة مدنية توفر احتياجات لمليوني وأكثر من سكانها، كل هذا بعد تواجد وسيطرة إسرائيليين في معبر رفع ومحور فيلادلفيا.
إلى جانب هذا توجد امام قيادة الدولة الحاجة لإعادة الهدوء والسكينة الى حدود الشمال الذي نحو 80 ألف من سكانه هم بمثابة نازحون من بيوتهم، حقولهم ومصانعهم، في ظل إعادة الامن الى الشمال حيال تهديدات حزب الله. في قائمة المهام الهامة إياها، توجد مهمة لا تقل صعوبة، اعمار بلدات الغلاف وإعادة سكانه النازحين الى حياة أمن وهدوء حيال قطاع غزة.
كل هذا قبل أن نتحدث عن مهام مثل ترميم اقتصاد إسرائيل، معالجة الزراعة، السياحة، جهاز التعليم وجهاز الصحة. يدور الحديث عن مهام فورية لأجل إعادة الدولة الى مسار الحياة الطبيعية.
هل يمكن لهذه الحكومة ان تؤدي هذه المهام؟ واضح انه لا، مثلما سنتعرف في الأيام القريبة القادمة من ميزانية الدولة التي ستقدمها، وتثبت لماذا تحتاج إسرائيل الزاما الى تغيير القرص القيادة، بحيث يكون فيه جواب وحلول للاخفاقات التي جلبت على إسرائيل الكارثة الرهيبة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مثل تغيير ثوري وجذري في مبنى الجيش الإسرائيلي، في سلوك الدولة وسلم أولوياتها.
في هذا الواقع، حين نسأل اليوم: وجهة الدولة الى اين؟ واضح لكل ذي عقل بعيد عن الاعتبارات والمصالح السياسية بان هذه الحكومة ليست جديرة وليست قادرة على ان تقوم بمهامها.
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