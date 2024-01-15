إسرائيل الى أين تسير؟

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: أفرايم غانور

مع كل الحزن الشديد والالم الرهيب، أسمح لنفسي بأن أقول ان الحرب التي فرضت على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) كان من شأنها أن تلحق ضررا أكبر بكثير. ففي الواقع المرير الذي كانت فيه دولة إسرائيل ممزقة في السنة الأخيرة كان يمكن لهذا أن يبدأ بضربة وبمصيبة أخطر وأكثر ايلاما بكثير جدا. يكفي أن نفكر ماذا كان سيحصل لو أن هجمة حماس في ذاك السبت من فرحة التوراة كانت بدأت بتنسيق مع حزب الله، الحوثيين، المقاومة في الضفة الغربية والميليشيات الإيرانية في سورية. لا حاجة لخيال عظيم كي نفهم بأي وضع كانت ستكون عليه اليوم دولة إسرائيل.

هذه الحرب هي "نداء صحوة" صاخب ومدوٍ يستوجب من إسرائيل ان تستيقظ الى عالم آخر من التفكير والسلوك، الى صهيونية جديدة وغائية ترتبط بالواقع العالمي والى المحيط المتغير حولها. واقع توجد فيه قيادة شجاعة ذات اقلاع، رؤية، نظرة حكيمة وبراغماتية، توجد لها قدرات وقوى لأن تتخذ وتنفذ قرارات صعبة وبالأساس لا تشبه القيادة العتيقة، المسيحانية والمتبطلة الحالية، التي في رؤياها توجد إقامة متجددة للهيكل، عودة الى المحكمة على نمط العهود المندثرة وتوسيع الاستيطان اليهودي الى حدود بلاد إسرائيل الكاملة وكأننا اسياد كل العالم.

لقد اثبتت لنا الحرب بشكل واضح بأننا بحاجة الى قيادة أخرى بالنسبة لها قيمة الانسان هي فوق كل شيء، وبالتأكيد فوق قبور الاولياء وان زعماء في صورة نتنياهو، إمسلم، بن غفير، سموتريتش، كرعي، ريغف وامثالهم لا يمكنهم ان يقودوها في هذا الوقت بالطريقة التي يتصرفون بها. لقد بينت لنا هذه الحرب بانه يوجد هنا جيل جديد من القادة العسكريين والمقاتلين الشجعان والمصممين، جيل جلب لشعب إسرائيل روحا جديدة وبوسعه أن يرفع هنا قيادة جديدة مع قدرة تفكير خارج الصندوق تسير بإسرائيل الى واقع مختلف وعمل ما لم تنجح في عمله القيادات السابقة.

إسرائيل هذه الأيام، وبعد 100 يوم على الحرب، تقف امام تحديات عديدة وصعبة لم نشهد لها مثيل في الماضي، وتفترض قيادة قدوة وليست واهنة. فضلا عن المهمة الأولية لإنهاء الحرب في غزة بعد القضاء على حكم حماس وإعادة المخطوفين توجد حاجة عاجلة لاعطاء حل لغزة المدمرة، اختيار وتنصيب قيادة مدنية توفر احتياجات لمليوني وأكثر من سكانها، كل هذا بعد تواجد وسيطرة إسرائيليين في معبر رفع ومحور فيلادلفيا.

إلى جانب هذا توجد امام قيادة الدولة الحاجة لإعادة الهدوء والسكينة الى حدود الشمال الذي نحو 80 ألف من سكانه هم بمثابة نازحون من بيوتهم، حقولهم ومصانعهم، في ظل إعادة الامن الى الشمال حيال تهديدات حزب الله. في قائمة المهام الهامة إياها، توجد مهمة لا تقل صعوبة، اعمار بلدات الغلاف وإعادة سكانه النازحين الى حياة أمن وهدوء حيال قطاع غزة.

كل هذا قبل أن نتحدث عن مهام مثل ترميم اقتصاد إسرائيل، معالجة الزراعة، السياحة، جهاز التعليم وجهاز الصحة. يدور الحديث عن مهام فورية لأجل إعادة الدولة الى مسار الحياة الطبيعية.

هل يمكن لهذه الحكومة ان تؤدي هذه المهام؟ واضح انه لا، مثلما سنتعرف في الأيام القريبة القادمة من ميزانية الدولة التي ستقدمها، وتثبت لماذا تحتاج إسرائيل الزاما الى تغيير القرص القيادة، بحيث يكون فيه جواب وحلول للاخفاقات التي جلبت على إسرائيل الكارثة الرهيبة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مثل تغيير ثوري وجذري في مبنى الجيش الإسرائيلي، في سلوك الدولة وسلم أولوياتها.

في هذا الواقع، حين نسأل اليوم: وجهة الدولة الى اين؟ واضح لكل ذي عقل بعيد عن الاعتبارات والمصالح السياسية بان هذه الحكومة ليست جديرة وليست قادرة على ان تقوم بمهامها.