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العرب سيدفعون الثمن

1/15/2024 2:30:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: أسرة التحرير

خطة وزارة المالية التقليص بشكل غير مسبوق وغير متوازن في الميزانيات المخصصة لتنمية المجتمع العربي تدل على ان الحكومة قررت ان يكون المواطنون العرب أول من يدفع ثمن المصيبة الاقتصادية في اعقاب هجمة حماس والحرب. وبتقدير لجنة رؤساء السلطات العربية، سيبلغ التقليص 4.5 مليار شيكل كانت مخصصة لخطط في التعليم، التشغيل، الرفاه، تنمية البنى التحتية وغيرها. مشكوك أن تكون المؤشرات الأولى لثمار الاستثمار في الجمهور العربي تهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحكومة التفوق اليهودي برئاسة بنيامين نتنياهو. وحتى جهاز الامن العام الشاباك وصف أمس، في بيان استثنائي التقليص المخطط بأنه "مس استراتيجي بالحصانة القومية"، من شأنه أن يؤدي الى "تعميق الاغتراب، إحساس عدم الانتماء وانعدام الالتزام من جانب الدولة"، مما "سيعمق احتمالات العنف على خلفية قومية".
وتتضمن التقليصات في مشروع الميزانية للعام 2024، ما مجموعة 23 قرار حكومي لتقليص بمعدل 15 %. وتكاد تكون كل الخطط متعددة السنين بحيث إن التقليص سيحل أيضا على السنوات التالية. من 37 مليار شيكل لعموم القرارات خصص 32 مليارا للمجتمع العربي، والتي تتضمن ضمن أمور أخرى الخطة الخماسية (التي اتخذت في الحكومة السابقة)، خطة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وغيرها. من تحت اطار الدخان الذي تسدله وزارة المالية والحكومة بشأن "تقليصات أليمة" ستشعر بها كل أطياف المجتمع، تتضح الحقيقة: مس فظ ومركز بالميزانيات للمجتمع العربي.
بينما سيكون التقليص العرض المقترح في الوزارات الحكومة 3 %، فإن التقليص في الخطة الخماسية اكبر بخمسة اضعاف. ان المس بالعرب مزدوج: عبر الخدمات التي يفترض ان تقدمها عموم الوزارات الحكومية وفي التقليص الذي "حيك" لأجلهم. تجربة الماضي تفيد أيضا بانه حتى الإقرار النهائي للميزانية الجديدة ستتقزم باقي التقليصات وبالتأكيد تلك التي تخص الجماعات التي تفضلها الحكومة، وعلى رأسها المستوطنون والحريديون.
منذ قيام الدولة اتخذت الحكومات اكثر من 15 قرارا لتقليص الفجوات بين العرب واليهود، لكن تأثيرها كان صغيرا، هذا اذا كان على الاطلاق. في 2015 اقرت الحكومة برئاسة نتنياهو خطة أخرى متعددة السنين، اعتبرت نهجا جديدا. على أساس دروسها اقرت حكومة التغيير في 2021 خطة شاملة وطموحة اكثر من ذلك. مؤشرات أولية تدل على ثمار الاستثمار، ومنها التحسن في نطاق تشغيل النساء، معدل الاستحقاق لشهادة الثانوية وعدد الطلاب الجامعيين.
على سموتريتش ونتنياهو أن ينصتا الى تحذيرات مسؤولي الجمهور العربي، وزارة المساواة الاجتماعية والشباك من احباط تنمية المجتمع العربي. الخطة هي تمييز مرفوض، تفرض ضائقة اقتصادية – اجتماعية على نحو 20 % من مواطني إسرائيل. محظور الموافقة على سلم الأولويات المشوه هذا.

MENAFN15012024000072011014ID1107723270

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