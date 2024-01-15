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تحرير المخطوفين بثمن وقف الحرب اعتراف بالفشل

1/15/2024 2:30:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: عاموس هرئيل
خلافا لما يمكن أن يسمع في جزء من تقارير الاعلام فإنه لا يوجد حتى الآن على الطاولة اقتراح تسوية متبلور بخصوص صفقة اخرى لتحرير المخطوفين الاسرائيليين المحتجزين لدى حماس. هناك افكار للوسطاء القطريين والمصريين بدعم اميركي. وهناك ادراك لما يتوقع أن تطلبه قيادة حماس.
صفقة التبادل الاولى، التي في اطارها تم اطلاق 110 من النساء والاطفال الاسرائيليين الى جانب مواطنين اجانب، تم التوصل اليها قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. اسرائيل نسبت الصفقة التي مقابلها حصلت حماس على ثمن منخفض نسبيا (ثلاثة اضعاف عدد المخطوفين) للضغط العسكري الكبير الذي استخدم على حماس، والذي بسببه كانت قيادة حماس تأمل الحصول على وقف طويل لإطلاق النار.
من ناحية السنوار فقد بقي لديه ما يكفي من اوراق المساومة حتى بعد اطلاق سراح هؤلاء 110 من المخطوفين، ولكنه ارتكب خطأ واحد في حساباته فقد افترض أن الصفقة الاولى ستؤدي الى مفاوضات طويلة اخرى وأن الجيش الاسرائيلي لن يعود للعملية البرية في القطاع. عمليا ما حدث هو العكس وهجوم اسرائيل استؤنف على الفور بعد انهيار المحادثات ووقف اطلاق النار.
طلبات حماس في الجولة الحالية تبدو مرتفعة جدا. الحديث لا يدور فقط عن خطة "الجميع مقابل الجميع"، اطلاق سراح جميع المخطوفين مقابل جميع السجناء الفلسطينيين في اسرائيل، بما في ذلك كبار الاسرى المخضرمين وبينهم مقاومو النخبة الذين شاركوا في (طوفان الاقصى) وتم اعتقالهم في حينه. حماس ستطلب الحصول على امرين آخرين مرتبطين بذلك: وقف طويل المدى لإطلاق النار والتعهد بعدم المس بقيادتها. يبدو أن هذه تعهدات اكثر مرونة يصعب تطبيقها لفترة طويلة.
حتى الآن فإن موافقة اسرائيل على هذه الصفقة تعني نهاية المعركة بالصيغة الحالية. اضافة الى ذلك هذا سيكون اعترافا من قبل الحكومة والجيش بالفشل مرتين، في شن الحرب وفي تحقيق الاهداف الطموحة التي رسموها لأنفسهم في اعقابها، هزيمة حماس وتدمير قدراتها.
في القيادة الامنية والسياسية العليا هناك من يقولون بأنه لن يكون أي مناص من ذلك لأن هذه الاهداف تصطدم بهدف آخر وهو تحرير جميع المخطوفين. حيث إن الهدف الثاني هو الوحيد القابل للتحقق في هذه الاثناء. حسب رأيهم فان الفشل الذريع للدولة في 7 تشرين الأول (اكتوبر)، الذي عرض عائلات في الغلاف واشخاص كانوا في حفلة نوفا للقتل، يلزم اخلاقيا بإصلاح كهذا، حتى بثمن الاعتراف بالفشل الذي معناه العملي هو الموافقة على انتصار "مؤقت" (هذا ما نأمله) لحماس في الحرب. بالنسبة لحماس الهدف لم يعد تحقيق هدنة مؤقتة، بل الصعود على مسار نهايته وقف اطلاق نار يضمن بقاءها في الحكم ويحمي كبار قادتها من الاصابة.
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيجد صعوبة كبيرة في الموافقة على مثل هذه الصفقة. أولا لأنه الى جانب الاعتراف بالفشل في الحرب سيكون هنا تنازل غير مسبوق من حيث حجمه لاطلاق سراح مقاومين. ثانيا، لأن هذه الخطوة ستؤدي وبمستوى كبير جدا الى انهيار الائتلاف وانسحاب الشركاء المتطرفين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وحزبيهما.

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