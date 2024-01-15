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وإن لم تكن تلك إبادة جماعية

1/15/2024 2:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: ايال غروس

النقاشات التي جرت في الاسبوع الماضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي تركز حول سؤال هل اسرائيل تخرق ميثاق المنع والمعاقبة على جريمة ابادة شعب. الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا تعكس اعتقاد كثيرين في العالم بأن القتل الواسع للفلسطينيين في قطاع غزة وصل الى درجة ابادة شعب. الاحتكام الى ادعاء الابادة الجماعية خلافا لادعاءات اخرى يجلب معه ايضا أهمية خاصة من الصدمة الى جانب الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية فيما يتعلق بضرورة العمل على منع ابادة شعب وحظر التحريض عليها.
يوجد لمثل هذه الدعوى بالتحديد ايضا سبب اجرائي: المحكمة توجد لها صلاحية مناقشة دعاوى بين الدول فقط حسب الاتفاق بينها. في الميثاق بشأن ابادة شعب هناك بند بحسبه جميع الدول الموقعة على الميثاق توافق على صلاحية قرار حكم المحكمة. في مواثيق اخرى، مثلا ميثاق جنيف الذي يتناول حماية المدنيين اثناء الحرب والاحتلال، لا يوجد مثل هذا البند. لذلك، لا يوجد للمحكمة صلاحية حكم بشكل تلقائي بشأن حماية المدنيين في الحرب إلا اذا وافقت اسرائيل على الحكم.
في اعقاب الخطاب العالمي والاجراء القضائي، ضمن ذلك بسبب مسألة صلاحية الحكم، تحول النقاش في اسرائيل وفي ارجاء العالم الى أكثر تركيزا حول مسألة الابادة الجماعية.
من اجل اثبات وجود ابادة شعب مطلوب اساس وقائعي لوجود واحد من عدة افعال تم عدها في الميثاق مثل قتل اعضاء مجموعة معينة، التسبب بضرر كبير للجسم أو الروح لمن ينتمون للمجموعة، أو وضع مجموعة معينة بشكل متعمد في ظروف حياة يمكن أن تؤدي الى ابادة كل هذه المجموعة أو جزء منها، ايضا يجب اثبات أنه كان لهذه الافعال اساس نفسي من نية الابادة، بصورة كاملة أو جزئية، لمجموعة وطنية أو عرقية.
ولأنه لا يوجد شك في أن اسرائيل قتلت واصابت الكثير من الفلسطينيين في القطاع وظروف الحياة هناك قاسية بشكل خاص فان النقاش يتركز في الاساس حول مسألة النية. هل اسرائيل تنوي المس بالفلسطينيين هناك لكونهم فلسطينيين، حسب ادعاء جنوب افريقيا، أو أنها فقط تريد المس برجال حماس كما تدعي.
من اجل اتخاذ القرار النهائي فان الامر سيحتاج الى الكثير من الوقت؛ الآن الانتظار هو لقرار من المحكمة بشأن اوامر مؤقتة، التي من المتوقع أن تعطى خلال بضعة اسابيع. من اجل اصدار اوامر يكفي أن تقتنع المحكمة بأنه ربما قد تكون هناك حقيقة في ادعاءات جنوب افريقيا. في الخلفية توجد خلافات حول الوقائع، لكن ايضا توجد تفسيرات فيما يتعلق بمسألة كيف يجب تفسير اليوم جريمة ابادة شعب. الطاقم القانوني الاسرائيلي عرض بالصورة المناسبة ادعاءات تستند الى الوقائع وادعاءات قانونية تريد القول بأن الميثاق ليست له صلة بهذه الحالة.
ولكن النقاشات المتركزة حول مسألة "ابادة شعب" – هل حدث هذا أم لا – جاءت ولها ثمن. ابادة شعب ليست الامر الوحيد المحظور في القانون الدولي. فقوانين الحرب تلزم بعدم القيام بهجمات لا تميز، أي هجمات لا تميز بين المدنيين والمقاتلين. يجب على الدول اتخاذ وسائل الحذر من اجل ضمان أنه لن يتم المس في هجماتها المدنيون. ايضا محظور مهاجمة هدف عسكري اذا كان يتوقع أن يمس الهجوم بحياة المدنيين بشكل لا يتناسب مع الفائدة المباشرة الملموسة للهجوم. خرق هذه القواعد يمكن أن يصل الى مستوى جرائم حرب حتى بدون نية خاصة، التي يصعب اثباتها، لارتكاب جريمة ابادة جماعية.
مع الاخذ في الحسبان العدد الكبير جدا للمدنيين والاطفال الذين قتلوا في غزة بسبب العمليات الاسرائيلية، وحيث تشاهد احياء كاملة دمرت وقصفت، وتُسمع اقوال تفيد بأنه "لا يوجد ابرياء في غزة"، فمن الصعب عدم الاعتقاد بأن قواعد قوانين الحرب هذه لا يتم الحفاظ عليها. ايضا الرئيس الاميركي تحدث عن "القنابل التي لا تميز" التي القتها اسرائيل على قطاع غزة. الهجمات التي لا تميز بين الجنود والمدنيين هي هجمات محظورة. الهجمات المعروف مسبقا بأنها ستمس بالمدنيين بشكل غير متناسب يمكن أن تعتبر جريمة حرب. دمج العدد الكبير للمدنيين الذين قتلوا والرؤية التي تنعكس ليس فقط بتصريحات السياسيين، بل ايضا بتصريحات جنود في الميدان، مثل الجنود في الفيلم الذي عرضته جنوب افريقيا في الجلسة، الذي فيه يظهر الجنود وهم يغنون ويطلقون الشعار بأنه لا يوجد في غزة "أي شخص غير متورط" والشهادات الكثيرة بأن الهجمات اضرت بالبيوت والطواقم الطبية وغير ذلك، هذا الدمج يجب أن يقض مضاجعنا جميعا.
النقاش في قضية "الابادة الجماعية، نعم أم لا"، يمكن أن يجذب كل الاهتمام. يجب عدم تفسير دفاع اسرائيل أمام هذا الادعاء، أو الرفض المحتمل له في المحكمة، بأنه يبرر كل ما تفعله اسرائيل في قطاع غزة. بعد 7 تشرين الأول (اكتوبر) اصبح صعبا جدا بالنسبة لكثير من الاسرائيليين التفكير بالتعاطف مع ما يحدث في غزة. من الطبيعي ومن الصحيح أن كثيرين يريدون تحميل حماس المسؤولية عما يحدث. ولكن بما أن الصدمة الناتجة عن احداث 7 تشرين الأول (اكتوبر) تنبع بالتحديد من المس الشديد جدا بالأبرياء، فلا ينبغي لنا اغماض العيون عن مثل هذه الاصابات الخطيرة التي لحقت ببني البشر في غزة، حتى لو كانت المحكمة لا تعتبرها ابادة جماعية.

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