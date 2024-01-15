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الاحتلال المأزوم في غزة يبحث عن انتصار بالضفة.. هل يحققه؟

1/15/2024 2:30:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مرة، اثنتان، ثلاثة، لا حصر لعدد اقتحامات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، وكذلك الحال لنظيرتها نابلس وطولكرم ومخيماتها (طولكرم ونور شمس) بشمال الضفة الغربية.
وتتوالى اقتحامات الاحتلال أكثر من مرة في اليوم الواحد، وتتزامن عدة عمليات عسكرية لجيش الاحتلال بمختلف مدن وقرى الضفة الغربية في آن واحد، ولكل عملية نتاجها من الانتهاكات والاعتقالات والشهداء والتدمير أيضا، الذي أصبح هدف الاحتلال الأول.
وأكثر من قبلها، تصاعد عدوان الاحتلال على الضفة الغربية وبشكل أكبر بعد الحرب على قطاع غزة، وكل يوم يشتد عن سابقة لا سيما مع ازدياد أزمته وفشله بتحقيق أي من أهدافه المعلنة في غزة، فهل يحاول الاحتلال أن يعوض فشله ذاك بغزة عبر عنفه غير المسبوق بالضفة الغربية لتحقق صورة نصر لم يتحقق بعد كما تقول؟
سؤال اجاب عليه سياسيون وخبراء فلسطينيون، وأجمعوا على أن الكيان الصهيوني لا يبحث عن نصر بقدر ما يسير بخطط ممنهجة من قبل الحرب لتهويد الضفة الغربية وضمها بشكل كامل، وأن الحرب على غزة أعاقت هذا المخطط.
مخطط إبادة
يقول الدكتور مصطفى البرغوثي السياسي الفلسطيني وأمين عام حركة المبادرة الوطنية، إن "الاحتلال لا يبحث عن نصر، وإن لديه نفس المخطط تجاه غزة والضفة لتصفية الشعب الفلسطيني وقضيته، فضلا عن أن الحرب على غزة لا تقل عن نظيرتها بالضفة، وأنها بدأت بسبب الضفة وما يقوم به الاحتلال من ضم وتهويد وتطهير عرقي وإبادة جماعية للفلسطينيين".
ويوضح البرغوثي أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن ذلك في الأمم المتحدة، عندما حمل "خريطة إسرائيل" التي تضم الضفة الغربية وغزة وكل الجولان المحتل.
ويرى البرغوثي أن الاحتلال يريد أن يكسر أي مقاومة مهما كان شكلها لمخططاته، وأن الفلسطينيين يشهدون عملية خطيرة يشنها الاحتلال لقمع مقاومتهم وإرضاخهم.
وقال البرغوثي "سياسة الحكومة الصهيونية لخصها الوزير فيها بتسلئيل سموتريتش، حين قال بأنه سيملأ الضفة الغربية بالمستوطنين، ليفقد الفلسطينيون أي حلم لهم بدولة، وعليهم أن يرحلوا أو يرضخوا أو يموتوا".
ويضيف البرغوثي أن إسرائيل وأمام فشلها بالحرب على غزة تمارس أبشع الجرائم من حيث النوعية والحجم، وأنها "تنتقم لفشلها بإراقة دماء الفلسطينيين، وهي منذ 75 عاما تمارس تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية ضد شعب بأكمله".
وتشير إحصائيات مرصد شيرين للتوثيق إلى أن الاحتلال ومنذ الحرب على غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قتل 347 فلسطينيا بالضفة الغربية و24100 في غزة، كما نفذ أكثر من 5835 عملية اعتقال بالضفة واعتقل 4 آلاف فلسطيني بغزة.
كما هدم الاحتلال 421 منشأة سكنية وزراعية وتجارية بالضفة، مهجرة بذلك 2599 فلسطينيا، وهدم أكثر من 69,200 وحدة سكنية بغزة، وتسببت بنزوح حوالي 2 مليون نسمة في القطاع.
تصعيد بهدف الانتقام
ويتفق هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) مع البرغوثي في أن الاحتلال صعد عدوانه على الضفة الغربية قبل وبعد الحرب تنفيذا لبرنامج حكومته في حسم الصراع الذي بجوهره يستهدف الضفة الغربية والقائم على الضم والتهويد الكامل والتهجير.
كما يستغل الاحتلال الحرب لمنع انتفاضة يتخوف منها بالضفة، وبالتالي منع انفجار وفتح جبهة ثالثة تستنزفهم أكثر، وبالتالي يقول المصري "هي تصعد بالضفة ليس بهدف الانتقام بحد ذاته بقدر ما هو جزء أساسي مستمد من المشروع الصهيوني التوسعي العنصري الإجلائي، الذي ينص على أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان".
ونبَّه المصري إلى ضرورة الالتفات، إلى أن الاحتلال مستفيدة بكلتا الحالتين، في استمرار حربه بغزة وبعملياتها بالضفة، فهو لم يقدر أن يمنع المقاومة بالضفة، أو يوقف التهديد القادم من غزة، وارتكبت مجازر، إضافة لتدمير البنية التحتية، وهذا سيستنزف المقاومة والشعب على حد سواء لسنوات طويلة.
وأنهى المصري حديثه بالتأكيد بأن "النصر" الذي يسعى له الاحتلال "ذريعة لتنفيذ مخططاته، وأن الحرب أصبحت هدفا بحد ذاته للإحتلال".
حرب وجود
وينظر الاحتلال وفق عصمت منصور الخبير بالشأن الصهيوني، إلى أن ما يجري هو "حرب وجود واستقلال ثانية"، وهي تعتبر أن تغيير الواقع الأمني نابع من تغيير نظرتهم للصراع والمواجهة، وهذا توجه "خطير يجعلهم بحالة هجوم دائمة، ويهدد بتفجير الأوضاع بالضفة، وأيضا تورطهم عميقا في غزة أوصلها لحرب استنزاف لا خروج منها".
وذهب منصور إلى أن "النظرة المتطرفة والعدوانية الهجومية" التي يعيشها الاحتلال، والتي لا تبدي أي إجراءات للتراجع عنها تعني عودة المواجهة لمربعها الأول بالضفة وغزة وبكل مكان، وأن هذه الحكومة لا تملك سوى خيار الحرب والقوة.-(وكالات)

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