كان على أوروبا الجديدة توقع قدوم اليمين المتطرف

MENAFN - Alghad Newspaper) بين يوداه* - (إندبندنت عربية) 2023/11/30

مع انتخاب ليبرتاري متحمس في هولندا واقتراب لوبن من قصر الإليزيه، ينظر مؤلف كتاب "أوروبا الجديدة" في احتمال تحول المملكة المتحدة قريباً إلى حالة ليبرالية شاذة في القارة.

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للأسف، لن يجادل أحد في أن بريطانيا، منذ الاستفتاء على خروجها من الاتحاد الأوروبي، وجهت انتباهها صوب الداخل أكثر. وأصبح المجال السياسي الأوروبي ميداناً معزولاً، لكن الأمر لا ينطبق فقط على المحافظين، حيث تشكل صدمة الليبراليين البريطانيين وحيرتهم إزاء نتائج الانتخابات في هولندا -التي شهدت فوزاً تاريخياً لليمين المتطرف بقيادة غيرت فيلدرز- جزءاً من هذه العزلة. وبعدما استهلكت الحروب الثقافية التي بدأت في العام 2016 المملكة المتحدة، غاب عنها ككل التحول المناهض للمهاجرين الذي طرأ في الاتحاد الأوروبي.

من احتلال حزب فيلدرز، الذي قاد حملة على "تسونامي اللجوء"، المركز الأول في هولندا، إلى حرق الحافلات والعنف الجماعي اللذين اندلعا في قلب دبلن مؤخرًا في سياق مناهضة للمهاجرين، ناهيك عن تقدم "حزب البديل من أجل ألمانيا" وحزب مارين لوبن في فرنسا في الاستطلاعات، يتفاعل المجال السياسي في أنحاء القارة كلها مع المستويات التاريخية للهجرة -الذي استفاد منه اليمين المتطرف.

وفي العام 2022، وصل ما يقرب من مليون طالب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج، إضافة إلى نحو أربعة ملايين أوكراني كانوا قد التمسوا الأمان هناك مسبقًا. وارتفعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 38 في المائة منذ العام 2019، مقتربة من أعلى مستوياتها المسجلة في 2015-2016 عندما تحدثت الصحافة الأوروبية للمرة الأخيرة عن "أزمة هجرة". وتثير هذه الأرقام قلق الزعماء الأوروبيين، ليس فقط لأنها تشير إلى أن أياً من التدابير التي اتخذت في العام 2016 لم يُثبت كفايته، بل لأنها تثير قلق الناخبين الأوروبيين أيضًا.

في هولندا، انتهى بالتأكيد عهد رئيس الوزراء مارك روته الوسطي الذي دام 13 سنة. ويعد فيلدرز مثالاً متطرفاً بشكل خاص على نوع العمل السياسي يكتسب أرضية في كل مكان. وقد فاز السياسي الهولندي، الذي بدأت حملته الطويلة للوصول إلى هنا قبل 17 سنة عندما أسس "حزب الحرية"، بربع المقاعد في البرلمان بفضل دعوته إلى وقف قبول طلبات اللجوء وصد المهاجرين عند الحدود الهولندية. لكن تصلب المواقف واضح في أنحاء أوروبا كلها.

في ألمانيا، عندما يتعلق الأمر بالهجرة، انتهى عصر ميركل بالتأكيد أيضاً. ويقول المستشار أولاف شولتز، متحدثاً عن أعداد اللاجئين "يجب أن نرحلهم أخيراً على نطاق واسع". وبالنظر إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للمهاجرين يحتل في الاستطلاعات المرتبة الثانية، بنسبة 21 في المائة -متقدماً بخمس نقاط كاملة على حزب شولتز "الديمقراطي الاجتماعي التاريخي"- تعكس تصريحات شولتز المزاج الوطني. وقد جعل فريدريش ميرز، زعيم "الحزب الديمقراطي المسيحي"، من الحد من الهجرة عرضه الرئيس المليء بالتعليقات حول أن ضواحي برلين ليست ألمانية بما فيه الكفاية. وحتى اليسار الألماني المتشدد أعادت الهجرة تشكيله. وقد قوضت سارة فاغنكنيشت الكاريزمية حزب اليسار في البرلمان، حيث تبني قوتها اليسارية المناهضة للمهاجرين في المجال السياسي. لم تعد هناك أي أسرة سياسية محصنة.

في إسكندنافيا، التي طالما اعتبرتها بريطانيا منارة للقيم التقدمية، اتخذت كل من الدنمارك والسويد منعطفاً يمينياً بالتأكيد بشأن الهجرة. في الدنمارك، قاد ذلك يسار الوسط، الذي يقبع في موقفه من اللجوء أو تفكيك "غيتوهات" المهاجرين في الواقع على يمين معظم أحزاب يمين الوسط الأوروبية. وفي الوقت نفسه في السويد، حيث يعد الديمقراطيون السويديون، اليمينيون المتطرفون، أكبر حزب يدعم حكومة أقلية يمينية، يمكن أيضاً روية تحول نحو اليمين بشأن الهجرة. وتجري مناقشة حُزم جديدة مشددة حول المكان الذي يمكن أن يعيش فيه طالبو اللجوء أو ما إذا كان يمكن ترحيلهم بسبب ما يسمى "أوجه القصور في نمط الحياة".

صحيح أن الانتخابات في إسبانيا وبولندا سارت في الاتجاه الآخر، ولكن في كل منهما انتصر يسار الوسط بفارق ضئيل على اليمين الذي أصبح متطرفاً بعمق بشأن مسألة الهجرة، ناهيك عن رسوخه. ربما تراجعت حصة حزب "فوكس" اليميني المتطرف في إسبانيا إلى 33 مقعداً من 55 مقعداً، لكنه لم يكن يحتل أي مقاعد في البرلمان على الإطلاق في العام 2016. لقد دُفن بالتأكيد ما يسمى "الاستثناء الأيبيري" على صعيد اليمين المتطرف.

من الواضح أن المفوضية الأوروبية تراقب هذا كله بقلق -وإنما ليس بذعر. صحيح أن حزب فيلدرز قد يدعم استفتاء على "نيكست" (خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي)، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيسعى إلى التخلي عن ذلك لكي يتمكن من تشكيل ائتلاف. وبشكل عام، ترى المفوضية في جورجيا ميلوني في إيطاليا النموذج لما يبدو عليه اليمين المتطرف حين يتولى السلطة بالفعل. ويعرض عملها السياسي على شركائها المترددين في الائتلاف صفقة بسيطة: في مقابل السلطة، ستتخلى عن أجندتها المناهضة للاتحاد الأوروبي، بينما تظل مخلصة لأجندتها المناهضة للجوء.

لا يتمثل السيناريو الحقيقي الذي يفكر فيه المطلعون في بروكسل في استيلاء سلسلة من قادة اليمين المتطرف على السلطة ومغادرة بلدانهم الاتحاد الأوروبي، وإنما في سيطرة هذه الحكومات على مؤسسات بروكسل وإعادة تشكيل أوروبا على صورتها. وسيعتمد حصول ذلك من عدمه على نتيجة انتخابات العام 2027 في فرنسا -التي تظل، فيما يتعلق بطبيعة الاتحاد الأوروبي، كما كانت أيام نابليون بونابرت، بوتقة أوروبا. ومما يثير قلق الليبراليين الأوروبيين أن رئاسة ماكرون تبدو بالفعل بطة عرجاء بسبب فقدان حزبه السيطرة على البرلمان. ونظراً إلى عدم قدرته على الترشح لمرة ثالثة، يشعر مطلعون باريسيون بأن لدى لوبن فرصة حقيقية للوصول إلى الإليزيه هذه المرة -مع أسئلة حقيقية تتعلق بمدى اتباعها قواعد الأداء التي تتبعها ميلوني؟

اليوم، قد تستهلك المجال السياسي البريطاني مسائل ما إذا كانت خطة معالجة طلبات اللجوء في رواندا في الخارج قانونية أم لا -ناهيك عن كونها قابلة للتطبيق. ولكن كثيراً ما ينسى أن كلاً من ألمانيا والدنمارك تنظران في برامج مماثلة. وفي الوقت نفسه ضمنت إيطاليا بالفعل بعض المعالجة الخارجية في ألبانيا. وبذلك، يظل السؤال الأكبر حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتحرك، في شكل جماعي، نحو التخلي عن المعاهدات التي تدعم قانون اللجوء أو إصلاحها، سؤالاً سياسياً. هل تنتمي فترة بقية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين إلى أقصى اليمين؟

ثمة شيء واحد لا يمكن أن يدور أي شك حوله، وهو أن المجتمعات الأوروبية قد تغيرت بالفعل بشكل كبير بسبب الهجرة. أصبحت فرنسا، التي كانت نسبة المسلمين فيها في العام 1950 تبلغ 0.55 في المائة، أصبحت الآن تضم أكثر من 10 في المائة من المسلمين. وأصبحت ألمانيا، التي أصر المستشار هيلموت كول على أنها ليست "مجتمعاً مهاجراً"، كذلك -فقد ولدت نسبة مذهلة من سكانها تساوي 17 في المائة في الخارج. وولد 14 في المائة من سكان بريطانيا في الخارج -مثل الولايات المتحدة. وحتى إيرلندا، التي كانت حتى وقت قريب بلداً يتميز بالهجرة منه، أصبحت نسبة المولودين في الخارج من سكانها تساوي 18 في المائة -وهي نسبة أعلى مما هي عليه في الولايات المتحدة.

أثناء تجوالي في القارة من أجل تأليف كتابي الجديد "هذه هي أوروبا"، الذي يسعى إلى توثيق التحول الدراماتيكي في القارة، كان أحد أسئلتي الرئيسة هو: كيف يبدو الأمر بالنسبة للمهاجرين أنفسهم؟ كان أحد الأشياء التي أدهشتني هو أن طالبي اللجوء واللاجئين المتنوعين مثل الرجال السوريين في برلين، أو النساء الأفغانيات في أثينا، صُدموا هم أنفسهم بكيف أن أوروبا ليست أوروبا التي توقعوها -بل قارة تحولت بسبب الهجرة إلى نوع مختلف تماماً من المجتمع.

في فرنسا وألمانيا، شعر البعض بأن الهجرة أكبر مما ينبغي في الواقع -هجرة أشخاص من مجموعات أخرى. وشعر كثر بأن أفراد الطبقة الوسطى المولودين في أوروبا ليست لديهم أدنى فكرة عن مدى التنوع الذي وصلت إليه المجموعات السكانية العاملة المستندة إلى الهجرة في القارة. وأخبرني مهاجرون مراراً بأن السلطات الأوروبية تتعامى عن استغلال المهاجرين أو قوة العصابات العرقية.

في العام 2024، ثمة فرصة حقيقية لأن تنتخب بريطانيا حكومة بقيادة السير كير ستارمر، الذي يتبنى قيماً أكثر ليبرالية بشأن اللجوء مقارنة بالمحافظين. هناك فرصة حقيقية جداً لحدوث ذلك، مع إلغاء حزب العمال خطة رواندا، تماماً بينما تبدأ دول مختلفة في الاتحاد الأوروبي العمل بنسخها الخاصة من هذه الخطة. شعرت بريطانيا في عصرها الشعبوي بالوحدة في أوروبا، عندما بدت أوروبا كتلة ليبرالية. وقد تشعر بالوحدة بطريقة مختلفة تماماً في أوروبا حين يحدد سياسيون، مثل غيرت فيلدرز وجورجيا ميلوني، الإيقاع.



‏*بن يهوذا‏‏ Ben Judah: صحفي فرنسي ‏‏بريطاني، ومؤلف ‏‏كتاب "هذه لندن‏‏ ‏‏والإمبراطورية الهشة‏‏". ‏

‏*نشر هذا المقال في الإندبندنت الإنجليزية تحت عنوان:The 'new Europe' isn't ready for the far right, but should have been expecting it