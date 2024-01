كان على أوروبا الجديدة توقع قدوم اليمين المتطرف

MENAFN - Alghad Newspaper) بين يوداه* - (إندبندنت عربية) 2023/11/30

مع انتخاب ليبرتاري متحمس في هولندا واقتراب لوبن من قصر الإليزيه، ينظر مؤلف كتاب "أوروبا الجديدة" في احتمال تحول المملكة المتحدة قريباً إلى حالة ليبرالية شاذة في القارة.

للأسف، لن يجادل أحد في أن بريطانيا، منذ الاستفتاء على خروجها من الاتحاد الأوروبي، وجهت انتباهها صوب الداخل أكثر. وأصبح المجال السياسي الأوروبي ميداناً معزولاً، لكن الأمر لا ينطبق فقط على المحافظين، حيث تشكل صدمة الليبراليين البريطانيين وحيرتهم إزاء نتائج الانتخابات في هولندا -التي شهدت فوزاً تاريخياً لليمين المتطرف بقيادة غيرت فيلدرز- جزءاً من هذه العزلة. وبعدما استهلكت الحروب الثقافية التي بدأت في العام 2016 المملكة المتحدة، غاب عنها ككل التحول المناهض للمهاجرين الذي طرأ في الاتحاد الأوروبي.

من احتلال حزب فيلدرز، الذي قاد حملة على "تسونامي اللجوء"، المركز الأول في هولندا، إلى حرق الحافلات والعنف الجماعي اللذين اندلعا في قلب دبلن مؤخرًا في سياق مناهضة للمهاجرين، ناهيك عن تقدم "حزب البديل من أجل ألمانيا" وحزب مارين لوبن في فرنسا في الاستطلاعات، يتفاعل المجال السياسي في أنحاء القارة كلها مع المستويات التاريخية للهجرة -الذي استفاد منه اليمين المتطرف.

وفي العام 2022، وصل ما يقرب من مليون طالب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج، إضافة إلى نحو أربعة ملايين أوكراني كانوا قد التمسوا الأمان هناك مسبقًا. وارتفعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 38 في المائة منذ العام 2019، مقتربة من أعلى مستوياتها المسجلة في 2015-2016 عندما تحدثت الصحافة الأوروبية للمرة الأخيرة عن "أزمة هجرة". وتثير هذه الأرقام قلق الزعماء الأوروبيين، ليس فقط لأنها تشير إلى أن أياً من التدابير التي اتخذت في العام 2016 لم يُثبت كفايته، بل لأنها تثير قلق الناخبين الأوروبيين أيضًا.

في هولندا، انتهى بالتأكيد عهد رئيس الوزراء مارك روته الوسطي الذي دام 13 سنة. ويعد فيلدرز مثالاً متطرفاً بشكل خاص على نوع العمل السياسي يكتسب أرضية في كل مكان. وقد فاز السياسي الهولندي، الذي بدأت حملته الطويلة للوصول إلى هنا قبل 17 سنة عندما أسس "حزب الحرية"، بربع المقاعد في البرلمان بفضل دعوته إلى وقف قبول طلبات اللجوء وصد المهاجرين عند الحدود الهولندية. لكن تصلب المواقف واضح في أنحاء أوروبا كلها.

في ألمانيا، عندما يتعلق الأمر بالهجرة، انتهى عصر ميركل بالتأكيد أيضاً. ويقول المستشار أولاف شولتز، متحدثاً عن أعداد اللاجئين "يجب أن نرحلهم أخيراً على نطاق واسع". وبالنظر إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للمهاجرين يحتل في الاستطلاعات المرتبة الثانية، بنسبة 21 في المائة -متقدماً بخمس نقاط كاملة على حزب شولتز "الديمقراطي الاجتماعي التاريخي"- تعكس تصريحات شولتز المزاج الوطني. وقد جعل فريدريش ميرز، زعيم "الحزب الديمقراطي المسيحي"، من الحد من الهجرة عرضه الرئيس المليء بالتعليقات حول أن ضواحي برلين ليست ألمانية بما فيه الكفاية. وحتى اليسار الألماني المتشدد أعادت الهجرة تشكيله. وقد قوضت سارة فاغنكنيشت الكاريزمية حزب اليسار في البرلمان، حيث تبني قوتها اليسارية المناهضة للمهاجرين في المجال السياسي. لم تعد هناك أي أسرة سياسية محصنة.

في إسكندنافيا، التي طالما اعتبرتها بريطانيا منارة للقيم التقدمية، اتخذت كل من الدنمارك والسويد منعطفاً يمينياً بالتأكيد بشأن الهجرة. في الدنمارك، قاد ذلك يسار الوسط، الذي يقبع في موقفه من اللجوء أو تفكيك "غيتوهات" المهاجرين في الواقع على يمين معظم أحزاب يمين الوسط الأوروبية. وفي الوقت نفسه في السويد، حيث يعد الديمقراطيون السويديون، اليمينيون المتطرفون، أكبر حزب يدعم حكومة أقلية يمينية، يمكن أيضاً روية تحول نحو اليمين بشأن الهجرة. وتجري مناقشة حُزم جديدة مشددة حول المكان الذي يمكن أن يعيش فيه طالبو اللجوء أو ما إذا كان يمكن ترحيلهم بسبب ما يسمى "أوجه القصور في نمط الحياة".

صحيح أن الانتخابات في إسبانيا وبولندا سارت في الاتجاه الآخر، ولكن في كل منهما انتصر يسار الوسط بفارق ضئيل على اليمين الذي أصبح متطرفاً بعمق بشأن مسألة الهجرة، ناهيك عن رسوخه. ربما تراجعت حصة حزب "فوكس" اليميني المتطرف في إسبانيا إلى 33 مقعداً من 55 مقعداً، لكنه لم يكن يحتل أي مقاعد في البرلمان على الإطلاق في العام 2016. لقد دُفن بالتأكيد ما يسمى "الاستثناء الأيبيري" على صعيد اليمين المتطرف.

من الواضح أن المفوضية الأوروبية تراقب هذا كله بقلق -وإنما ليس بذعر. صحيح أن حزب فيلدرز قد يدعم استفتاء على "نيكست" (خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي)، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيسعى إلى التخلي عن ذلك لكي يتمكن من تشكيل ائتلاف. وبشكل عام، ترى المفوضية في جورجيا ميلوني في إيطاليا النموذج لما يبدو عليه اليمين المتطرف حين يتولى السلطة بالفعل. ويعرض عملها السياسي على شركائها المترددين في الائتلاف صفقة بسيطة: في مقابل السلطة، ستتخلى عن أجندتها المناهضة للاتحاد الأوروبي، بينما تظل مخلصة لأجندتها المناهضة للجوء.

لا يتمثل السيناريو الحقيقي الذي يفكر فيه المطلعون في بروكسل في استيلاء سلسلة من قادة اليمين المتطرف على السلطة ومغادرة بلدانهم الاتحاد الأوروبي، وإنما في سيطرة هذه الحكومات على مؤسسات بروكسل وإعادة تشكيل أوروبا على صورتها. وسيعتمد حصول ذلك من عدمه على نتيجة انتخابات العام 2027 في فرنسا -التي تظل، فيما يتعلق بطبيعة الاتحاد الأوروبي، كما كانت أيام نابليون بونابرت، بوتقة أوروبا. ومما يثير قلق الليبراليين الأوروبيين أن رئاسة ماكرون تبدو بالفعل بطة عرجاء بسبب فقدان حزبه السيطرة على البرلمان. ونظراً إلى عدم قدرته على الترشح لمرة ثالثة، يشعر مطلعون باريسيون بأن لدى لوبن فرصة حقيقية للوصول إلى الإليزيه هذه المرة -مع أسئلة حقيقية تتعلق بمدى اتباعها قواعد الأداء التي تتبعها ميلوني؟

اليوم، قد تستهلك المجال السياسي البريطاني مسائل ما إذا كانت خطة معالجة طلبات اللجوء في رواندا في الخارج قانونية أم لا -ناهيك عن كونها قابلة للتطبيق. ولكن كثيراً ما ينسى أن كلاً من ألمانيا والدنمارك تنظران في برامج مماثلة. وفي الوقت نفسه ضمنت إيطاليا بالفعل بعض المعالجة الخارجية في ألبانيا. وبذلك، يظل السؤال الأكبر حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتحرك، في شكل جماعي، نحو التخلي عن المعاهدات التي تدعم قانون اللجوء أو إصلاحها، سؤالاً سياسياً. هل تنتمي فترة بقية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين إلى أقصى اليمين؟

ثمة شيء واحد لا يمكن أن يدور أي شك حوله، وهو أن المجتمعات الأوروبية قد تغيرت بالفعل بشكل كبير بسبب الهجرة. أصبحت فرنسا، التي كانت نسبة المسلمين فيها في العام 1950 تبلغ 0.55 في المائة، أصبحت الآن تضم أكثر من 10 في المائة من المسلمين. وأصبحت ألمانيا، التي أصر المستشار هيلموت كول على أنها ليست "مجتمعاً مهاجراً"، كذلك -فقد ولدت نسبة مذهلة من سكانها تساوي 17 في المائة في الخارج. وولد 14 في المائة من سكان بريطانيا في الخارج -مثل الولايات المتحدة. وحتى إيرلندا، التي كانت حتى وقت قريب بلداً يتميز بالهجرة منه، أصبحت نسبة المولودين في الخارج من سكانها تساوي 18 في المائة -وهي نسبة أعلى مما هي عليه في الولايات المتحدة.

أثناء تجوالي في القارة من أجل تأليف كتابي الجديد "هذه هي أوروبا"، الذي يسعى إلى توثيق التحول الدراماتيكي في القارة، كان أحد أسئلتي الرئيسة هو: كيف يبدو الأمر بالنسبة للمهاجرين أنفسهم؟ كان أحد الأشياء التي أدهشتني هو أن طالبي اللجوء واللاجئين المتنوعين مثل الرجال السوريين في برلين، أو النساء الأفغانيات في أثينا، صُدموا هم أنفسهم بكيف أن أوروبا ليست أوروبا التي توقعوها -بل قارة تحولت بسبب الهجرة إلى نوع مختلف تماماً من المجتمع.

في فرنسا وألمانيا، شعر البعض بأن الهجرة أكبر مما ينبغي في الواقع -هجرة أشخاص من مجموعات أخرى. وشعر كثر بأن أفراد الطبقة الوسطى المولودين في أوروبا ليست لديهم أدنى فكرة عن مدى التنوع الذي وصلت إليه المجموعات السكانية العاملة المستندة إلى الهجرة في القارة. وأخبرني مهاجرون مراراً بأن السلطات الأوروبية تتعامى عن استغلال المهاجرين أو قوة العصابات العرقية.

في العام 2024، ثمة فرصة حقيقية لأن تنتخب بريطانيا حكومة بقيادة السير كير ستارمر، الذي يتبنى قيماً أكثر ليبرالية بشأن اللجوء مقارنة بالمحافظين. هناك فرصة حقيقية جداً لحدوث ذلك، مع إلغاء حزب العمال خطة رواندا، تماماً بينما تبدأ دول مختلفة في الاتحاد الأوروبي العمل بنسخها الخاصة من هذه الخطة. شعرت بريطانيا في عصرها الشعبوي بالوحدة في أوروبا، عندما بدت أوروبا كتلة ليبرالية. وقد تشعر بالوحدة بطريقة مختلفة تماماً في أوروبا حين يحدد سياسيون، مثل غيرت فيلدرز وجورجيا ميلوني، الإيقاع.



‏*بن يهوذا‏‏ Ben Judah: صحفي فرنسي ‏‏بريطاني، ومؤلف ‏‏كتاب "هذه لندن‏‏ ‏‏والإمبراطورية الهشة‏‏". ‏

‏*نشر هذا المقال في الإندبندنت الإنجليزية تحت عنوان:The 'new Europe' isn't ready for the far right, but should have been expecting it