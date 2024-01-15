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ما النصر في غزة؟‏

1/15/2024 2:29:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة ديفيد روزن*‏ - (كاونتربنش) 10/1/2024
مر الآن أكثر من ثلاثة أشهر على الهجوم الشرس الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)‏‏، وللأسف‏‏، لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق. كان ذلك هجومًا مخططًا له جيدًا وتسبب فعليًا في الهجوم الإسرائيلي المروع والمستمر على غزة. وكما ذُكر كثيرًا، كان حوالي 1.200 إسرائيلي، الكثير منهم من الشباب، يتواجدون في حفل موسيقي. كما احتجزت حماس 240 آخرين كرهائن.‏
‏بعد وقت قصير من الهجوم، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ‏بحسرة قائلًا: "هذه الحرب فرضها علينا عدو حقير -فرضها متوحشون يحتفلون بقتل النساء والأطفال وكبار السن". ثم ‏‏أعلن‏‏: "هذه لحظة نضال حقيقي ضد أولئك الذين نهضوا ضدنا لتدميرنا. هدفنا هو الانتصار -انتصار ساحق على حماس، وإسقاط نظامها وإزالة تهديدها لدولة إسرائيل مرة واحدة وإلى الأبد".‏
‏وفي 26‏‏ كانون الأول (ديسمبر) في اجتماع ‏‏لحزب الليكود، ‏‏قال‏‏ نتنياهو إنه يعمل بنشاط على الترحيل العرقي للفلسطينيين من غزة. وقال: "العالم يناقش بالفعل إمكانيات الهجرة الطوعية". مضيفًا: "لهذا أهمية استراتيجية لليوم التالي للحرب". وذكرت صحيفة إسرائيلية ‏‏أن‏‏ مسؤولين حكوميين إسرائيليين يعكفون على إجراء مفاوضات مع ‏‏رواندا وتشاد والكونغو ‏‏بشأن احتمال استقبال "مهاجرين" فلسطينيين.‏
‏من المؤسف أن رد إسرائيل على هجوم حماس كان متوقعًا. وعلى نحو لا يفترق عما فعله الرئيس جورج دبليو بوش بعد الحادي عشر من أيول (سبتمبر)، ذهب الإسرائيليون إلى الحرب. وحتى كتابة هذه السطور، قُتل أكثر من 22.000 فلسطيني -نصفهم تقريبًا من النساء والأطفال- مما فاقم التشريد الكبير لأكثر من مليون فلسطيني. ‏‏وتشير التقديرات إلى‏‏ أن أكثر من 7.000 ‏‏فلسطيني‏‏ -معظمهم من النساء والأطفال- ما يزالون في ‏‏عداد المفقودين‏‏. وبالإضافة إلى ذلك، لقي ‏‏506‏‏ من الأفراد العسكريين الإسرائيليين حتفهم.‏‏
واليوم لا يبدو "النصر" أقرب بأي حال مما كان عليه عندما بدأت إسرائيل هجومها المضاد. وكما ‏‏كتبت‏‏ لورا إي. آدكنز مؤخرًا في ‏‏مجلة "ذا فوروارد"، فإن "إسرائيل، التي ما تزال تترنح منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تركز بعقل واحد على هزيمة حماس. لكنها لن تفعل ذلك أبدًا ما لم تتمكن جميع الأطراف المعنية من تقديم رؤية مفعمة بالأمل لما سيأتي بعد ذلك". وهي تحدد، مع آخرين، نتيجتين محتملتين للحرب الأكثر إثارة للنقاش على الإطلاق -حل الدولة الواحدة أو حل الدولتين. ولكن، ماذا لو كانت هذه النتائج المتصورة مجرد وهم، وأفضل تمثيل للأمنيات التي يستحيل تحقيقها؟ ماذا لو كان "النصر" ينطوي على شيء مختلف تماما؟‏
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‏تتميز الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية بأنها محاولة لتحويل ‏‏الأرض الفلسطينية المحتلة ‏‏-التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)- إلى ما يمكن تصوره على أفضل وجه على أنه "‏‏منطقة تركيز".(1)‏
‏منذ تأسيسها قبل 75 عامًا، تحركت الحكومة الإسرائيلية بشكل منهجي نحو تحويل ‏‏الأرض الفلسطينية المحتلة إلى منطقة تجميع تتقلص باستمرار. ‏وقد انطوى ذلك على استراتيجية متكاملة ذات شقين (أ) الحد من عدد السكان الفلسطينيين من خلال حملة "تطهير عرقي"؛ و، (ب) تقليص الأراضي الفلسطينية إلى منطقة تصبح أصغر باطراد. ويبدو أن هذه الاستراتيجية ذات الشقين هي الدافع غير المعلن للمجهود الحربي الإسرائيلي الحالي في غزة -وتحديد ما يعنيه "النصر" حقًا.
‏يعيد معين رباني تاريخ بدء الجهود التي تبذلها إسرائيل لتقليص‏‏ عدد السكان الفلسطينيين إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل. وكما ‏‏يلاحظ‏‏،‏ فإنه:
"في وقت مبكر هو العام 1895، فسّر تيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية المعاصرة، ضرورة إزالة سكان فلسطين بالعبارات التالية: ‏‏'سنحاول بث شعور لدى السكان بالإفلاس ودفعهم عبر الحدود من خلال توفير فرص عمل لهم في بلدان العبور، مع حرمانهم من أي عمل في بلدنا... يجب أن تتم مصادرة الأملاك وإزالة الفقراء وترحيلهم بتكتم وحذر'".‏
و‏في أعقاب قيام دولة إسرائيل، ‏‏حددت‏‏ الأمم المتحدة المرحلة الأولى من "المصادرة والإزالة" الرسمية على أنها‏‏ "نكبة"‏‏، وهو وصف يشير إلى التهجير الجماعي للفلسطينيين ونزع ملكيتهم خلال الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1948".‏
‏ويَذكُر تقريرٌ لقناة‏‏ ‏‏الجزيرة‏‏: "بين العامين 1947 و1949، أصبح ما لا يقل عن 750.000 فلسطيني من أصل 1.9 مليون نسمة لاجئين خارج حدود الدولة"، ويضيف التقرير: "استولت القوات الصهيونية على أكثر من 78 في المائة من فلسطين التاريخية، وطهرت عرقيًا ودمرت حوالي 530 قرية ومدينة، وقتلت حوالي 15.000 فلسطيني في سلسلة من الفظائع الجماعية، بما في ذلك أكثر من 70 مجزرة".‏
‏ووفقًا لإحدى ‏‏الدراسات‏‏، فإن "النكبة جعلت قطاع غزة المكان الأكثر ازدحامًا في العالم". وخلصت إلى ما يلي:‏
‏"في العام 1948، بلغت الكثافة السكانية في فلسطين التاريخية 73 فردًا لكل كيلومتر من العرب واليهود مقابل 389 فردًا لكل كيلومتر في العام 2007. وبلغت الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية 625 فردًا لكل كيلومتر بواقع 415 فردًا لكل كيلومتر في الضفة الغربية، و3.881 فردًا لكل كيلومتر في قطاع غزة. وفي إسرائيل، من ناحية أخرى، بلغت الكثافة السكانية 317 فردًا لكل كيلومتر من العرب واليهود في العام 2007".‏
‏وبعد عقدين، أعقب النكبة تركيزٌ ثان، هو "‏‏النكسة‏‏" التي أدت إلى المزيد من تقليص عدد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء ذلك نتيجة لحرب الأيام الستة التي خاضتها إسرائيل ضد مصر والأردن وسورية في العام 1967. ‏‏وقد استولت إسرائيل فيها على‏‏ الضفة الغربية وقطاع غزة، وفر على أثرها 300.000 فلسطيني آخرين، معظمهم إلى الأردن.‏
اعتبرت شخصيتان إسرائيليتان بارزتان ذلك خطوة حاسمة في عملية تحويل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى منطقة تركيز. في العام 2003، ‏‏وصف‏‏ باروخ كيمرلينغ، عالم الاجتماع في الجامعة العبرية، غزة بأنها "أكبر معسكر اعتقال موجود على الإطلاق". وفي العام 2004،‏‏ قال‏‏ مدير الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا إيلاند، أن غزة هي "معسكر اعتقال ضخم".‏
‏في العام 2018، ‏‏وجد‏‏ المجلس النرويجي للاجئين أن غزة هي "واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، حيث تبلغ كثافة سكانها أكثر من 5.000 نسمة لكل كيلومتر مربع. ومع أن قطاع غزة أصغر من مدينة أوسلو، فإنه يضم ثلاثة أضعاف عدد سكان الأخيرة". ويقول تقرير المجلس: "يشير الكثيرون اليوم إلى قطاع غزة على أنه أكبر سجن في الهواء الطلق في العالم، حيث حارس السجن هو إسرائيل".‏
كما جرت عملية تركيز مماثلة في الضفة الغربية. وقالت مجلة "ذا ‏‏نيويوركر"‏‏ مؤخرًا:‏
‏"سيكون هناك عدد من البانتوستانات الفلسطينية، على غرار غزة، في جميع أنحاء الضفة الغربية. وكل واحد من هذه الجيوب الفلسطينية محاصر بالفعل، وسيكون محاطًا تدريجيًا بهذا المزيج من التدابير: البنية التحتية الإسرائيلية مثل الطرق، أو القواعد العسكرية، أو الجدران، أو الأسيجة، أو المستوطنات وما إلى ذلك".‏
سواء كان ذلك يحدث في غزة أو الضفة الغربية، كان هدف إسرائيل غير المعلن هو "تركيز" الأراضي الفلسطينية والسكان الفلسطينيين.‏
‏ووصفت‏‏ فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الإجراء الإسرائيلي بأنه شكل من أشكال "التطهير العرقي". وقالت: "لقد نفذت إسرائيل بالفعل تطهيرًا عرقيًا جماعيًا للفلسطينيين تحت ضباب الحرب". وأضافت: "مرة أخرى، باسم الدفاع عن النفس، تسعى إسرائيل إلى تبرير ما يمكن أن يرقى إلى تطهير عرقي".‏
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‏تاريخيًا، تم القيام باحتواء الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بطرق متعددة. وشملت هذه الطرق القيود المفروضة على الحركة من وإلى غزة والضفة الغربية؛ ‏‏وفرض قيود‏‏ على التنقل؛ وتقييد الوصول إلى المناطق الواقعة على بعد 300 متر من جانب غزة من السياج الحدودي مع إسرائيل؛ وتقييد الوصول في البحر قبالة ساحل غزة (على سبيل المثال، لا يستطيع الصيادون الوصول إلى أكثر من 50 بالمائة من المياه المخصصة للفلسطينيين بموجب اتفاقات أوسلو)؛ و‏‏فرض حصار دوري على المعابر المؤدية إلى غزة‏‏، ومنع تدفق الأشخاص (بما في ذلك الحالات الطبية) والسلع الأساسية (بما في ذلك المواد الغذائية).‏
ولترسيخ وضع غزة كمنطقة "مركزة"، قامت إسرائيل في كانون الأول (ديسمبر) 2021 بتطويقها بالكامل بجدار يبلغ ارتفاعه 20 قدمًا ويمتد لمسافة 40 ميلاً.‏
‏لعل أفظع أشكال التركيز هو الاعتقال والسجن.‏ ‏وتختلف التقديرات بشكل كبير فيما يتعلق بعدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)‏‏.‏‏ ‏‏وقدرت قناة‏‏ "الجزيرة" أن "أكثر من 5.000" قد اعتقلوا؛ وتتحدث محطة (بي. بي. أس) عن "أكثر من 2.000".‏
كما تم توثيق حملة الاحتواء الإسرائيلية من خلال عمليات القصف المنهجي التي دمرت جزءًا كبيرًا من غزة. ويبدو من هذه الحملة أن لدى جيش الدفاع الإسرائيلي اثنين من "الأعداء" أو الأهداف -(أ) أهداف "محددة" و، (ب) أهداف "عامة". وتشمل الأهداف المحددة مواقع مزعومة لقادة حماس ومواقع "عسكرية" مهمة غامضة أخرى. وتشمل الأهداف العامة العدد الهائل من المنازل غير العسكرية والمستشفيات والمدارس والمراكز الدينية والمزارع والطرق السريعة، وكذلك حياة الشوارع العادية. وبذلك، يكون كل فلسطيني عدوًا لجيش الدفاع الإسرائيلي.‏
كما ‏‏هو موضح‏‏ بإسهاب في صور الأقمار الصناعية ‏‏التي حللها‏‏ غامون فان دن هوك (جامعة ولاية أوريغون) وكوري شير (مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك) من "مجموعة مراقبة الأضرار اللامركزية" (DDMG)، فقد تضرر ما بين 41.3 بالمائة (118.000) إلى 51.3 بالمائة (147.700) من المباني في قطاع غزة حتى 34 كانون الأول (ديسمبر) 2023. ووفق جميع الاحتمالات، لم تعد نسبة جيدة من هذه المباني صالحة للسكن.‏
‏‏لا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب رسميًا. وقد ‏‏اعترف‏‏ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، بأن "لهذه الحرب أهداف ضرورية وليست سهلة التحقيق، وهي تُخاض في منطقة معقدة. ولذلك ستستمر الحرب لعدة أشهر أخرى...".‏
‏و‏‏قال‏‏ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ‏‏لبرنامج "واجه الصحافة" في 12 تشرين الثاني (نوفمبر)‏‏: "إذا كنتم تريدون السلام، دمروا حماس. إذا كنتم تريدون الأمن، دمروا حماس. إذا كنتم تريدون مستقبلاً لإسرائيل، للفلسطينيين، للشرق الأوسط، دمروا حماس".‏
‏وأصر‏‏ نتنياهو على أنه بمجرد انتهاء الحرب، سيبقى الجيش الإسرائيلي مسيطرًا على غزة. وقال أن إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" على قطاع غزة. "ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي مسيطرة على القطاع، ولن نعطي السيطرة لقوات دولية". وبالإضافة إلى ذلك، أوضح نتنياهو، بحسب‏‏ ‏‏صحيفة "نيويورك تايمز"‏‏، أنه "لا ينوي الاستقالة بعد انتهاء الحرب في غزة".‏
‏السيطرة تؤشر على النصر. وتنطوي هذه السيطرة على زيادة "تركيز" السكان الفلسطينيين المتقلصين ومساحة الأراضي الصالحة للسكن. ومن المرجح أن تضطر إسرائيل إلى تأسيس وجود عسكري شبه دائم لـ"قوة احتلال" غير رسمية للحفاظ على "الأمن". وهذا يفترض أيضًا، على سبيل المثال، أن الولايات المتحدة لن تبرم صفقة مع ‏‏مصر‏‏ لاستيعاب التهجير القسري لمليون فلسطيني أو لتهجير أولئك في الضفة الغربية إلى ‏‏الأردن‏‏.‏
‏يعرّف‏‏ ‏‏قاموس أكسفورد الإنجليزي‏‏ معسكر التركيز (الاعتقال) بأنه "مكان يتم فيه سجن أعداد كبيرة من الناس، وخاصة السجناء السياسيين أو أفراد الأقليات المضطهدة، عمدًا في منطقة صغيرة نسبيًا وبمرافق غير كافية، أحيانا لتوفير العمل القسري أو لانتظار الإعدام الجماعي".‏
‏بينما تتكشف الحرب في غزة، ثمة حملة إسرائيلية لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتقليص عدد السكان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وسوف يساعد ذلك على زيادة تحويل قطاعات كبيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى "منطقة تركيز". وللأسف، يتحول معسكر الاعتقال القديم ‏‏إلى منطقة تركيز ما بعد حداثية بنسخة القرن الحادي والعشرين.

*ديفيد روزن‏‏ David Rosen: مؤلف كتاب "الجنس، الخطيئة والتخريب: تحول محظورات نيويورك الخمسينيات إلى طبيعي أميركا الجديد" Sex, Sin & Subversion: The Transformation of 1950s New York's Forbidden into America's New Normal ، (سكاي هورس، 2015).
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Gaza: What Is Victory?

(1) تقيس "منطقة التركيز" ‏‏كيفية توزيع السكان بالتساوي أو بشكل غير متساو‏‏. وتعني زيادة التركيز أن الناس يتواجدون بكثافة في مكان واحد داخل منطقة ما بدلاً من الانتشار بالتساوي في أنحاء المنطقة. ولذلك علاقة بـ"معسكر التركيز"، (معسكر الاعتقال)، حيث يتم تجميع‏ أعداد كبيرة من الناس، ولا سيما السجناء السياسيين أو أفراد ‏‏الأقليات‏‏ ‏‏المضطهدة‏‏،‏‏ في منطقة صغيرة نسبيا كما هو مذكور في التعريف المعجمي أعلاه. وعادة ما تتم إحالة المفهوم إلى "معسكرات التركيز" في ألمانيا النازية وأوروبا المحتلة في الفترة بين العامين 1933 و1945، ومن بين أشهر هذه المراكز، داخاو، وبيلسن وأوشفيتز.

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