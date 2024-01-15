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الصفدي: نرفض أي ذريعة لاستمرار العدوان على غزة

1/15/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي "إننا الآن أمام مفترق، إما أن نسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ولوزراء متطرفين في حكومته بفرض أجندتهم المتطرفة على المنطقة والعالم، وبالتالي إطالة هذا العدوان وتوسعته لإطالة عمر رئيس الحكومة السياسي، وإما أن يقول العالم كفى، وأن يتخذ الخطوات اللازمة لنوقف هذا الدمار وهذا الجنون، ولنضع المنطقة على طريق واضحة لحل الصراع برمته، والذي لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها حقهم في الدولة والحرية والدولة المستقلة ذات السيادة".
جاء ذلك في نطاق لقاء الصفدي نظيره اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، أمس، تباحثا في اللقاء حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود وقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، وتعزيز التنسيق بين البلدين، في إطار الشراكة مع ‫الاتحاد الأوروبي‬، وآلية التعاون الثلاثي مع قبرص.
وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المباحثات، أكد فيه الصفدي، أن هذه الزيارة كان لها أجندة واحدة، وهي البحث في الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، وجهود وقف هذه الكارثة والعدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري وعاجل.
وأشار الى ان لقاءه مع نظيره اليوناني، أكد كارثية الوضع في غزة، وما يحمله من خطر توسع للحرب، وما له من أثر دماري على صدقية القانون الدولي، وعلى مكانة العديد من الدول في منطقتنا بشكل عام.
وأضاف الصفدي، أن موقف المملكة واضح وثابت منذ بدء العدوان، وهو الوقف الفوري للحرب، ورفض أي تبرير أو أي ذريعة لإطالته، واعتماد آليات فورية وفاعلة لإدخال كل ما يحتاجه القطاع من مساعدات، آخذين بالاعتبار أن ما دخل غزة حتى الآن، وفق التقديرات الأممية لا يتجاوز 10 % من حاجة القطاع، وأن وقف العدوان، المدخل والشرط والأساس لأي حديث لما بعد ذلك، على أن يرتكز على مجموعة مبادئ أعلنتها المملكة، وأولها عدم قبول أي دور أمني لإسرائيل وتواجد إسرائيلي في غزة، والتعامل مع غزة كجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي مقاربة مستقبلية، يجب أن تستهدف حلاً شاملاً للصراع على أساس حل الدولتين.
وبين الصفدي أن هذه الحرب، لن تجلب لإسرائيل الأمن بل تهدد أمن المنطقة برمتها، وآن وقت أن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي كله مسؤوليته، وأن يتخذ قراراً بوقف العدوان.
وحول إعلان دعم الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قال الصفدي "66 دولة أعلنت تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا مقابل 8 دول فقط أعلنت عدم تأييدها لها، وسنقدم المرافعة القانونية وفق آليات عمل المحكمة، وهذه المرافعات لا تقدم الآن.
وأشار الى أن المحكمة استمعت لجنوب أفريقيا وإسرائيل، وستصدر قريباً حكمها بشأن الإجراءات التدبيرية التي طلبتها جنوب إفريقيا، بعدها ستطلب من الدول الأعضاء فيها تقديم مرافعاتها، وعندها نقدم مرافعتنا وسنعكس الموقف الأردني الثابت والواضح الذي كان منذ البدء، سباقاً في التحذير من خطورة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي قلنا أكثر من مرة، أنها باتت في إطار التعريف القانوني للإبادة الجماعية.
وأضاف الصفدي إن 43 دولة عربية ومسلمة عضو في المحكمة، وأعتقد بأن ثمة رمزية لأن تقدم جنوب أفريقيا الدعوى، وقرار القمة العربية الإسلامية الذي عكس إجماع الدول العربية والإسلامية التي استضافتها السعودية كان واضحاً بتكليف الأمانتين العامتين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي، لإعداد المرافعات والملفات القانونية اللازمة للعمل مع المنظمات الدولية المعنية.
وقال "نحن نعمل ضمن استراتيجية واضحة، لكن هنالك آليات عمل للمحكمة لا نستطيع نحن ولا أحد تجاوزها، وننتظر ما ستقره بشأن تطبيق التدابير الإجرائية، وبعدها كيف ستقوم المحكمة بدورها".
وأضاف "نحن الآن على وشك أن نقدم مرافعتنا الشفهية أيضا لدى المحكمة في قضية أخرى، ارتكزت على قرار الجمعية العامة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي، وقدمنا مرافعة مكتوبة، وسنقدم بعد أيام في الموعد الذي حددته المحكمة مرافعتنا الشفهية أيضاً، والتي تعكس مواقفنا الثابتة بإدانة الاحتلال، السبب الرئيس لكل ما تشهده المنطقة من عنف وتوتر، ورفضه تكريساً لحال غير مقبولة لا قانونياً ولا إنسانياً ولا أخلاقياً"، مشدداً على أن "الأردن يقوم بدوره بشكل كامل، يعمل ضمن استراتيجية واضحة، ومواقفه ثابتة وآلية عمله تستهدف أن تحقق الغاية المرجوة منها".
وبين أن إسرائيل اتخذت موقفاً شرساً غير مقبول، واستخدمت لغة غير مقبولة برفض الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، ونؤكد أن المحاكم سواء الوطنية أو الدولية، وجدت لتصدر قرارات نزيهة تحقق العدالة، والطرف الذي يرفض الذهاب للمحكمة، ويرى في الذهاب إليها جريمة، كما قال مسؤولون إسرائيليون، هو من يخشى مواجهة العدالة، فبالتالي ننتظر ما تقره المحكمة، وفي الأثناء أعتقد بأن مواقفنا واضحة، جهودنا مستمرة، والجهد الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني منذ اليوم الأول لبدء العدوان وقبل العدوان بالتحذير من خطورة استمرار الاحتلال والخطوات الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال وتقلل فرص السلام"، مشدداً على أن الأردن كان وسيبقى الأقرب إلى فلسطين، وكان وسيبقى يكرس كل إمكاناته لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الحالي.
وأكد الصفدي أن الأردن يقوم بدوره كاملاً، ويبذل جهوداً لا تنقطع، وأن هذا تحدٍ ليس مطلوبا من الأردن فقط أن يتعامل معه، بل على المجتمع الدولي كله أن يواجهه، وبالتالي نحن نعمل مع المجتمع الدولي بكل أدوات السياسة الأردنية لحشد الموقف الدولي الذي يوقف القتل والخراب والتدمير، ويحمل إسرائيل مسؤولية ما ترتكبه من جرائم حرب.
من جانبه، قال الوزير يرابيتريتيس "نريد أن نعبر عن امتناننا للأردن في دورها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء. الأردن من الجهات الفاعلة الأساسية في المنطقة، ونحن نتشارك في رؤية مشتركة، بأن تكون المنطقة مستقرة خالية من الحروب والنزاعات، والمتطلب السابق لذلك، هو إيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية".
وأكد أن اليونان، لطالما دعمت استقلالية الدولة الفلسطينية والعيش بسلام مع دولة إسرائيل وفقاً لخطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، مضيفا "نشعر بالأسف لخسارة أرواح المدنيين والآثار المدمرة والقلق المتنامي في الضفة الغربية، وأيضاً الأزمة التي تلقي بظلالها على لبنان، وزيادة التوتر في البحر الأحمر والذي يهدد الإبحار في المنطقة".
وأضاف "من الضروري أن نفعل ونبذل كل ما بوسعنا لتخفيف الوضع، وبصفتنا عضو في الاتحاد الأوروبي، نود أن نوفر خدمات جيدة لتخفيف هذه الحرب، وتهدئة الأوضاع"، وأكد "نحن نستند على القانون الدولي، منذ اللحظة الأولى أدنا كل أشكال الإرهاب والعدوان، وأيضاً نحن نهدف لحماية المدنيين، وفي الواقع نحتاج لوقف طويل للاعتداءات والهجمات، وأن يكون هنالك مبادرات مستدامة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين".
وثمن يرابيتريتيس جهود الأردن بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وفتح ممرات جديدة للمساعدات الإنسانية لإدخال المواد اللازمة وتخفيف معاناة وألم المدنيين في غزة.
وأكد أن سيناريوهات الترحيل غير مقبولة، وأن النزوح غير مقبول، مشيرا الى أن هنالك طريقين للتعامل مع الوضع، الأول: المساعدة بقدر الإمكان للسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول، فالموفرة منها غير كافية، والثانية: علينا أن نفكر بما بعد ذلك، والعمل مع جميع الأطراف المهتمة في الاتحاد الأوروبي، لإنهاء هذه الصدمة الجماعية.
وأكد دعم بلاده لقرار مجلس الأمن، والحاجة لعقد مؤتمر سلام عاجل، مشددا على أن ايمان اليونان بأن الأردن وصي قوي ليس فقط على المقدسات الإسلامية والمسيحية بل أيضاً للتسامح في المنطقة بأسرها، لأن الأردن تاريخياً كان دولة وسطية وتسامح، ولهذا نعتبر بأن المملكة ستكون ضامناً أصيلاً ووصياً لهذه التقاليد الشرق أوسطية التي تضم كل الثقافات والأديان.

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