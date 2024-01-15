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المهندسين الزراعيين: إجراءات لتصويب الوضع المالي للنقابة

1/15/2024 2:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، أن النقابة اتخذت إجراءات لتصويب أوضاعها المالية من خلال ضبط النفقات وتحصيل الذمم المترتبة على اعضائها وقدرها حوالي 25 مليون دينار والاستثمار في أراضي النقابة.
وقال خلال لقائه امس، أعضاء ورئيس فرع النقابة في العقبة خالد العضايلة، بحضور مدير زراعة العقبة ياسين الكساسبة، إن لدى النقابة جملة من الاستثمارات على مستوى المملكة، منها اثنان في العقبة تتمثل بإقامة مجمع تجاري كبير واستغلال قطعة أرض مساحتها 9 دونمات، جرى تضمينها لمجمع استثمارات بـ105 آلاف دينار سنويا، بحيث تعود جميع هذه الاستثمارات بالفائدة على النقابة وأعضائها.
وأضاف أن لدى النقابة 3 استثمارات أخرى في المحافظات، بهدف تصويب وضعها المالي منها 3 آلاف دونم في أراضي السرحان ومحطة توانة الزراعية بالطفيلة، ومشروع تجميد الخضار والفواكه والأسماك بقيمة 174 ألف دينار كمنحة من وزارة الزراعة، مبينا أن جميع استثمارات النقابة لم تدفع فيها أي مبالغ مالية.
ولفت الى أن مديونية النقابة بلغت العام الماضي 2.160 مليون دينار، مشيرا إلى أن من أهم توصيات الدراسة الاكتوارية التي أجرتها النقابة، رفع الاشتراكات وزيادة سن التقاعد إلى 60 عاما.
وحول الاقتطاعات من الرواتب التقاعدية لمنتسبي النقابه بنسبة 25 بالمائة، قال أبو نقطة إنه جرى السير بهذه الاجراءات لتغطية العجز في الرواتب بموافقة المجلس، وتم تسديد الرواتب وجزء من المديونية، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستكون أمانات في النقابة لحين تحسن الوضع المالي لصندوق النقابة.-(بترا)

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