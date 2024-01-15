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فجوة بين التخطيط والتنفيذ

1/15/2024 2:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إقراره يصبح الموازنة الثانية في ظل رؤية التحديث الاقتصادي، ويبقى السؤال ماذا أنجزنا، وهل حققنا الأهداف، وهل الواقع يتحدث عن الإنجاز؟
حسب نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز وقياس تقدم سير العمل على مستوى البرنامج (2023 - 2025)، فقد سجلت نسبة الإنجاز 5.7 بالمائة بواقع 25 برنامجا، أما قيد التنفيذ، فقد بلغت النسبة 69.5 بالمائة بواقع 307 مشاريع، أما المتأخرة فقد سجلت 19.5 بالمائة بواقع 86 برنامجا، في حين أن التي لم تبدأ 24 برنامجا.
على الرغم من الجهود المبذولة، يبدو أن هناك فجوة بين التخطيط والتنفيذ، حيث تظهر البيانات أن هناك تقدمًا، لكنه دون التوقعات، ويُظهر هذا الاختلاف الحاجة الماسة إلى تحسين آليات الإشراف والمتابعة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة أعلى.
الموازنة الثانية في ظل رؤية التحديث الاقتصادي لم تقدم تغييرا عن سابقتها، فالإنفاق ضمن مستوياته، واستمرار العجز في الموازنة سواء بشمول المنح أو استثنائها، وتزايد نسبة خدمة الدين العام من النفقات العامة، وحتى الإنفاق الرأسمالي الذي تتحدث الحكومة عنه بأنه الأعلى لا ينعكس على إحداث فرق بالنمو الاقتصادي.
ما زالت لدينا معضلات رئيسة تتعلق بالنمـو المسـتدام والقـوي فـي الاقتصـاد، وإدارة الدين العام ورفع كفاءة الجهاز الحكومي وضبط الإنفاق. وأيضا إحدى القضايا الرئيسة التي يجب التركيز عليها هي تحسين البنية التحتية والاستثمار في التكنولوجيا، هذا لا يقتصر فقط على تعزيز الإنتاجية، ولكن أيضًا على تحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ ان تحديث البنية التحتية الرقمية يمكن أن يكون عاملاً رئيسا في تحقيق قفزة نوعية في النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة إعادة تقييم السياسات الضريبية لتحفيز النمو، وتقديم حوافز للشركات الناشئة والاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا إذ إن ذلك يمكن أن يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتنافسية.
ومن الضروري أيضًا النظر في أبعاد الاستدامة والشمولية في السياسات الاقتصادية، حيث يجب أن تعمل الحكومة على دمج إستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من الفقر وتحسين الرعاية الصحية والتعليم، من خلال تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، يمكن تعزيز الاستقرار والرفاهية على المدى الطويل.
وأخيرًا، يجب على الحكومة تطوير آليات لزيادة الشفافية والمساءلة، فالشفافية في إدارة الموارد المالية واتخاذ القرارات تساهم في تعزيز الثقة، كما أن القدرة على تقييم أداء البرامج الحكومية بشكل فعال تعد عنصرًا حاسمًا في تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي.

MENAFN15012024000072011014ID1107723253

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