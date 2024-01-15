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مجزرة غزة في الأمس تتكرر اليوم

1/15/2024 2:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

((هذه هي النبوءة التي أوصى بها الرب إلى إرميا عن الفلسطينيين قبل أن يهاجم فرعون غزة. هذا ما يعلنه الرب: (( ها هي مياه تطغى من الشمال، فتصبح سيلاً جارفاً، فتغمر الأرض ومن عليها، المدنية والساكنين فيها. فيستغيث الناس ويويول كل أهل البلاد، من صوت وقع حوافر خيله، ومن جلبة مركباته، ومن صرير عجلاتها، فلا يتلفت الآباء إلى الأبناء من فرط ما يعتريهم من وهن. رعباً من اليوم المقبل لإبادة الفلسطينيين، ولاستئصال صور وصيدون وكل معين باقٍ، لأن الرب يدمر الفلسطينيين... قد أصبحت غزة جرداء (سفر إرميا: الإصحاح السابع والأربعون، الآيات: 1-15 ).
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((هذا ما يقوله الرب: من أجل معاصي غزة الثلاث والأربع لن أرد عنها سخطي، لأن أهلها نفوا شعباً عن آخره وسلموه إلى أدوم، لذلك سأرسل ناراً على أسوار غزة تلتهم حصونها. وتستأصل أهل اشدود، وأهلك حامل صولجان ملك اشقلون، وأوجه ضرباتي ضد عقرون فيفنى من بقي من الفلسطينيين)) (سفر عاموس: الاصحاح الأول: الآيات: 6-8).
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((اجتمعي، احتشدي أيتها الأمة الوقحة. قبل أن يحين القضاء فيطوح بك كالعصافة أمام الريح، قبل أن يحل كل غضب الرب الساحق، قبل أن ينصب عليك سخط الرب... فإن غزة تصبح مهجورة، واشقلون موحشة، وأهل اشدود يُطردون عند الظهيرة، وعقرون تُستأصل، ويل لكم يا أهل ساحل البحر... ان قضاء الرب منصبٌ عليكم يا سكان كنعان أرض فلسطين، فسأدمرك حتى لا يبقى فيك مقيم، وأنت يا أرض ساحل البحر تصبحين مراعي ومروجاً للرعاة وحظائر المواشي. ويصبح ساحل البحر ملكاً لبقية بيت يهوذا فيرعون فيه قطعانهم، ويرقدون في المساء في بيوت اشقلون لأن الرب إلههم يفتقدهم ويرد سبيهم (( (سفر صفينا / الإصحاح الثاني: الآيات 1-7).
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((وحتى قضاء الرب بعقاب أرض حدراخ ودمشق، لأن أعين الناس وسائر أسباط اسرائيل نحو الرب. وكذلك قضاء الرب على حماة المتاخمة لدمشق، وعلى صور وصيدون المتصفين بالحكمة: وقد بنت صدر حصناً لنسفها وادخرت الغضة كالتراب، والذهب كطين الشوارع. ولكن ها الرّب يجردها من ممتلكاتها، ويطرح عزتها إلى البحر، وتلتهما النيران. فتشهد مدينة اسقلون هذا فتفزع، وتتلوى غزة ألماً. تتوج عقرون أيضاً لأن رجاءها قد تبدد. يهلك ملك غزة وتصبح أشقلون موحشة. ويستوطن الزنيم في أشدود، ويستأصل الرب كبرياء الفلسطينيين)) (سفر زكريا: الإصحاح التاسع: الآيات: 1-6).
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فأجاب شمشون: ((لا لوم علي هذه المرة إذا انتقمت من الفلسطنيين، وانطلق شمشمون واصطاد ثلاث مئة ثعلب وربط ذيلي كل ثعلبين معاً ووضع بينهما مشعلاً، ثم أضرم المشاعل بالنار، وأطلق الثعالب بين زروع الفلسطنيين، فأحرقت حقول القمح وأكداس الجعوب وأشجار الزيتون. فسأل الفلسطينيين من الجاني؟ فقيل لهم: شمشون صهر التِّمِنّي، لأنه أخذ امرأة شمشون وزوجها لنديمه، فصعد الفلسطينيون وأحرقوها مع أبيها في النار. فقال: شمشون: لأنكم هكذا تتصرفون فإنني لن أكف حتى أنتقم منكم. وهجم عليهم بضراوة وقتل منهم كثيرون ثم ذهب إلى مغارة صخرة عيطم وأقام فيها.
فتقدم جيش الفلسطينيين واحتلوا أرض يهوذا وانتشروا في لَحْي فسألهم رجال يهوذا: لماذا جئتم لمحاربتنا؟ فأجابوهم: جئنا نأسر شمشون ونفعل به مثلما فعل بنا. فذهب ثلاثة آلاف رجل من سبط يهوذا إلى مغارة صخرة عيطم، وقالوا لشمشون: ألا تعلم أن الفلسطينيين متسلطون علينا، فماذا فعلت بنا؟ فأجابهم: كما فعلوا بي هكذا فعلت بهم. فقالوا له: لقد جئنا لنوثقك ونسلمك إلى الفلسطينيين، فقال لهم شمشون: احلفوا لي ألا تقتلوني بأنفسكم، فأجابوه: لا، لن نقتلك نحن، وإنما نوثقك ونسلمك إليهم. فأوثقوه بحبلين جديدين وأخرجوه من المغارة. فلما وصل إلى لَحْي هب الفلسطينيون صارخين للقائه، فحل عليه روح الرب، وقطع الحبلين اللذين على ذراعه وكأنهما خيوط كتان محترقة. وعثر على فك حمار طري، تناوله وقتل به ألف رجل (سفر القضاة: الإصحاح الخامس عشر الآيات: 4 -16).
واجتمع أقطاب الفلسطينيين ليحتفلوا بتقديم ذبيحة عظيمة لإلههم داجون قائلين: إن إلهنا قد أظفرنا بشمشون عدونا. ولما شاهد الشعب شمشون في ذلة، مجدداً إلههم قائلين: قد أظفرنا الله بعدونا الذي خرب أرضنا وأكثر من قتلانا. وإذ لعبت بهم النشوة هتفوا: ادعو شمشون ليسلينا، فجاءوا بشمشون من السجن فلعب أمامهم ثم أوقفوه بين الأعمدة. فقال شمشون للغلام الذي يقوده: أوقفني حيث يمكن ألمس الأعمدة التي يقوم عليها المعبد حتى استند إليها. وكان المعبد يكتظ بالرجال والنساء، فضلاً عن أقطاب الفلسطينيين الخمسة، وكان على السطح نحو ثلاثة آلاف رجل وامرأة يتفرجون على لعب شمشون، فصلى شمشون إلى الرب قائلاً: اذكرني وقوني هذه المرة فقط لأنتقم من الفلسطينيين عن قلع عيني بضربة واحدة. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين يرتكز عليها المعبد وضغط على أحدهما بيمينه وعلى الآخر بيساره وهو يقول: ((علي وعلى أعدائي يا رب. ثم دفعهما بكل قوته فانهار المبنى على الأقطاب وعلى الشعب [الفلسطيني] الذي فيه. فكان الذين قتلهم شمشون عند موته أكثر من الذين قتلهم طوال حياته (من الفلسطينيين) (سفر القضاة: الاصحاح السادس عشر: الآيات 23 – 31).
لقد تم ذكر غزة 17 مرة في التوراة/ العهد القديم وأنها وأريحا ملعونتان. كما ورد ذكر فلسطين والفلسطينيين فيها 265 مرة، والكنعانيين 160 مرة. وكان على الإعلام الفلسطيني والعربي والمسلم وعلى الرواية الفلسطينية أن يذكّروا العالم بذلك، وأن الفلسطينيين اليوم هم أحفاد الكنعانيين والفلسطينيين في الأمس المالكين لفلسطين قبل اليهود بمئات السنين والتوراة وأحداثها أكبر دليل على ذلك ويجب أن ندينهم منها، وأنهم لم يغادروا وطنهم فلسطين مطلقاً. وأن إسرائيل اعتدت عليهم مرتين: في الماضي بدءاً بهولوكوست أريحا، وفي الحاضر بدءاً من وعد بلفور والانتداب البريطاني وهولوكوست غزة الآن، وأن لغتهم وثقافتهم كانت تتغير حسب لغة وثقافة الغزاة لوطنهم: بدءاً من اليونان القدماء، فالرومان والبيزنطيين، ثم العرب المسلمين الفاتحين.

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