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حرب واحدة في ساحات مختلفة

1/15/2024 2:29:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من المتعارف عليه تاريخيًا، أن يكون هناك أمر دارج، يعتاد عليه البشر أو نسبة كبيرة منهم، أو عادة مُكتسبة، يمُارسها أكثرية الناس، أو مقولة تُلاك بالأُلسن، وتُصبح حديث الساعة.. وذلك ينطبق على ما برز خلال الأيام الماضية والحالية على الساحة الدولية، خصوصًا السياسية منها، والذي يتمحور حول مقولة قائمة على الكذب والخداع تتمثل بـ))الدفاع عن النفس)).
فمنذ السابع من شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2023، والكيان الصهيوني الغاصب يُردد عبارة ((الدفاع عن النفس))، ليُبرر ارتكابه المجازر الجماعية والإبادة بحق الأهل في قطاع غزة.. وما قام به الاحتلال الإسرائيلي، من قول أو فعل، تُطبقه حرفيًا الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، مُرددتين نفس العبارة لتبرير ((الإجرام))، الذي تقترفانه بحق اليمن.
هذا من ناحية، ومن جهة ثانية فإن إدارة البيت الأبيض، منذ بدء عملية ((طوفان الأقصى))، وهي تُردد، صباحًا مساء، وفي كُل مناسبة ولقاء، وجوب عدم توسيع رقعة الحرب أو العدوان الإسرائيلي.. وما وجود بوارجها الحربية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، بما تشتمل عليه من طائرات مُقاتلة، وغواصات نووية، وصواريخ جُلها حديثة، إلا دليل على مضيها قدمًا بضرورة عدم ((اتساع)) تلك الحرب، لكن من قبل أطراف أُخرى في المنطقة، وما ينطبق على هذه الأطراف، حتمًا فإنه لا ينطبق عليها.
وما يؤكد صحة تلك الكلمات، إقدام واشنطن وشريكتها بالإجرام (لندن)، قبل أيام، بتوجيه ضربة عسكرية على عدة مواقع في اليمن، قالت عنها إنها ((قواعد عسكرية لجماعة الحوثيين)).
الضربة العسكرية الأميركية- البريطانية تلك، تحتمل عدة رسائل أو إشارات، فقد تكون رسالة موجهة إلى إيران، قائمة على تحذيرها بألا تتجاوز خطوطًا حمراء، رُسمت بين الجانبين، أكان بشكل مُباشر أم من خلال وسطاء.. وقد تكون ((عربدة)) أميركية، هدفها استمرار ((استفراد)) الكيان الصهيوني بقطاع غزة وأهله، وفي الوقت نفسه إيصال رسالة لجميع الأطراف في المنطقة، بأن بلادكم وقواعدكم العسكرية في مرمى نيران قواتنا، في حال أقدمت على ردة فعل، لا تتوافق وأهواءها.
أما تصريحات أركان البيت الأبيض، ووزراتي الخارجية والدفاع (البنتاغون)، حول ضرورة ((عدم اتساع رقعة الحرب))، فهي عبارة عن ((تعبير دبلوماسي كاذب)).. فأميركا هي من أقدمت على توسيع تلك ((الرقعة))، من خلال توجيه ضربة عسكرية إلى اليمن، أو كما يحلو لها أن تُسميها إلى ((الحوثيين))، والتهديد بتوجيه ضربات أُخرى، مع أن الحوثيين يؤكدون باستمرار أنهم يستهدفون السفن المُتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المُحتلة فقط، ويشددون على أن هذا الأمر ينتهي، بمُجرد ((إيقاف الحرب، وإدخال المُساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى القطاع)).
بفعلتها الشنيعة تلك، فإن الولايات المُتحدة ((تُصعب)) الموقف في البحر الأحمر، وكأنها تقول للاحتلال الإسرائيلي: ((استفردوا)) أكثر وأكثر بغزة، التي أصبحت ((ضحية)) للاستفراد الأميركي الصهيوني، وفي نفس الوقت تؤكد أنها ستكون شرطيًا يحمي من يُفكر بالتدخل أو توسيع الحرب.
تُدرك واشنطن، ومن لف لفها، أن أقصر الطرق لأمن واستقرار المنطقة برمتها، هي الذهاب إلى غزة ووقف الحرب عليها، ولكنها لا تُريد. ولا يحتاج المرء إلى الكثير من الذكاء والفطنة، ليصل إلى نتيجة بأن أميركا، وبمُعاونة دول الاستعمار، وأداتها القذرة (الاحتلال الإسرائيلي)، يسعون جميعًا من أجل تحقيق هدف واحد، يُخطط له منذ أعوام عديدة، يتمثل بـ))خلق)) منطقة شرق أوسط جديد.
فالبيت الأبيض ماض، وبكُل قوة وغطرسة، في ترتيب الإقليم، بما يتوافق مع مصالحه وأهوائه، ولما فيه خير للكيان الصهيوني فقط!.. لذلك ترى أركان الإدارة الأميركية يضغطون هُنا أو هُناك، ومن غير المُستبعد بأنهم يلوحون بالعصا والجزرة، لإنجاز ما خُطط له. وكأنها ((حرب واحدة في ساحات مُختلفة)).

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