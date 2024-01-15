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نجاة مؤقتة

1/15/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

منذ أن تفتحت عيوننا على هذه الدنيا، ونحن نسمع من أهالينا عن الحروب والفوضى والفتن، وبعد أن أصبحنا في عمر أكبر رأيناها بأم أعيننا في كل هذا الوجدان العربي الذي يخصنا.
حروب في كل مكان، احتلال فلسطين، هو أساس البلاءات التي تم تركها لتكبر حتى امتد المشروع الذي ابتلع فلسطين إلى كل مكان، حيث عمّ الخراب اليوم سورية، لبنان، العراق، اليمن، ليبيا، وهذا المشروع لم يكن إسرائيليا وحسب، بل كان ممثلا لمشروع استعماري غربي، خرج بقواته من صيغة الاستعمار الكلي، إلى صيغ بديلة، من خلال وكلاء، أو عبر السيطرة على الموارد والثروات، والتدخل في تفاصيل الحاضر والمستقبل، والبنية السياسية بكل ما تعنيه.
السؤال الذي تسمعه دائما في كل مكان من الأجيال الجديدة بالذات يقول إلى أين نهرب، وأين يهرب العربي من هذه المنطقة التي باتت تتسلط عليها كل أسباب الفناء، والمحق اليومي؟.
والإجابة مؤلمة أكثر لأن الهجرات أيضا لها كلفتها ومخاطرها، إذ يكفي أن الهجرة إلى الدول الأجنبية تؤدي في النتيجة إلى شطب الجيل الثاني والثالث وما بعدهما من أجيال وأحفاد، وكثير من المهاجرين اليوم يقلقون على الأبناء والبنات، من مجتمعات جديدة غادروا إليها، ويحاولون قدر الإمكان صون الخصوصية الدينية والثقافية، فلا ينجح أغلبهم، مما يفسر أن بعضهم يعيد عائلاتهم وأبناءهم وبناتهم في عمر معينة إلى دول المنطقة تجنبا لشطب الهوية الاجتماعية، بما يعنيه ذلك من تأثيرات عميقة على الشخصية ومغذياتها الدينية والثقافية والحياتية.
هذا يعني أن كل الدنيا تعاني لدى العربي اليوم من الاختناق، فالعالم العربي تحل عليه اللعنات من كل مكان، وحتى الدول الآمنة لا تنجو من الفساد والاضطهاد وضيق الأفق ومصاعب العيش والغلاء وتردي التعليم والصحة والخدمات والتشظي الداخلي المؤجل تحوله إلى انهيار كامل بفعل عوامل اللصق المرتبطة على الغالب بوجود الأنظمة ومدة صلاحيتها في نظر من يدير هذه الأنظمة ويقوم بتوظيفها، لأجل مؤقت كما جرت العادة في أغلب الأحوال.
سؤال العربي حول مصيره وحقه بحياة كريمة يكاد يكون مجرد استحالة، لأن الغالبية الكبرى لم تعد تسأل هذا السؤال فهي تعتبره مجرد ترف أو وهم، برغم أنها تعيش في جهنم، لكنها تدرك أن لا بدائل ولا خيارات لدى الأغلبية سوى الاستسلام للمصير، أيا كان هذا المصير، ولعل المفارقة أن تجد أيضا بين هذه الغالبية من لا يدركون أصلا فروقات الحياة في بلادهم وبقية بلاد الله الواسعة، ويظنون أن حياتهم طبيعية تتماثل مع كل أنواع الحياة في بقية الدنيا.
الاستعصاء الذي يواجهه العربي يتعمق، لأن الأزمات والحروب في المنطقة لا تتوقف فهي تحرق الأحياء، والبقية يتفرجون ويأملون النجاة، فيما تثبت الأيام، أن هذه نجاة مؤقتة، وأن الكل يقف على ذات الطابور، فهذا عالم خرب بحاجة إلى مشروع ورافعة حتى يخرج من واقعه، وهذا أمر لا نراه في أغلب الدول العربية على المستوى الوطني، ولا على المستوى القومي، إن كان هناك بقايا للقومية بمعناها الذي تدرج في تراجعاته على مدى عقود بفعل التخطيط المحكم.
هذه القراءة للواقع ليست لطمية، لكنها تتطابق مع ما نراه يوميا، وما نستشرفه حول المستقبل، ولتطالعوا كل تقارير خبراء استشراف المستقبل في كافة القطاعات لتدركوا أن المقبل أصعب بكثير، والحلول تتناقص يوميا، فيما مخرج النجاة بالهجرة بات أيضا غير متوفر بالطريقة القديمة، ولا يمكن أيضا احتمال كلفته على الأبناء والبنات، ولا يعبر إلا عن نجاة مؤقتة.
هذا يعني أن العربي سيبقى بين خيارين، البقاء في بلده أو الهجرة للخارج، وكلاهما يعبران فقط عن نجاة مؤقتة.

MENAFN15012024000072011014ID1107723250

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