مبنى محافظة المفرق يتحول إلى خلية نحل لإعادة العمل إلى المنظومة الأمنية

MENAFN - Alghad Newspaper) دعاء الزيود

ينبغي الاعتراف منذ البداية أن هناك تجارب ناجحة تتحدث عن نفسها دائماً استمراراً لمسيرة تحقيق القوة والتقدم كما بدأت منذ البداية في رحلتها.

ومن باب الإنصاف في محافظة المفرق تحديداً حري بنا أن نشير إلى المثابرة والمشاركة كخلية نحل تعمل دون كلل أو ملل لعل من باب الضرورة الإشارة الى أن العطاء قد تكامل مع عطاءات وخدمات لم تنفذ، لتجد أنها ما زالت تتجدد على مدى عقود طويلة لتصبح نموذجاً للإدارة المحلية ومرجعاً وثيقاً.

يمكن أؤكد بل أني أجزم، حتما أن البعض قد يضن أن الوصف يبدو فيه مبالغة، لكنه لم يقصد التملق أو التنميق، بل التشجيع والدفع نحو المضي قدما نحو مؤسسات رائدة في العمل الوطني والإنساني، وأن هؤلاء القادة والمسؤولين وأبناء الوطن ممن يتناوبوا على العمل أمثال منتسبي وزارة الداخلية للمبادرة والتخلي عن القاعدة وكسر الروتين، وهو ما وصل إلى حده من نجاح للإدارة التي طالما أشار إليها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في كل خطاباته.

في حين أنهم بذلك يؤسسون فكراً إدارياً جديداً ويصوغون نموذجاً يقود نحو التنمية المحلية والمؤسسية، والأهم من ذلك أنهم يثبتون أن القادة والمجتمعات بكافة مناحي الحياة راغبون وقادرون على إدارة شؤونهم وأنهم قد وصلوا مستوى وحالة من النضج تستلزم منحهم المزيد من الصلاحيات للقيام بأدوار أكبر وأوسع وتحمل مسؤولية رعاية مصالح الناس وأهالي محافظاتهم بقوة أكبر. بالمجارات مع النهج الأمثل الذي نريده لتلبية متطلبات المجتمع وتشكيل مستقبله وجعله أكثر تنافسية وتطوراً.

قد تأتي هذه المسيرة انطلاقا من رغبة أكيدة، مثل سلمان النجادا ومنتسبي وزارة الداخلية، في البحث عن الأفضل، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن منطقة الراحة والأمان والسبات البيروقراطي إلى وضع أكثر ديناميكية. الأمر الذي يتطلب منهم جهداً عقلياً ونفسياً، حتى لو كلفهم ذلك مواجهة عدد من التحديات والعقبات ولكنهم بكل تأكيد يتغلبون عليها بكل ثقة، حتى بات الأمر في صالح أمثال القادة الذين يقودون مجتمعا أكثر تحضرا وتطورا وتقدما. هكذا يستطيع المسؤول ذو الخبرة أن يصنع المستقبل ويواجه التغييرات فأفضل طريقة لإدارة التغيير هي خلقه.

وعلى صعيد متصل فإن موظفي المحافظة هم دائماً نجوم ساطعون في الميدان تألقهم في تقديم الخدمة لا ينقص لحظة واحدة. لقد استحقوا تلك المكانة على مدى سنوات طويلة من العمل الجاد وبكل فخر ليخلدوا في ذاكرة أهل المفرق المليئة بالرجال الأوفياء الذين صدقوا الوطن وشعبه بوعده وميثاقه، وهكذا أصبحوا يسيرون على خطى الهواشم في الدفاع عن العروبة والدين الذي شعاره التضحية، ليبقى الأردن مسقط الرأس الذي لا نقبل له بديلاً.

صفوة القول إن العطوفة والأستاذية هي مكانات تعطي بلا حدود قاموسها لا يحتوي على كلمة فشل يصنعون من خلالها القوة من العجز ويحدثون الضجيج من الهمس. رجال لا يعترفون بضعف الموارد أو قلة الإمكانيات. إذا تكلموا، أشرقت رسائلهم بشكل مشرق. ولا يترددون في الاعتراف بالأخطاء والتقصير والمبادرة إلى تصحيح الأخطاء وإزالة الشوائب أن وجدت.

ومن منطلق ما تقدم أمككنا القول إن الإدارة السياسية ضمن وزارة الداخلية سعت على مدى عقود إلى تحقيق الجودة والإتقان في عصر التطور، والثروة المعرفية، والتقدم في ظل التنافسية لتحقيق الريادة والتميز.

من خلال وجود إدارة مثل تلك المذكورة أعلاه تؤمن بالتطوير المؤسسي والأداء من خلال القيام بعمليات ورؤى شاملة، وهو ما تجده في نائب محافظ المفرق وإدارييه، الذين من خلال إدارتهم الناجحة يضعون المحافظة في مصاف الكفاءات والمؤسسات الرائدة في التنمية على مستوى المحافظة والمنطقة بشكل أوسع لتحقيق التقدم من خلال المعرفة وأداة الإصلاح الفعالة، فمن يتابع المشهد ولسيرة عطوفة سلمان النجادا نجد بأنه قامة محنكة تجده متواضعاً لأبعد الحدود، يشهد لها القاصي والداني على عمله المستمر، إذ يعتبر نفسه ابناً واخاً لكل فرد من ابناء المفرق من كافه الشرائح والمستويات ولم يكن يوماً ما عنصرياً او اقليمياً. بل هو اردنياً حراً يميزه الصدق والأمانة والانتماء للوطن والولاء لقائد الوطن.

لزاما علينا أن نشير في الأخير إلى أن النجادا ومساعديه لم يكونوا يوما إلا مخلصين ومحبين لهذا البلد والعائلة الهاشمية يمتازوا بالمرونة والشفافية وحمل الأمانة وتقبل الآخر يطلبوا المشوره مثلما يقدموها صادقين مؤتمنين لمن يطلبها. فقد تمكنوا جميعاً متكاتفين من ترتيب مبنى المحافظة الجديد بالتغيرات التي ضخت دماء جديدة شابه لإدارته من خلال توفير جميع الخدمات للمواطنين محققين بذلك توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

فلكل منتسبي وزارة الداخلية بمحافظة المفرق، كلنا فخر وشموخ بما تم إنجازه وينجز لخدمة الوطن والمواطن في ظل الأوضاع الراهنة التي مر ويمر بها الوطن.

