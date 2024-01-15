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حبكا إربد بلا مدارس ثانوية.. وقطع المسافات متطلب لاستكمال التعليم

1/15/2024 2:27:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي يضطر طلبة المرحلة الثانوية في بلدة حبكا بلواء المزار الشمالي، إلى قطع مسافات طويلة من أجل الوصول إلى مدارس مجاورة، كون بلدتهم تفتقد لمدارس ثانوية.
وتفتقر بلدة حبكا الى مدرسة ثانوية للذكور منذ 65 عاما، فيما لا يوجد فروع العلمي والمهني في مدرسة الإناث بالبلدة، رغم تجاوز عدد سكانها 6 آلاف نسمة، ينتمون الى قرابة 1000 أسرة، يعيشون على مساحة 3 آلاف دونم مربع.
وأشار أولياء أمور طلبة إلى وجود قطعة أرض مستملكة لوزارة التربية والتعليم بمساحة 6 دونمات يمكن إقامة بناء مدرسي عليها للتخلص من مشكلة ارسال ابنائنا الطلبة بعد الصف العاشر إلى مدارس البلدات المجاورة بالمزار الشمالي واربد.
وقال احمد العمري من سكان البلدة إن الطلبة يواجهون مشقة أثناء ذهابهم إلى المدارس المجاورة التي تبعد عن بلدتهم أكثر من 7 كيلومترات، ويتكبدون مصاريف إضافية فضلا عن التعب وضياع الوقت، الأمر الذي يتطلب رصد المخصصات المالية اللازمة من أجل بناء مدرسة نموذجية في المنطقة.
واشار إلى أن المدرسة الحالية الوحيدة بالبلدة وهي اساسية، تقع على سفح جبل تشكل خطورة على سلامة الطلبة، ناهيك عن الازعاجات المستمرة التي تشهدها بسبب قربها من الكسارات وتأثيرها على صحة الطلبة بسبب الغبار المتطاير.
وأشار المواطن محمد العمري، إلى أن مشكلة انتقال طلبة الصف العاشر الأساسي إلى مدارس خارج البلدة، تنسحب على طالبات فروع العلمي والاقتصاد المنزلي والتمريضي، اذ يذهبن إلى مدارس منطقة ايدون، والسبب عدم وجود مدارس ثانوية لكلا الجنسين بكافة التحصصات بالبلدة، باستثناء فتح شعبة للفرع الأدبي في المدرسة الأساسية للبنات.
بدورها، أكدت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي الدكتورة فاطمة الطلافحة، أن هناك قطعة أرض متوفرة لبناء مدرسة مدرجة على خطة الوزارة في حال تم توفر التمويل اللازم، مبينة أن السبب وراء عدم فتح شعب صفية للمرحلة الثانوية في الوقت الحاضر، يرجع إلى عدم توفر غرف صفية بالمدرسة الأساسية للبنين من جهة، وعدم تحقيق الحد الأدنى من عدد الطلبة في الفرعين العلمي والأدبي والذي يجب ألا يقل عن 15 طالبا بالشعبة الصفية الواحدة، ما يستدعي التحاق الطلبة بمدرسة جحفية الثانوية للبنين وهي مدرسة مركزية تضم طلبة حوفا المزار وجحفية وحبكا.
وأشارت إلى أن عدد طلبة المدرسة لا يتجاوز 230 طالبا، مقرة في ذات الوقت بمشكلة قرب المدرسة الحالية من موقع الكسارات وما تسببه من تطاير للغبار.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أكد خلال زيارته للبلدة أخيرا أنّ الوزارة استملكت 6 دونمات لإنشاء مدرسة جديدة في منطقة حبكا لتلبية احتياجات البلدة بتكلفة 1.8 مليون بمكرمة ملكية.
وبين، أنّ الوزارة ستقوم بالحيازة الفورية لقطعة الأرض المنشأ عليها مدرسة اليرموك ببلدة المزار الشمالي وإعطائها الأولوية للترشيح لبناء مدرسي جديد.

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