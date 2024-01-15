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تعافي القطاع الزراعي يدير عجلة الاقتصاد بوادي الأردن

1/15/2024 2:27:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان يعكس الانتعاش الذي شهده القطاع الزراعي في وادي الأردن منذ بداية الموسم نشاطا اقتصاديا طال معظم القطاعات كالعمالة والنقل وتجارة المواد الزراعية والمشاتل والمشاغل وانتاج العبوات وغيرها من القطاعات التي تعتمد الانتاج الزراعي.
تحقيق هامش ربحي أو على أقل تقدير عدم التعرض لخسارة، شجع العديد من المزارعين على العودة لزراعة اراضيهم بالمحاصيل الخضرية وتجديد الزراعات القديمة على أمل الاستفادة من موسم استثنائي قد لا يتكرر، الأمر الذي زاد الطلب على مستلزمات الانتاج والحاجة الى تشغيل عدد أكبر من العمالة الزراعية، ناهيك عن عمليات ما بعد الحصاد قطاف ونقل وتغليف وتوضيب وجميعها عمليات تحتاج الى قطاعات مزودة للخدمات.
إلا أن الأيام الماضية شهدت تراجعا بأسعار بيع الخضراوات لتصل الى مستويات أقل من الكلفة، الأمر الذي حد من النشاط الاقتصادي وقلل من وتيرته، بحسب مزارعين قالوا لـ"الغد"، "زيادة الإقبال على زراعة الأراضي أدى إلى زيادة الانتاج الخضري في وادي الأردن ما انعكس على أسعار البيع بشكل سلبي".
ويؤكد المزارع نواش اليازجين أن انتعاش القطاع الزراعي حتما تكون له آثار ايجابية على كافة القطاعات الاقتصادي الأخرى، قائلا، "ما دام المزارع بخير فالكل بخير"، موضحا أن تراجع أسعار البيع خلال الأيام الماضية جاء على خلاف التوقعات كون الفترة الحالية عادة ما تشهد تراجعا حادا في الانتاج يرافقه ارتفاع في الأسعار.
ويبين أن استمرار اعتدال درجات الحرارة وزيادة المساحات المزروعة أدى الى زيادة الانتاج الخضري بنسبة زادت على 30 % مقارنة بالمواسم الماضية، لافتا إلى أن ارتفاع الكميات والذي تزامن مع استمرار معضلة التسويق في ظل تراجع القدرة الشرائية محليا وغياب الاسواق التصديرية أدى إلى تدهور أسعار البيع إلى مستويات مقلقة.
ويشير اليازجين إلى أنه ورغم أن هذا الحال يتكرر سنويا، إلا أن المزارع مجبر على الاستمرار في العمل مع علمه بأن تزايد الانتاج سيخلق مشاكل تسويقية ويؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى ما دون الكلف، مضيفا أن استمرار العمل بالقطاع الزراعي أحد أهم أسباب النشاط الاقتصادي في المنطقة رغم أن الخاسر الوحيد هو المزارع.
ويبين المزارع وليد الفقير أن زراعة الأرض يبقى محفوفا بالمخاطر مع استمرار اغلاق الأسواق التصديرية الرئيسة، مضيفا أن أي مشاكل تسويقية عادة ما تؤدي إلى عواقب غير محمودة، اذ تلحق بهم خسائر فادحة.
ويؤكد أن نجاح أي موسم زراعي يبقى مرهونا بإيجاد حلول جذرية وفعالة للتحديات التي تواجه القطاع خاصة فيما يتعلق بتسويق المنتوجات، لافتا إلى أن الموسم الحالي شهد منذ بدايته تعافيا للقطاع إذ إن أسعار البيع كانت الأفضل بالنسبة للمزارعين منذ أكثر من عقد قبل أن تتراجع بشكل لافت خلال الايام الماضية.
ويشير الفقير إلى أن جميع القطاعات الانتاجية والخدمية في وادي الأردن تعتمد بشكل شبه كلي على القطاع الزراعي، وأي انتكاسة ستشكل تعثرا لهذه القطاعات، مضيفا أن النشاط الاقتصادي شهد تحسنا ملموسا منذ بداية الموسم الزراعي مع تحسن أسعار البيع.
من جانبه يؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن على الحكومة معالجة ملف التسويق بشكل عاجل كونه الملف الذي يحدد في النهاية مصير المزارع ويؤثر سلبا أو ايجابا على القطاعت الأخرى في المنطقة، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة ليبقى القطاع الركيزة الأساسية للأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة، لاسيما وأن قطاعات كثيرة من المجتمع تعتمد على قطاع الزراعة في توفير لقمة العيش.
بدوره يبين مدير سوق العارضة المركزي المهندس احمد الختالين أن أسعار البيع لغالبية الأصناف الخضرية شهدت تراجعا كبيرا خلال الأيام العشرة الماضية نتيجة زيادة الانتاج مع استمرار الأجواء الدافئة، مشيرا إلى أن واردات السوق اليومية تتراوح ما بين 450 – 600 طن بارتفاع نسبته 30 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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