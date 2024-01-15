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مادبا.. مطالب بتشديد الرقابة على عروض أسعار زهيدة لسلع غذائية

1/15/2024 2:27:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة في خيارين يحكمهما فارق السعر، يقع مستهلكون في حيرة بين تفضيل التوفير غير الموثوق أم الابتعاد عن الشكوك، بعد أن تصبح قضية صحتهم وسلامة غذائهم -من وجهة نظرهم- مجرد قرار موجود على رفوف محال تجارية تقدم تخفيضات غير منطقية على السلع الغذائية.
العروض على السلع الغذائية، قضية تثير حفيظة مستهلكين في محافظة مادبا، يعتمدون مبدأ الشك بصلاحيتها، خاصة عندما يكون هناك فارق كبير بالأسعار، يبدو كمؤشر بأن السلعة ربما تكون غير سليمة.
ولا يكفي بالنسبة للعديد من المستهلكين عدم انتهاء تاريخ الصلاحية بأن السلعة سليمة، إذ يرون أن سلامة الغذاء تخضع للعديد من الأمور ليس أقلها ظروف التخزين السليمة والصحية.
على وقع انتشار التخفيضات في المحال التجارية وتحديدا التي تبيع السلع الغذائية، يرفع مستهلكون مطالبهم بتشديد الرقابة على هذه المحال، والتأكد ليس فقط من قضية تاريخ الصلاحية الذي يستطيع المستهلك تميزه، بل الأهم معرفة ما اذا كانت السلعة صالحة للاستهلاك أم لا من خلال الفحص المخبري.
يقول المواطن محمد حسن علي من سكان مدينة مادبا، إن محال تجارية تعرض منتجات غذائية باسعار متدنية شارفت صلاحيتها على الانتهاء، معتقدا أن تلك السلع والمنتجات قد تكون غير سليمة نظرا لتاريخ تصنيعها الذي مضى عليه فترة طويلة حتى وصل إلى مرحلة قرب انتهائه، وهو ما يطرح تساؤل اين كانت هذه السلع طوال هذه المدة وكيف تم تخزينها.
ويوافقه في ذات الاعتقاد، عدي العواد الذي يدعو وكي لا يظلم اصحاب المحال التجارية وفي نفس الوقت يضمن المستهلك تناوله سلعة سليمة وصحية بأن يتم فحص عينات من سلع العروض مخبرياً حتى وإن كان تاريخ صلاحيتها ساري المفعول، مشيراً إلى أن بعض السلع والمنتجات الغذائية، قد تخزن بطريقة غير سليمة ومع قرب انتهاء صلاحيتها فإن تلفها يصبح أمرا واردا إن لم يكن مؤكدا.
سليمان محمود حسين هو الآخر يرى أن بعض المحال التجارية تقوم بالإعلان عن عروض تشجيعية على المواد الغذائية التي اقتربت صلاحيتها من الانتهاء، وهو أمر يثير حفيظته ويوقعه في حيرة بين تفضيل السعر المنخفض المصحوب بالشك أم الابتعاد نحو سلع آمنة 100 %.
ويطالب سالم خلف بضرورة أن تكون هناك رقابة مشددة من قبل الجهات المعنية على المواد الغذائية التي تمس صحة المستهلكين بشكل مباشر، لاسيما التي تكون على قائمة العروض والتخفيضات.
وقال إن غالبية العروض الترويجية قد تكون على حساب جودة المنتجات الغذائية، ما يجعلها غير مناسبة صحيا، خاصة لمن يعتمد التخفيضات كأسلوب حياة، داعياً إلى ضرورة أن تكون هناك توعية حول صحة الاستمرار باستهلاك مواد غذائية شارفت صلاحيتها على الانتهاء.
وتلتزم المحال التجارية بوضع ملصقات بارزة تدل على أن تلك السلع الغذائية اقترب انتهاء تاريخ صلاحيتها، وفق محمد سلامة الذي أكد أن ذلك لا يعتبر غير كافٍ لحماية المستهلكين، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك دور للجهات المعنية برقابة دورية على السلع والمنتجات بشكل ملموس، لاسيما التي قاربت على الانتهاء مما يزيد من فرص تلفها.
غير أن مدير أحد فروع المحال التجارية، أكد أن هناك رقابة شديدة على الأغذية المعروضة في المحال التجارية من قبل الجهات المختصة في محافظة مادبا، لضمان سلامة المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن غالبية المحال التجارية تحرص أيضا على تقديم منتجات ذات جودة عالية وسليمة، مبينا أن تقديم عروض ترويجية على المواد الغذائية يخضع للعديد من التعليمات، مشيرا إلى أن السلع الغذائية التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها يتم وضع ملصقات واضحة وبارزة تنبه إلى ذلك، ويترك خيار الشراء من عدمه للمستهلك.
ولفت إلى أن العروض الترويجية التي تقوم بها محال تجارية ليس فقط على مواد غذائية اقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء، اذ أن كثيرا ما يكون هدف العروض تشجيع المستهلك على الشراء وكسر حالة الركود.
بدوره، اكد مصدر مطلع في محافظة مادبا، على استمرار تنفيذ الفرق الميدانية في لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة بالتعاون مع الشرطة البيئية لجولاتها لمتابعة المحال والبسطات والعربات المتجولة، وضبط جميع المخالفات إن وجدت، ومصادرة كافة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
كما أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ردها على استفسارات "الغد"، أن كافة المواد الغذائية المتداولة في المملكة تخضع لإجراءات رقابية مشددة وتحاليل مخبرية لضمان تحقيقها لاشتراطات الصلاحية والجودة اللازمة بغض النظر ما اذا كانت هذه المواد ضمن التخفيضات والعروض أم لا.
واضافت في ردها، أن التخفيضات على أسعار السلع الغذائية ببعض المحال التجارية لا يعني انتهاء صلاحيتها أو أنها غير صالحة للاستهلاك، بل تهدف إلى توفير المواد الغذائية بأسعار تشجيعية للمستهلك وتحقيق مبدأ المنافسة.
وأضافت المؤسسة أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مكتب مادبا ضمن جولاتها التفتيشية الدورية للمنشآت الغذائية ومستودعات المواد الغذائية، تتحقق من تاريخ وسلامة كافة المواد الغذائية وسلامة التداول وشروط الحفظ والتخزين وتتبع مصادرها للتأكيد على أنه موثوق ومتدرج حسب الأصول ومن ضمنها المواد الخاضعة للعروض والتخفيضات.
كما تتابع الفرق الرقابية أولا بأول صفحات التواصل الاجتماعي التي تقوم بالإعلان عن العروض على المواد الغذائية ويتم على الفور الكشف على المنشأة المرتبطة بالاعلان، والتأكد من تاريخ وسلامة المادة الغذائية وشروط الحفظ والتخزين وسحب عينات لغايات الفحص المخبري في مختبرات المؤسسة.
ويذكر أن المؤسسة العام الحالي ومن خلال فرقها الرقابية في فرع مادبا، أغلقت 23 منشأة مخالفة، وأوقفت 129 منشأة عن العمل، وأحالت 55 منشأة للنائب العام، كما أنذرت 1024 منشأة.
وتدعو المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.

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