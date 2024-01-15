1.5 % معدل التضخم السنوي بالسعودية في ديسمبر 2023

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 1.5 % خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق نوفمبر 2023م ( على أساس سنوي) حيث سجل1.7%
حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء
وبينت الهيئة أن ذلك يعزي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.5 % وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%.
حيث كان ارتفاع أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر ديسمبر 2023م مقارنة بشهر ديسمبر 2022م لترتفع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة ٪9.0 في شهر ديسمبر 2023 متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة ،٪12.1.
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