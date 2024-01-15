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1.5 % معدل التضخم السنوي بالسعودية في ديسمبر 2023

1/15/2024 2:26:53 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 1.5 % خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق نوفمبر 2023م ( على أساس سنوي) حيث سجل1.7%
حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء

وبينت الهيئة أن ذلك يعزي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.5 % وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%.
حيث كان ارتفاع أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر ديسمبر 2023م مقارنة بشهر ديسمبر 2022م لترتفع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة ٪9.0 في شهر ديسمبر 2023 متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة ،٪12.1.
ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط

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