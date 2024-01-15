ماهي قاعدة (0-1-2-5) لحماية الأطفال من زيادة الوزن؟

(MENAFN
- Al Watan) نشر "تجمع القصيم الصحي"، عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، انفوجرافيك يوضح قاعدة (0-1-2-5) والتي تساعد في حماية الأطفال من خطر السمنة.
حيث أوضحت القاعدة عدد الساعات التي يسمح فيها بالجلوس على الأجهزة أو عدد المرات التي يجب فيها تناول الخضروات والفاكهة.
وجاء تفصيل القاعدة كالتالي:
5 مرات على الأقل يوميًا من الفواكه والخضروات.
2 ساعة كحد أقصى مدة استخدام الأجهزة للأطفال فوق عمر خمس سنوات.
1 ساعة على الأقل يوميًا الممارسة النشاط البدني.
0 استهلاك المشروبات المحلاة.
فيما أوضح موقع وزارة الصحة مضاعفات السمنة التي تؤثر على الأطفال (على المدى الطويل) وهي:
- ارتفاع ضغط الدم.
- مستويات الدهون في الدم غير طبيعية.
- متلازمة الأيض (وهي حالة من مقاومة الإنسولين المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، ومستويات الدهون الثلاثية العالية، والسمنة).
- داء السكري من النوع الثاني.
- توقُّف التنفس أثناء النوم (اضطراب متكرر في التنفس الطبيعي أثناء النوم).
- اضطرابات نفسية (مثل: القلق والاكتئاب).
- ألم في الركبة، الفخذ والورك (غالبًا ما يكون مرتبطًا بحالة تسمى انحلال الرأس الفخذي المنزلق).
- اضطراب الحيض.
- حصوات المرارة.
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