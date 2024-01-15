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ماهي قاعدة (0-1-2-5) لحماية الأطفال من زيادة الوزن؟

1/15/2024 2:26:29 PM
(MENAFN- Al Watan) نشر "تجمع القصيم الصحي"، عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، انفوجرافيك يوضح قاعدة (0-1-2-5) والتي تساعد في حماية الأطفال من خطر السمنة.
حيث أوضحت القاعدة عدد الساعات التي يسمح فيها بالجلوس على الأجهزة أو عدد المرات التي يجب فيها تناول الخضروات والفاكهة.
وجاء تفصيل القاعدة كالتالي:
5 مرات على الأقل يوميًا من الفواكه والخضروات.
2 ساعة كحد أقصى مدة استخدام الأجهزة للأطفال فوق عمر خمس سنوات.
1 ساعة على الأقل يوميًا الممارسة النشاط البدني.
0 استهلاك المشروبات المحلاة.


فيما أوضح موقع وزارة الصحة مضاعفات السمنة التي تؤثر على الأطفال (على المدى الطويل) وهي:
- ارتفاع ضغط الدم.
- مستويات الدهون في الدم غير طبيعية.
- متلازمة الأيض (وهي حالة من مقاومة الإنسولين المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، ومستويات الدهون الثلاثية العالية، والسمنة).
- داء السكري من النوع الثاني.
- توقُّف التنفس أثناء النوم (اضطراب متكرر في التنفس الطبيعي أثناء النوم).
- اضطرابات نفسية (مثل: القلق والاكتئاب).
- ألم في الركبة، الفخذ والورك (غالبًا ما يكون مرتبطًا بحالة تسمى انحلال الرأس الفخذي المنزلق).
- اضطراب الحيض.
- حصوات المرارة.

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