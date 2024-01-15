Copilot متوفر على المنصات الرئيسية

(MENAFN
- Al Watan) بعد أيام من إطلاق إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت إصدارات خدمة محادثة الذكاء الاصطناعي Copilot للأجهزة الذكية التي تعمل بنظم التشغيل أندرويد وآي.أو.إس وآيباد أو.إس، بدأت توفير الخدمة على كل المنصات الرئيسية.
وتعمل خدمة Copilot التي كانت معروفة باسم بنج شات بنفس آلية عمل منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الأشهر شات جي.بي.تي التابعة لشركة أوبن أيه.آي المملوكة لإمبراطورية مايكروسوفت.
وتعتمد خدمة Copilot على جي.بي.تي 4 لتشغيل خاصية الحديث ودال إي 3 للوظائف المرئية على غرار شات جي.بي.تي، لكنها تنفرد بخاصية إنتاج صور جديدة كلياً اعتماداً على أوامر نصية فقط.
كما يمكن الوصول إلى Copilot عبر برامج تصفح الإنترنت للكمبيوتر الشخصي عبر موقع كوبايلوت دوت مايكروسوفت دوت كوم، بشرط أن يكون الكمبيوتر يعمل بنظامي التشغيل ويندوز 11 وويندوز 10.
كما يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق Copilot لنظام التشغيل آي.أو.إس على أجهزة كمبيوتر ماك الأحدث المزودة بإحدى شرائح أبل مثل إم 1 وإم 2 وإم 3. وفي كل الأحوال فإن استخدام Copilot مجاني، ولكنه يحتاج إلى إنشاء حساب على منصات مايكروسوفت وتسجيل الدخول إليه للاستفادة من كل وظائفها.
وفي حال الدخول إلى صفحة Copilot على متصفح الإنترنت، يمكن استخدام برنامج أو برنامجين إضافيين مثل أيه.آي من سوني دوت أيه.آي لتأليف أغنيات جديدة بموسيقاها وتوزيعاته، ولكن عدد استخدام البرنامج يومياً محدود.
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