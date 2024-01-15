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اكتشاف حول البصمات يدمر ملايين البيانات

1/15/2024 2:26:28 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة تم نشرها على موقع ((ساينس أليرت))، أن النتوءات الموجودة على أطراف أصابعنا قد لا تكون مختلفة تماما كما كنا نعتقد.
باستخدام الشبكة العصبية، حدد فريق من الباحثين بقيادة كبير المهندسين غابي جو، من جامعة كولومبيا، بصمات أصابع مختلفة تنتمي إلى الشخص نفسه، وبمعدل تطابق يصل إلى 77 % لزوج واحد من البصمات.
وذكر جو تعليقا على نتائج الدراسة: ((نأمل أن تساعد هذه المعلومات الإضافية في تحديد أولويات الخيوط عند وجود العديد من الاحتمالات أو المساعدة في تبرئة المشتبه بهم الأبرياء أو حتى المساعدة في إيجاد خيوط للقضايا الباردة)).
بدأ العمل بقاعدة بيانات أمريكية عامة تضم نحو 60 ألف بصمة، مكوّنة من مجموعات، وكل مجموعة تتألف من 10 أصابع لأفراد مختلفين، وأراد جو وزملاؤه معرفة ما إذا كانت الشبكة العصبية داخل الشخص قادرة على تحديد أوجه التشابه بين البصمات.
لقد قاموا بتغذية أزواج من هذه البصمات في الشبكات العصبية، التي هي نوع من الذكاء الاصطناعي. في بعض الأحيان تكون الأزواج عبارة عن مطبوعات شخصية، وأحيانًا مطبوعات من شخصين مختلفين.
يشرح جو: ((لم يكن الذكاء الاصطناعي يستخدم التفاصيل))، وهي الفروع ونقاط النهاية في حواف بصمات الأصابع، وبدلاً من ذلك، كان يستخدم شيئًا آخر، متعلقًا بزوايا وانحناءات الدوامات والحلقات الموجودة في وسط بصمة الإصبع.
وبمرور الوقت، تحسنت الشبكة في التعرف على المطبوعتين المختلفتين اللتين تنتميان إلى الشخص نفسه. على الرغم من أن كل بصمة في ذات اليد كانت لا تزال فريدة من نوعها، إلا أنه كان هناك ما يكفي من أوجه التشابه بينها حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من إجراء مطابقة.
في حين أن قدرة الذكاء الاصطناعي على مطابقة البصمات المختلفة لشخص واحد جيدة جدًا، إلا أنها ليست جيدة بما يكفي لاستخدامها لأغراض تحديد الهوية الحقيقية. لكن الفريق واثق بنسبة 99.99 % من أن أوجه التشابه الموجودة في البصمات الشخصية حقيقية، وأن الشبكة العصبية يمكن تطويرها بشكل أكبر لتحقيق معدل نجاح أعلى.

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