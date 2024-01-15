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سوناك: هجمات الحوثيين ضد مصالحنا غير مقبولة واتعهد بحماية أمن البريطانيين - جريدة الوطن السعودية

1/15/2024 2:26:14 PM
(MENAFN- Al Watan) قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، إن الهجمات الأخيرة التي شنتها بريطانيا على الحوثيين في اليمن كانت "الملاذ الأخير"، مؤكدا أن لندن "لن تتردد" في حماية أمن الشعب البريطاني.
وقال سوناك للصحفيين خلال زيارته لمدينة إسيكس بجنوب إنجلترا: "واجهنا سلسلة متصاعدة من الهجمات من قبل الحوثيين على السفن التجارية، بما في ذلك هالجوم على سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية، وهذا غير مقبول".
وأضاف: "لم نتخذ إجراء متناسبا ومستهدفا ضد أهداف عسكرية لإرسال رسالة قوية مفادها أن هذا السلوك غير مقبول، ولقد كان هذا هو الملاذ الأخير".
وأكد رئيس الوزراء البريطاني مجددًا، أن الأولوية الرئيسية للمملكة المتحدة تظل تهدئة "التوترات في المنطقة" واستعادة "الاستقرار في المنطقة".
وفي الأسبوع الماضي، قامت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا ضرب أهداف متعددة للحوثيين في اليمن.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، لم يستبعد وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، احتمال شن المزيد من الضربات البريطانية على اليمن، قائلا إن الحكومة البريطانية سيتعين عليها "الانتظار والترقب".

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