تعرّف على الوظيفة الأكثر طلبا للعمل عن بعد - جريدة الوطن السعودية

MENAFN - Al Watan) قد يظن البعض أن طلبات التوظيف عن بعد الأكثر رواجًا تتعلق بالتكنولوجيا، إنما الحقيقة فوظيفة "المحاسب" هي أهم وظيفة للعمل من المنزل في السوق في الوقت الحالي في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب موقع " CNBC ARABIA " فقد حصل المحاسبون على المركز الأول في التصنيف السنوي الخاص بـ FlexJobs لأفضل الوظائف عن بُعد في الولايات المتحدة، وذلك بفضل الطلب المتزايد على هؤلاء المهنيين المهرة، عبر عديد من الصناعات، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية والحكومة.

وقد أدّى التقاعد والانخفاض الحاد في عدد الطلاب المسجلين في برامج المحاسبة إلى نقص المحاسبين في الولايات المتحدة، بالتالي قامت الشركات بتقديم المزيد من الأدوار المحاسبية عن بعد أو العمل الهجين كوسيلة لسد الفجوة.

فيما تجاوز الطلب على المحاسبين قطاعي التمويل والاستشارات في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأنظمة الضريبية سريعة التطور ومعايير إعداد التقارير المالية.

في ZipRecruiter، قفزت حصة أدوار المحاسبين المفتوحة التي كانت عن بعد من حوالي 8٪ في العام 2019 إلى ما يقرب من 20٪ في عام 2023.

وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو عدد وظائف المحاسبين بنسبة 4% على الأقل خلال العقد المقبل، مع إضافة أكثر من 15000 وظيفة كل عام.

فيما أشار كبير خبراء التوظيف في شركة FlexJobs، توني فرانا، إلى أن عديداً من المسؤوليات الوظيفية الأساسية للمحاسبين - مثل إدارة السجلات المالية، وتحليل البيانات، وإعداد الإقرارات الضريبية - يمكن القيام بها بسهولة عن بُعد.

تتطلب معظم الوظائف درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة، بالإضافة إلى شهادة في مجال معين من المحاسبة، مثل أن تصبح محاسبًا عامًا معتمدًا مرخصًا.

وعلى الرغم من أن متوسط الراتب للمحاسبين في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 68000 دولار أميركي، وفقًا لـبيانات ZipRecruiter، فإن المحاسبين الأكثر خبرة يمكنهم تحقيق الدخل في أي مكان من 150,000 دولار أميركي إلى ما يزيد عن 200,000 دولار أمريكي سنويًاً.