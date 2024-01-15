تعرّف على الوظيفة الأكثر طلبا للعمل عن بعد - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) قد يظن البعض أن طلبات التوظيف عن بعد الأكثر رواجًا تتعلق بالتكنولوجيا، إنما الحقيقة فوظيفة "المحاسب" هي أهم وظيفة للعمل من المنزل في السوق في الوقت الحالي في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب موقع " CNBC ARABIA " فقد حصل المحاسبون على المركز الأول في التصنيف السنوي الخاص بـ FlexJobs لأفضل الوظائف عن بُعد في الولايات المتحدة، وذلك بفضل الطلب المتزايد على هؤلاء المهنيين المهرة، عبر عديد من الصناعات، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية والحكومة.
وقد أدّى التقاعد والانخفاض الحاد في عدد الطلاب المسجلين في برامج المحاسبة إلى نقص المحاسبين في الولايات المتحدة، بالتالي قامت الشركات بتقديم المزيد من الأدوار المحاسبية عن بعد أو العمل الهجين كوسيلة لسد الفجوة.
فيما تجاوز الطلب على المحاسبين قطاعي التمويل والاستشارات في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأنظمة الضريبية سريعة التطور ومعايير إعداد التقارير المالية.
في ZipRecruiter، قفزت حصة أدوار المحاسبين المفتوحة التي كانت عن بعد من حوالي 8٪ في العام 2019 إلى ما يقرب من 20٪ في عام 2023.
وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو عدد وظائف المحاسبين بنسبة 4% على الأقل خلال العقد المقبل، مع إضافة أكثر من 15000 وظيفة كل عام.
فيما أشار كبير خبراء التوظيف في شركة FlexJobs، توني فرانا، إلى أن عديداً من المسؤوليات الوظيفية الأساسية للمحاسبين - مثل إدارة السجلات المالية، وتحليل البيانات، وإعداد الإقرارات الضريبية - يمكن القيام بها بسهولة عن بُعد.
تتطلب معظم الوظائف درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة، بالإضافة إلى شهادة في مجال معين من المحاسبة، مثل أن تصبح محاسبًا عامًا معتمدًا مرخصًا.
وعلى الرغم من أن متوسط الراتب للمحاسبين في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 68000 دولار أميركي، وفقًا لـبيانات ZipRecruiter، فإن المحاسبين الأكثر خبرة يمكنهم تحقيق الدخل في أي مكان من 150,000 دولار أميركي إلى ما يزيد عن 200,000 دولار أمريكي سنويًاً.
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