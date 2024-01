صفقة براءات اختراع الفيديو التي رتبتها الشركات المجمّعة توفر كفاءة الترخيص

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--مثلت RPX وSisvel، وكلاهما من الشركات المجمعة، مجموعة من 16 شركة تكنولوجيا و20 مالك براءة اختراع، على التوالي، لإبرام معاملة تتعلق ببرامج ترميز الفيديو. توفر الاتفاقية للمشاركين ترخيصًا للحصول على براءات اختراع في منصة ترخيص ترميز الفيديو من Sisvel، وأسفرت عن كفاءات كبيرة في المعاملات.

تمتلك براءات الاختراع Dolby وGeneral Electric وPhilips وNTT Docomo وOrange وSK Telecom وToshiba وغيرها. فيما يلي القائمة الكاملة للمرخصين. يتم تمثيلهم جميعًا من قبل Sisvel ويشاركون في منصة ترخيص ترميز الفيديو الخاصة بالشركة.

يوضّح Nick Dudziak، رئيس قسم الإستراتيجية في Sisvel: "هذا مثال رائع على التعاون المدفوع تجاريًا ". "لقد كانت صفقة معقدة في تنظيمها بسبب عدد الأطراف والمصالح المعنية. ومع ذلك، وبفضل تصميمهم على إيجاد حلول، فإن النتيجة هي كفاءات هائلة في المعاملات".

"يمثل كل من RPX وSisvel مصالح مجموعة واسعة من العملاء من مجموعة متنوعة من الصناعات. ويضيف Ryan Elliott، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الاستحواذ المشتركة في RPX: "تُظهر هذه الصفقة بوضوح كفاءة الجمع بين الشركات لمعالجة المخاوف المشتركة بشكل جماعي".

مالكو براءات الاختراع الذين تمثلهم Sisvel: معهد B1 لتكنولوجيا الصور، وDolby International AB، ومعهد أبحاث الإلكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية (ETRI)، وGE Video Compression LLC، وGodo Kaisha IP Bridge 1، و.IdeaHub, Inc، وIntellectual Discovery، وJVCKENWOOD Corporation، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، ونظام البث الكوري (KBS)، و.Koninklijke Philips N.V، وNippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT)، وNTT Docomo، و.Orange S.A، وRai .Com S.p.A، و جامعة سيجونغ، و .SK Planet Co., Ltd وSK Telecom، وToshiba Corporation، و.Xylene Holding S.A.

تتوفر المزيد من المعلومات حول شروط وأحكام منصة ترخيص ترميز الفيديو من Sisvel على الرابط التالي أو من Sisvel بناءً على طلب الشركات التي تتطلب حاليًا ترخيصًا.

حول Sisvel

إن Sisvel مدفوعة بالإيمان بأهمية التعاون والإبداع والكفاءة لسد احتياجات مالكي براءات الاختراع وأولئك الذين يرغبون في الوصول إلى تقنياتهم. في سوق معقدة ومتطورة باستمرار، يتمثل مبدأنا التوجيهي في خلق مجال متكافئ مع تطوير وتنفيذ حلول تسويق مرنة ومتاحة.

