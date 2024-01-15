صفقة براءات اختراع الفيديو التي رتبتها الشركات المجمّعة توفر كفاءة الترخيص

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--مثلت RPX وSisvel، وكلاهما من الشركات المجمعة، مجموعة من 16 شركة تكنولوجيا و20 مالك براءة اختراع، على التوالي، لإبرام معاملة تتعلق ببرامج ترميز الفيديو. توفر الاتفاقية للمشاركين ترخيصًا للحصول على براءات اختراع في منصة ترخيص ترميز الفيديو من Sisvel، وأسفرت عن كفاءات كبيرة في المعاملات.

تمتلك براءات الاختراع Dolby وGeneral Electric وPhilips وNTT Docomo وOrange وSK Telecom وToshiba وغيرها. فيما يلي القائمة الكاملة للمرخصين. يتم تمثيلهم جميعًا من قبل Sisvel ويشاركون في منصة ترخيص ترميز الفيديو الخاصة بالشركة.

يوضّح Nick Dudziak، رئيس قسم الإستراتيجية في Sisvel: "هذا مثال رائع على التعاون المدفوع تجاريًا ". "لقد كانت صفقة معقدة في تنظيمها بسبب عدد الأطراف والمصالح المعنية. ومع ذلك، وبفضل تصميمهم على إيجاد حلول، فإن النتيجة هي كفاءات هائلة في المعاملات".

"يمثل كل من RPX وSisvel مصالح مجموعة واسعة من العملاء من مجموعة متنوعة من الصناعات. ويضيف Ryan Elliott، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الاستحواذ المشتركة في RPX: "تُظهر هذه الصفقة بوضوح كفاءة الجمع بين الشركات لمعالجة المخاوف المشتركة بشكل جماعي".

مالكو براءات الاختراع الذين تمثلهم Sisvel: معهد B1 لتكنولوجيا الصور، وDolby International AB، ومعهد أبحاث الإلكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية (ETRI)، وGE Video Compression LLC، وGodo Kaisha IP Bridge 1، و.IdeaHub, Inc، وIntellectual Discovery، وJVCKENWOOD Corporation، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، ونظام البث الكوري (KBS)، و.Koninklijke Philips N.V، وNippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT)، وNTT Docomo، و.Orange S.A، وRai .Com S.p.A، و جامعة سيجونغ، و .SK Planet Co., Ltd وSK Telecom، وToshiba Corporation، و.Xylene Holding S.A.

تتوفر المزيد من المعلومات حول شروط وأحكام منصة ترخيص ترميز الفيديو من Sisvel على الرابط التالي أو من Sisvel بناءً على طلب الشركات التي تتطلب حاليًا ترخيصًا.

حول Sisvel

إن Sisvel مدفوعة بالإيمان بأهمية التعاون والإبداع والكفاءة لسد احتياجات مالكي براءات الاختراع وأولئك الذين يرغبون في الوصول إلى تقنياتهم. في سوق معقدة ومتطورة باستمرار، يتمثل مبدأنا التوجيهي في خلق مجال متكافئ مع تطوير وتنفيذ حلول تسويق مرنة ومتاحة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

Sisvel - We Power Innovation





