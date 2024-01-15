جوائز مينالاك 2024: مجموعة من أفضل الشركات في فئاتها تدفع قطاعاً يساوي مليار دولار قدماً

(MENAFN
- AETOSWire) من المتوقع أن يستقبل قطاع الترفيه والتسلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 250 مليون زائر بحلول عام 2028، مما يسهم بمبلغ 14 مليار دولار في اقتصاد المنطقة، وفقًا لبحث أجرته شركة "ريدسير" (Redseer) الاستشارية.
ومع تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة، ستكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع أسواق الترفيه والتسلية نمواً في المنطقة، حيث سيسهم ما يقرب من 85 مليون زائر بمبلغ 5 مليارات دولار في اقتصاد البلاد خلال الفترة المذكورة.
وفي الوقت الذي يظهر فيه القطاع مرونة وتوقعات نمو قوية مع قيام كل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتطوير وتنويع محفظتها من العروض الفريدة لتلبية احتياجات الزوار والمقيمين، أعلن مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ("مينالاك") عن جوائزه السنوية حفل لتكريم من يدفعون صناعة الترفيه والتسلية الإقليمية قدماً.
تقبل النسخة السادسة من جوائز "مينالاك" الآن الترشيحات عبر 27 فئة لمشغلي الترفيه والمصنعين والموردين. لترشيح شركتك، تفضل بزيارة . الموعد النهائي للتقدم هو 31 يناير 2024.
وقد صرح مايك ريجبي، رئيس لجنة الفعاليات في "مينالاك" والمدير العام ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والهند لشركة "وايت واتر" ( WhiteWater )، قائلاً: يبين حفل توزيع جوائز 'مينالاك' الدور المحوري لقطاع الترفيه والتسلية في الاستراتيجية الاقتصادية المتنوعة الطويلة المدى للمنطقة. تكرّم جوائزنا الجهود والإنجازات ونقاط القوة المذهلة لجميع المشاركين في صناعة الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الأحداث بمشاركة المعرفة والخبرة عبر قاعدة أعضائنا مما يساعد على تطور القطاع ونموه".
بمجرد إغلاق جولة الترشيح، ستقوم لجنة تحكيم بارزة بتقييم الترشيحات وفقًا للمعايير المحددة في كل فئة. وفي شرحه لعملية الترشيح، قال ريجبي : "نلتزم بتقديم عملية عادلة وشفافة من خلال السعي دائمًا للحصول على التعليقات وضمان وجود لجنة تحكيم متنوعة لتقييم الترشيحات. ستكون نسخة عام 2024 من جوائز 'مينالاك' هي الأكبر حتى الآن من حيث عدد المرشحين والحضور. وتبين جودة الترشيحات والمرشحين تطور المنطقة المستمر.".
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