جوائز مينالاك 2024: مجموعة من أفضل الشركات في فئاتها تدفع قطاعاً يساوي مليار دولار قدماً

MENAFN - AETOSWire) من المتوقع أن يستقبل قطاع الترفيه والتسلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 250 مليون زائر بحلول عام 2028، مما يسهم بمبلغ 14 مليار دولار في اقتصاد المنطقة، وفقًا لبحث أجرته شركة "ريدسير" (Redseer) الاستشارية.

ومع تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة، ستكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع أسواق الترفيه والتسلية نمواً في المنطقة، حيث سيسهم ما يقرب من 85 مليون زائر بمبلغ 5 مليارات دولار في اقتصاد البلاد خلال الفترة المذكورة.

وفي الوقت الذي يظهر فيه القطاع مرونة وتوقعات نمو قوية مع قيام كل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتطوير وتنويع محفظتها من العروض الفريدة لتلبية احتياجات الزوار والمقيمين، أعلن مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ("مينالاك") عن جوائزه السنوية حفل لتكريم من يدفعون صناعة الترفيه والتسلية الإقليمية قدماً.

تقبل النسخة السادسة من جوائز "مينالاك" الآن الترشيحات عبر 27 فئة لمشغلي الترفيه والمصنعين والموردين. لترشيح شركتك، تفضل بزيارة . الموعد النهائي للتقدم هو 31 يناير 2024.

وقد صرح مايك ريجبي، رئيس لجنة الفعاليات في "مينالاك" والمدير العام ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والهند لشركة "وايت واتر" ( WhiteWater )، قائلاً: يبين حفل ​​توزيع جوائز 'مينالاك' الدور المحوري لقطاع الترفيه والتسلية في الاستراتيجية الاقتصادية المتنوعة الطويلة المدى للمنطقة. تكرّم جوائزنا الجهود والإنجازات ونقاط القوة المذهلة لجميع المشاركين في صناعة الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الأحداث بمشاركة المعرفة والخبرة عبر قاعدة أعضائنا مما يساعد على تطور القطاع ونموه".

بمجرد إغلاق جولة الترشيح، ستقوم لجنة تحكيم بارزة بتقييم الترشيحات وفقًا للمعايير المحددة في كل فئة. وفي شرحه لعملية الترشيح، قال ريجبي : "نلتزم بتقديم عملية عادلة وشفافة من خلال السعي دائمًا للحصول على التعليقات وضمان وجود لجنة تحكيم متنوعة لتقييم الترشيحات. ستكون نسخة عام 2024 من جوائز 'مينالاك' هي الأكبر حتى الآن من حيث عدد المرشحين والحضور. وتبين جودة الترشيحات والمرشحين تطور المنطقة المستمر.".