إل جي إلكترونيكس تقدم أحدث جهاز عرض 4K يعمل كقطعة فنية أنيقة

(MENAFN- AETOSWire) تقدم شركة إل جي إلكترونيكس (LG) أحدث جهاز عرض من سلسلة أجهزتها المنزلية، الفريد من نوعه LG CineBeam Qube طراز (HU710PB). يمكن للطراز الجديد بدقة 4K تحويل أي مساحة داخلية إلى قاعة سينما بسرعة، ويتميز بتصميم مدمج وخفيف مع مقبض قابل للدوران 360 درجة. يعمل جهاز العرض من إل جي أيضاً كإكسسوار داخلي أنيق، حيث يضيف تصميمه البسيط والجذاب لمسة من الرقي العصري إلى الغرفة.
على الرغم من كونه واحداً من أصغر أجهزة العرض المتوفرة، إلا أن LG CineBeam Qube يتميز بأداء قوي، حيث قدرته على عرض صور بدقة 4K UHD (3,840 x 2,160) تصل إلى 120 بوصة. مزود بمصدر ضوء ليزر RGB وتقنيات إل جي المتطورة لتحسين الصورة، يقدم الطراز الجديد صورًا واضحة وحادة بنسبة تباين تصل إلى 450,000:1 وتغطية 154 بالمئة من مجموعة ألوان DCI-P3.
ودقة الألوان في جهاز CineBeam Qube تعني أن الأفلام والمحتويات الأخرى يتم عرضها كما قصد صانعوها مع ألوان غنية وسواد عميق يضيف العمق والحيوية لكل مشهد. بالإضافة إلى ذلك، يأتي جهاز العرض الفاخر 4K من إل جي مع ميزة تعديل الشاشة التلقائي التي تتضمن ميزة التركيز التلقائي حيث تحسن تلقائيًا موضع وحجم الصورة لتجربة مشاهدة ممتازة في كل مرة.
مدعومًا بنظام تشغيلLG webOS 6.0، يوفر جهاز CineBeam Qube تحكمًا بديهيًا ووصولاً سهلاً إلى مجموعة متنوعة من خدمات البث الحي، مثل Netflix و Disney+و Prime Videoو YouTube.* وعندما لا يكون قيد الاستخدام لاستهلاك المحتوى، يمكن للمستخدمين تشغيل وظيفة رسم الصور على الجهاز والاستمتاع بصور رقمية ساحرة تعزز من جو المساحة المحيطة بهم.
وأكد واي اس لي، نائب الرئيس ورئيس وحدة الأعمال التكنولوجية في إل جي قائلًا: "LG CineBeam Qube هو جهاز عرض فريد من نوعه مثالي للمساحات الكبيرة والصغيرة حيث يتمتع بجميع الصفات التي يبحث عنها المستهلكون عند اختيار حل جديد للعرض. وتقدم تشكيلة أجهزة العرض المحدثة من إل جي مجموعة من الأجهزة التي تثري نمط الحياة وتقدم اندماجاً ممتازاً في الفضاءات وتنوعاً بالإضافة إلى تجارب مشاهدة سينمائية غامرة."
يمكن للزوار تجربة جهاز LG CineBeam Qube إلى جانب أحدث الابتكارات في جناح إل جي في معرض CES (#16008, مركز مؤتمرات لاس فيغاس) من 9 إلى 12 يناير.
|
|
LG CineBeam Qube (HU710PB)
|
الدقة
|
UHD (3,840 x 2,160)
|
السطوع
|
500 ANSI Lumens
|
نسبة التباين
|
450,000:1
|
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
|
80 x 135 x 135 مم
|
الوزن
|
1.49 كجم
|
مصدر الضوء
|
ليزر (RGB)
|
عدسة العرض
|
حجم الشاشة
|
50 - 120 بوصة
|
نسبة الإلقاء (الحد الأدنى)
|
1.2
|
HDR
|
HDR 10
|
تعديل الشاشة
|
تعديل الشاشة التلقائي
|
الاتصال اللاسلكي
|
أندرويد / iOS
|
المدخلات
|
HDMI with eARC / USB Type C
* تتطلب العديد من تطبيقات البث المتوفرة على webOS اشتراكًا مدفوعًا. قد يختلف دعم تطبيقات البث المحددة حسب البلد.
نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس
إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.
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