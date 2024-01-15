إل جي إلكترونيكس تقدم أحدث جهاز عرض 4K يعمل كقطعة فنية أنيقة

على الرغم من كونه واحداً من أصغر أجهزة العرض المتوفرة، إلا أن LG CineBeam Qube يتميز بأداء قوي، حيث قدرته على عرض صور بدقة 4K UHD (3,840 x 2,160) تصل إلى 120 بوصة. مزود بمصدر ضوء ليزر RGB وتقنيات إل جي المتطورة لتحسين الصورة، يقدم الطراز الجديد صورًا واضحة وحادة بنسبة تباين تصل إلى 450,000:1 وتغطية 154 بالمئة من مجموعة ألوان DCI-P3.

ودقة الألوان في جهاز CineBeam Qube تعني أن الأفلام والمحتويات الأخرى يتم عرضها كما قصد صانعوها مع ألوان غنية وسواد عميق يضيف العمق والحيوية لكل مشهد. بالإضافة إلى ذلك، يأتي جهاز العرض الفاخر 4K من إل جي مع ميزة تعديل الشاشة التلقائي التي تتضمن ميزة التركيز التلقائي حيث تحسن تلقائيًا موضع وحجم الصورة لتجربة مشاهدة ممتازة في كل مرة.

مدعومًا بنظام تشغيلLG webOS 6.0، يوفر جهاز CineBeam Qube تحكمًا بديهيًا ووصولاً سهلاً إلى مجموعة متنوعة من خدمات البث الحي، مثل Netflix و Disney+و Prime Videoو YouTube.* وعندما لا يكون قيد الاستخدام لاستهلاك المحتوى، يمكن للمستخدمين تشغيل وظيفة رسم الصور على الجهاز والاستمتاع بصور رقمية ساحرة تعزز من جو المساحة المحيطة بهم.

وأكد واي اس لي، نائب الرئيس ورئيس وحدة الأعمال التكنولوجية في إل جي قائلًا: "LG CineBeam Qube هو جهاز عرض فريد من نوعه مثالي للمساحات الكبيرة والصغيرة حيث يتمتع بجميع الصفات التي يبحث عنها المستهلكون عند اختيار حل جديد للعرض. وتقدم تشكيلة أجهزة العرض المحدثة من إل جي مجموعة من الأجهزة التي تثري نمط الحياة وتقدم اندماجاً ممتازاً في الفضاءات وتنوعاً بالإضافة إلى تجارب مشاهدة سينمائية غامرة."

يمكن للزوار تجربة جهاز LG CineBeam Qube إلى جانب أحدث الابتكارات في جناح إل جي في معرض CES (#16008, مركز مؤتمرات لاس فيغاس) من 9 إلى 12 يناير.