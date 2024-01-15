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إل جي إلكترونيكس تقدم أحدث جهاز عرض 4K يعمل كقطعة فنية أنيقة

1/15/2024 2:24:52 PM
(MENAFN- AETOSWire) تقدم شركة إل جي إلكترونيكس (LG) أحدث جهاز عرض من سلسلة أجهزتها المنزلية، الفريد من نوعه LG CineBeam Qube طراز (HU710PB). يمكن للطراز الجديد بدقة 4K تحويل أي مساحة داخلية إلى قاعة سينما بسرعة، ويتميز بتصميم مدمج وخفيف مع مقبض قابل للدوران 360 درجة. يعمل جهاز العرض من إل جي أيضاً كإكسسوار داخلي أنيق، حيث يضيف تصميمه البسيط والجذاب لمسة من الرقي العصري إلى الغرفة.

على الرغم من كونه واحداً من أصغر أجهزة العرض المتوفرة، إلا أن LG CineBeam Qube يتميز بأداء قوي، حيث قدرته على عرض صور بدقة 4K UHD (3,840 x 2,160) تصل إلى 120 بوصة. مزود بمصدر ضوء ليزر RGB وتقنيات إل جي المتطورة لتحسين الصورة، يقدم الطراز الجديد صورًا واضحة وحادة بنسبة تباين تصل إلى 450,000:1 وتغطية 154 بالمئة من مجموعة ألوان DCI-P3.

ودقة الألوان في جهاز CineBeam Qube تعني أن الأفلام والمحتويات الأخرى يتم عرضها كما قصد صانعوها مع ألوان غنية وسواد عميق يضيف العمق والحيوية لكل مشهد. بالإضافة إلى ذلك، يأتي جهاز العرض الفاخر 4K من إل جي مع ميزة تعديل الشاشة التلقائي التي تتضمن ميزة التركيز التلقائي حيث تحسن تلقائيًا موضع وحجم الصورة لتجربة مشاهدة ممتازة في كل مرة.

مدعومًا بنظام تشغيلLG webOS 6.0، يوفر جهاز CineBeam Qube تحكمًا بديهيًا ووصولاً سهلاً إلى مجموعة متنوعة من خدمات البث الحي، مثل Netflix و Disney+و Prime Videoو YouTube.* وعندما لا يكون قيد الاستخدام لاستهلاك المحتوى، يمكن للمستخدمين تشغيل وظيفة رسم الصور على الجهاز والاستمتاع بصور رقمية ساحرة تعزز من جو المساحة المحيطة بهم.

وأكد واي اس لي، نائب الرئيس ورئيس وحدة الأعمال التكنولوجية في إل جي قائلًا: "LG CineBeam Qube هو جهاز عرض فريد من نوعه مثالي للمساحات الكبيرة والصغيرة حيث يتمتع بجميع الصفات التي يبحث عنها المستهلكون عند اختيار حل جديد للعرض. وتقدم تشكيلة أجهزة العرض المحدثة من إل جي مجموعة من الأجهزة التي تثري نمط الحياة وتقدم اندماجاً ممتازاً في الفضاءات وتنوعاً بالإضافة إلى تجارب مشاهدة سينمائية غامرة."

يمكن للزوار تجربة جهاز LG CineBeam Qube إلى جانب أحدث الابتكارات في جناح إل جي في معرض CES (#16008, مركز مؤتمرات لاس فيغاس) من 9 إلى 12 يناير.

LG CineBeam Qube (HU710PB)

الدقة

UHD (3,840 x 2,160)

السطوع

500 ANSI Lumens

نسبة التباين

450,000:1

الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)

80 x 135 x 135 مم

الوزن

1.49 كجم

مصدر الضوء

ليزر (RGB)

عدسة العرض

حجم الشاشة

50 - 120 بوصة

نسبة الإلقاء (الحد الأدنى)

1.2

HDR

HDR 10

تعديل الشاشة

تعديل الشاشة التلقائي

الاتصال اللاسلكي

أندرويد / iOS

المدخلات

HDMI with eARC / USB Type C

* تتطلب العديد من تطبيقات البث المتوفرة على webOS اشتراكًا مدفوعًا. قد يختلف دعم تطبيقات البث المحددة حسب البلد.

نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس

إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.


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