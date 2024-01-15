أبرز فوائد الكستناء الصحية

(MENAFN
- Al Watan) تخفيف الوزن
إن خسارة الوزن أحد فوائد الكستناء، فالكستناء تتميز بقلة سعراتها الحرارية، وغناها بالألياف التي تُساعد في زيادة الإحساس بالشبع لمدة أطول مما يقلل تناول الوجبات، وبالتالي نقصان الوزن.
تعزيز صحة القلب والشرايين
تعد الكستناء خيارا جيدا للمحافظة على صحة القلب والشرايين، فهي تُساهم في خفض مستويات الكولسترول في الدم، وذلك بسبب نسب الألياف العالية، ووجود الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، مثل: حمض الأوليك.
تقليل خطر الإصابة بفقر الدم
إن تقليل خطر الإصابة بفقر الدم (Anemia)، هو أحد فوائد الكستناء الجيدة لمن يُعانون من فقر الدم الناتج من نقص الحديد، فالكستناء تحتوي على نسب عالية من الحديد الذي يُساهم في تكوين كريات الدم الحمراء.
تنظيم مستويات السكر في الدم
لا تُشكل أي خطورة على مستويات السكر في الدم، فهي ذات قيمة منخفضة لمؤشر نسبة السكر في الدم (المؤشر الجلاسيمي)، ويُضاف إلى ذلك غناها بالألياف التي تُسهم في إبطاء امتصاص النشويات من المعدة مما يمنع ارتفاع السكر في الدم.
تقوية صحة الحامل والجنين
تُعد الكستناء وجبة خفيفة ملائمة جدًا للحامل، إذ إنها مصدر للعديد من المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها كل من الأم والجنين.
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