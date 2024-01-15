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أبرز فوائد الكستناء الصحية

1/15/2024 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تخفيف الوزن
إن خسارة الوزن أحد فوائد الكستناء، فالكستناء تتميز بقلة سعراتها الحرارية، وغناها بالألياف التي تُساعد في زيادة الإحساس بالشبع لمدة أطول مما يقلل تناول الوجبات، وبالتالي نقصان الوزن.
تعزيز صحة القلب والشرايين
تعد الكستناء خيارا جيدا للمحافظة على صحة القلب والشرايين، فهي تُساهم في خفض مستويات الكولسترول في الدم، وذلك بسبب نسب الألياف العالية، ووجود الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، مثل: حمض الأوليك.
تقليل خطر الإصابة بفقر الدم
إن تقليل خطر الإصابة بفقر الدم (Anemia)، هو أحد فوائد الكستناء الجيدة لمن يُعانون من فقر الدم الناتج من نقص الحديد، فالكستناء تحتوي على نسب عالية من الحديد الذي يُساهم في تكوين كريات الدم الحمراء.
تنظيم مستويات السكر في الدم
لا تُشكل أي خطورة على مستويات السكر في الدم، فهي ذات قيمة منخفضة لمؤشر نسبة السكر في الدم (المؤشر الجلاسيمي)، ويُضاف إلى ذلك غناها بالألياف التي تُسهم في إبطاء امتصاص النشويات من المعدة مما يمنع ارتفاع السكر في الدم.
تقوية صحة الحامل والجنين
تُعد الكستناء وجبة خفيفة ملائمة جدًا للحامل، إذ إنها مصدر للعديد من المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها كل من الأم والجنين.

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