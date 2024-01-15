80 ألف برنامج دعوي بجازان

(MENAFN
- Al Watan) نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان عدة برامج دعوية توعوية خلال عام 2023، بلغت 80.141 تنوعت حلقاتها ما بين محاضرات دعوية وكلمات وعظية ودروس علمية ودورات وورش عمل وجولات دعوية، كما اهتم الفرع ببرامج الأمن الفكري وتكثيف الجهود لترسيخ المفاهيم الصحيحة وتغذيتها بالكتاب والسنة ونهج السلف الصالح ومحاربة الإرهاب والإرهابيين ونبذ التطرف والغلو.
وشارك فيها أكثر من 15 داعيةً رسميًا ومتعاونًا من الرجال والنساء، وأقيمت حضوريًا في مساجد وجوامع المنطقة وحضرها 298.753 حاضرًا من الجنسين وعن طريق البث المباشر استمع لها 224.27 مستمعًا ومستمعة، وكثف فرع الوزارة في جازان المناشط الدعوية التي تهتم بالعقيدة ولهذا تم تنفيذ أكثر 2614 منشطًا كما أقيم أكثر من 1752 منشطًا في الأمن الفكري، وذكر المنظمون أنه ولما لهذين الموضوعين من ترابط كبير فقد كثف الفرع الجهود لإقامة مثل هذه البرامج، وكان للأخلاق والآداب اهتمام حيث بلغ عدد مناشطه 5957 منشطًا دعويًا.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بجازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن الفرع يعمل ليل نهار لنشر العلم الشرعي الصحيح الناتج عن عقيدة صحيحة للمجتمع عامة، وذلك بهدف الحفاظ على الفكر من السقوط نحو هاوية الأفكار الضالة المضللة.
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