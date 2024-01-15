Monday, 15 January 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


80 ألف برنامج دعوي بجازان

1/15/2024 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان عدة برامج دعوية توعوية خلال عام 2023، بلغت 80.141 تنوعت حلقاتها ما بين محاضرات دعوية وكلمات وعظية ودروس علمية ودورات وورش عمل وجولات دعوية، كما اهتم الفرع ببرامج الأمن الفكري وتكثيف الجهود لترسيخ المفاهيم الصحيحة وتغذيتها بالكتاب والسنة ونهج السلف الصالح ومحاربة الإرهاب والإرهابيين ونبذ التطرف والغلو.
وشارك فيها أكثر من 15 داعيةً رسميًا ومتعاونًا من الرجال والنساء، وأقيمت حضوريًا في مساجد وجوامع المنطقة وحضرها 298.753 حاضرًا من الجنسين وعن طريق البث المباشر استمع لها 224.27 مستمعًا ومستمعة، وكثف فرع الوزارة في جازان المناشط الدعوية التي تهتم بالعقيدة ولهذا تم تنفيذ أكثر 2614 منشطًا كما أقيم أكثر من 1752 منشطًا في الأمن الفكري، وذكر المنظمون أنه ولما لهذين الموضوعين من ترابط كبير فقد كثف الفرع الجهود لإقامة مثل هذه البرامج، وكان للأخلاق والآداب اهتمام حيث بلغ عدد مناشطه 5957 منشطًا دعويًا.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بجازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن الفرع يعمل ليل نهار لنشر العلم الشرعي الصحيح الناتج عن عقيدة صحيحة للمجتمع عامة، وذلك بهدف الحفاظ على الفكر من السقوط نحو هاوية الأفكار الضالة المضللة.

MENAFN15012024000089011017ID1107723176

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث