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كرة نارية فوق اليابان

1/15/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتقد نيكولاي زيليزنوف، الباحث البارز في معهد علم الفلك التطبيقي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن ((كرة النار)) التي تم رصدها في السماء فوق اليابان كانت على الأرجح نيزكًا متفجرًا، احترق في الغلاف الجوي. وقال زيليزنوف لوكالة ((سبوتنيك)): ((على الأرجح، كان نيزك صغير، واحترق في الغلاف الجوي، وترك أثرًا مضيئًا)). ووفقًا له، بفضل التقدم التكنولوجي، تقريبًا كل سكان الأرض لديهم الفرصة لتصوير سقوط نيزك على الهاتف، مما يجعلنا نتوهم بأن هذه الظواهر أصبحت أكثر. وأضاف الخبير: ((في الواقع، تسقط مئات الآلاف من الأطنان من النيازك على الأرض كل عام)).
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اليابانيون فيديو لمرور ((كرة نارية)) لامعة عبر السماء، وتم رصد هذه الظاهرة من مواقع مختلفة، خاصة في الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من اليابان.
وتُظهر اللقطات كرة نارية لامعة في السماء في فترة الصباح، ووفقًا للخبراء اليابانيين، كانت الكرة النارية تحلق بسرعة 42.4 كيلومترًا في الثانية، وامتد مسار سقوطها من خليج ساغامي إلى محافظة ناغانو.

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