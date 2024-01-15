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حفرة تعيد عجوزا للحياة بعد وفاته

1/15/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) في واقعة غريبة أذهلت الأطباء، شهدت ولاية هاريانا الهندية إعلان وفاة عجوز، وفي أثناء نقل جثته إلى منزله، اصطدمت سيارة الإسعاف التي كانت تقل الجثمان بحفرة، مما أدى إلى اكتشاف أن العجوز ما زال على قيد الحياة وحولت الإسعاف طريقها فوراً نحو أقرب مستشفى.
وكان الرجل ويدعى دارشان سينغ برار 80 عاماً، يعاني مرضاً شديداً دفع حفيده إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعدما أمضى أربعة أيام على جهاز التنفس الصناعي، أعلن الأطباء وفاته بسبب توقف القلب عن النبض.
وقامت أسرة العجوز بترتيب الاستعدادات للجنازة، حيث تجمع المشيعون في منزلهم وتم نصب خيمة للعزاء، وترتيب طقوس الجنازة، وفقاً لتقرير في NDTV، غير أنه في أثناء رحلة العودة من المستشفى تمهيداً للوداع الأخير، اصطدمت سيارة الإسعاف بحفرة، فأدى ذلك، وفقاً لحفيد برار الذي كان يرافقه، إلى حركة ملحوظة من جده ومحاولته النهوض، إذ قام الحفيد بفحص نبضات القلب ووجد أنه على قيد الحياة، فنقل إلى مستشفى قريب حيث تحقق الأطباء من أنه ما زال حياً، مؤكدين أنه ظهرت عليه علامات الحياة، ومن ذلك التنفس التلقائي، ولكنه لا يزال في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة.

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