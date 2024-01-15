مصرع 3 في تحطم طائرة

(MENAFN
- Al Watan) تحطمت طائرة صغيرة في منطقة غابات نائية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ولقي ثلاثة أشخاص كانوا على متنها مصرعهم.
وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن طائرة ذات محركين من طراز بيتشكرافت بارون 55 تحطمت بالقرب من ليدن بولاية ماساتشوستس وعلى متنها ثلاثة أشخاص.
وقال المتحدث باسم شرطة ولاية ماساتشوستس، جيمس دي أنجليس، إنه تم إخطار عديد من الوكالات بالحادث الذي وقع في منطقة ليدن لإدارة الحياة البرية بالقرب من غرينفيلد في نحو الساعة 11:45 صباحاً.
وأضاف دي أنجليس، في بيان: ((عثر المستجيبون على عديد من ركاب الطائرة الذين أصيبوا بجروح قاتلة)).
ولفت إلى أن الشرطة وطواقم الإطفاء والطواقم الطبية ما زالت في مكان الحادث، في حين كان المحققون وأفراد مسرح الجريمة موجودين أيضاً في موقع الحادث.
ولم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل بينما كان التحقيق مستمراً.
وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل أنهما يحققان أيضاً في الحادث.
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