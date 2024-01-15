Monday, 15 January 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصرع 3 في تحطم طائرة

1/15/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تحطمت طائرة صغيرة في منطقة غابات نائية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ولقي ثلاثة أشخاص كانوا على متنها مصرعهم.
وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن طائرة ذات محركين من طراز بيتشكرافت بارون 55 تحطمت بالقرب من ليدن بولاية ماساتشوستس وعلى متنها ثلاثة أشخاص.
وقال المتحدث باسم شرطة ولاية ماساتشوستس، جيمس دي أنجليس، إنه تم إخطار عديد من الوكالات بالحادث الذي وقع في منطقة ليدن لإدارة الحياة البرية بالقرب من غرينفيلد في نحو الساعة 11:45 صباحاً.
وأضاف دي أنجليس، في بيان: ((عثر المستجيبون على عديد من ركاب الطائرة الذين أصيبوا بجروح قاتلة)).
ولفت إلى أن الشرطة وطواقم الإطفاء والطواقم الطبية ما زالت في مكان الحادث، في حين كان المحققون وأفراد مسرح الجريمة موجودين أيضاً في موقع الحادث.
ولم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل بينما كان التحقيق مستمراً.
وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل أنهما يحققان أيضاً في الحادث.

MENAFN15012024000089011017ID1107723173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث