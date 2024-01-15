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يتنكر بزي حبيبته للامتحان عنها

1/15/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتدى رجل في البنغاب بالهند زي حبيبته لأداء الامتحانات بدلاً منها، وانتحل الشاب، الذي يُدعى أنغريز سينغ، شخصية امرأة وظهر في قاعة الامتحانات في منطقة فريداكوت، لحضور الامتحان بدلاً من محبوبته قبل أن يقبض عليه، وفقا لموقع news9live.
وحاول المتهم، الذي كان يرتدي بدلة نسائية وأساور وأحمر شفاه، الدخول إلى قاعة الامتحان متنكراً في صورة حبيبته، لحضور الامتحان بدلاً منها.
وتمكن الشاب من تنفيذ الحيلة في البداية، لكن تم القبض عليه لاحقًا بعد فشل الجهاز البيومتري في التعرف عليه، وبعد ذلك، قدم مسؤولو الجامعة بلاغاً للشرطة.
كان أنغريز سينغ قد وضع خطة محكمة لحضور الامتحان بدلاً من حبيبته، بارامجيت كور، حتى إنه قدم بطاقة تعريف مزيفة لإثبات أنه الشخصية الحقيقية للفتاة، ومع ذلك، فشلت خطته بعد أن لم تتطابق بصمات أصابعه مع بصمات المحبوبة فتم القبض عليه.

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