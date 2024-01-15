يتنكر بزي حبيبته للامتحان عنها

(MENAFN
- Al Watan) ارتدى رجل في البنغاب بالهند زي حبيبته لأداء الامتحانات بدلاً منها، وانتحل الشاب، الذي يُدعى أنغريز سينغ، شخصية امرأة وظهر في قاعة الامتحانات في منطقة فريداكوت، لحضور الامتحان بدلاً من محبوبته قبل أن يقبض عليه، وفقا لموقع news9live.
وحاول المتهم، الذي كان يرتدي بدلة نسائية وأساور وأحمر شفاه، الدخول إلى قاعة الامتحان متنكراً في صورة حبيبته، لحضور الامتحان بدلاً منها.
وتمكن الشاب من تنفيذ الحيلة في البداية، لكن تم القبض عليه لاحقًا بعد فشل الجهاز البيومتري في التعرف عليه، وبعد ذلك، قدم مسؤولو الجامعة بلاغاً للشرطة.
كان أنغريز سينغ قد وضع خطة محكمة لحضور الامتحان بدلاً من حبيبته، بارامجيت كور، حتى إنه قدم بطاقة تعريف مزيفة لإثبات أنه الشخصية الحقيقية للفتاة، ومع ذلك، فشلت خطته بعد أن لم تتطابق بصمات أصابعه مع بصمات المحبوبة فتم القبض عليه.
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