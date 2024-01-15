Monday, 15 January 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


Tiktok كيف يؤثر على الذاكرة

1/15/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) التعرض المستمر لمقاطع الفيديو القصيرة قد يجعل انتباه المرء أقصر، حيث أفادت إحدى الدراسات أن 50% من مستخدمي TikTok وجدوا أن مقاطع الفيديو التي تكون أطول من دقيقة واحدة مرهقة، نظرا لأن التطبيق يستخدم استراتيجية ((التعزيز العشوائي))، والتي يمكن تكييفها مع الشعور المعزز بإمكانية ظهور فيديو جيد في أي لحظة، مما يؤدي إلى التمرير أكثر، وفقا لموقع NIH NLM. وتشير الدراسات إلى ارتباط اضطراب نقص الانتباة باستخدام TikTok ارتباطًا إيجابيًا بفقدان الذاكرة، كما أنه يرتبط بالاكتئاب والقلق والإجهاد. علاوة على ذلك، فإن الاكتئاب والقلق والإجهاد له تأثير وسيط بين اضطراب نقص الانتباه وفقدان الذاكرة، وبانخفاض الانتباه لدى المستخدمين يؤدي لتقليل الصبر، وإيجاد صعوبة في الانخراط في الأنشطة الطويلة ورغبتهم إلى الاشباع الفوري. وأشارت الدراسات إلى أن الحمل الزائد للمعلومات على TikTok يؤثر بشكل مباشر على الرفاهية المعرفية والنفسية للمستخدمين. وفي معظم الحالات، يتسبب الحمل الزائد للمعلومات في شعور مستخدمي وسائل الإعلام أنهم مثقلون بالأعباء ويواجهون مستوى متزايدا من التوتر، مما يؤدي إلى تأثير المشاعر السلبية عليهم، وفي فترة زمنية قصيرة من إشعارات ومقاطع الفيديو الموصى بها من تطبيقات الفيديو القصيرة.
سلوكيات إيجابية:
ضع مؤقت: اضبط مؤقت للمدة التي تريد فيها استخدام TikTok في كل مرة.
ركز على الهوايات البديلة: اقض مزيدا من الوقت في الانخراط في الهوايات التي تشغلك عن استخدام التطبيق.
ضع هاتفك في الغرفة الأخرى: حاول أن تعتاد على وضع هاتفك في مكان آخر إذا وجدت نفسك تتصفح بلا تفكير.
التدرب على ألغاز وأسئلة تقوي التركيز: عند الشعور بالقلق بسبب نقص الانتباه بالمهام اليومية عليك البحث عن أدوات تساعد على إعادة التركيز.
إعادة ضبط النفس: التزم قضاء أسبوع على الأقل من دون TikTok.

MENAFN15012024000089011017ID1107723171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث