Tiktok كيف يؤثر على الذاكرة

(MENAFN
- Al Watan) التعرض المستمر لمقاطع الفيديو القصيرة قد يجعل انتباه المرء أقصر، حيث أفادت إحدى الدراسات أن 50% من مستخدمي TikTok وجدوا أن مقاطع الفيديو التي تكون أطول من دقيقة واحدة مرهقة، نظرا لأن التطبيق يستخدم استراتيجية ((التعزيز العشوائي))، والتي يمكن تكييفها مع الشعور المعزز بإمكانية ظهور فيديو جيد في أي لحظة، مما يؤدي إلى التمرير أكثر، وفقا لموقع NIH NLM. وتشير الدراسات إلى ارتباط اضطراب نقص الانتباة باستخدام TikTok ارتباطًا إيجابيًا بفقدان الذاكرة، كما أنه يرتبط بالاكتئاب والقلق والإجهاد. علاوة على ذلك، فإن الاكتئاب والقلق والإجهاد له تأثير وسيط بين اضطراب نقص الانتباه وفقدان الذاكرة، وبانخفاض الانتباه لدى المستخدمين يؤدي لتقليل الصبر، وإيجاد صعوبة في الانخراط في الأنشطة الطويلة ورغبتهم إلى الاشباع الفوري. وأشارت الدراسات إلى أن الحمل الزائد للمعلومات على TikTok يؤثر بشكل مباشر على الرفاهية المعرفية والنفسية للمستخدمين. وفي معظم الحالات، يتسبب الحمل الزائد للمعلومات في شعور مستخدمي وسائل الإعلام أنهم مثقلون بالأعباء ويواجهون مستوى متزايدا من التوتر، مما يؤدي إلى تأثير المشاعر السلبية عليهم، وفي فترة زمنية قصيرة من إشعارات ومقاطع الفيديو الموصى بها من تطبيقات الفيديو القصيرة.
سلوكيات إيجابية:
ضع مؤقت: اضبط مؤقت للمدة التي تريد فيها استخدام TikTok في كل مرة.
ركز على الهوايات البديلة: اقض مزيدا من الوقت في الانخراط في الهوايات التي تشغلك عن استخدام التطبيق.
ضع هاتفك في الغرفة الأخرى: حاول أن تعتاد على وضع هاتفك في مكان آخر إذا وجدت نفسك تتصفح بلا تفكير.
التدرب على ألغاز وأسئلة تقوي التركيز: عند الشعور بالقلق بسبب نقص الانتباه بالمهام اليومية عليك البحث عن أدوات تساعد على إعادة التركيز.
إعادة ضبط النفس: التزم قضاء أسبوع على الأقل من دون TikTok.
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