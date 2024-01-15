سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا 62 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 62 نقطة عند مستويات 12122 نقطة وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 129 ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، و مبكو، والدواء، والفخارية، وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكوا باور، وعطاء، والغاز، وأنعام القابضة، ودار الأركان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.87% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وشمس ، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومجموعة إم بي سي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 42.61 نقطة ليقفل عند مستوى 24679.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم.
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