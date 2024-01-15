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الصحة العالمية: نريد 1.5 مليار دولار

1/15/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت منظمة الصحة العالمية نداءً لجمع 1,5 مليار دولار أمريكي لحماية صحة السكان الأكثر ضعفًا في 41 حالة طوارئ حول العالم في عام 2024، حيث يغطي النداء حالات الطوارئ التي تتطلب أعلى مستوى من الاستجابة من المنظمة التي تهدف للوصول إلى أكثر من 87 مليون شخص، وأُطْلِق النداء في سياق حالات الطوارئ المعقدة التي تتخلل أزمات الصراعات والتغير المناخي وعدم الاستقرار الاقتصادي، التي تغذي النزوح والجوع وعدم المساواة.
وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن انقطاع الخدمات الصحية الأساسية بالنسبة لأولئك الذين يواجهون حالات الطوارئ، غالبًا ما يعني القفزة بين الحياة والموت، من الأمهات التي تلد في أثناء النزاعات، ومساعدة الأطفال الصغار في المناطق المتضررة من الجفاف، ومرضى السرطان وغسيل الكلى، فإن الرعاية الصحية تنقذ الأرواح، وتعد حاسمة لكسر الحلقة المفرغة التي تترك المجتمعات في حالة محفوفة بالمخاطر وتعتمد على المساعدات الطارئة، وسيعمل دعم ناظمة الصحة العالمية في عام 2024 على تمكين الرعاية الصحية المنقذة للحياة، وتوزيع الإمدادات والمعدات الصحية الحيوية، إلى جانب الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية لضمان الرعاية المستمرة، ويدعم التمويل الوصول المباشر إلى الرعاية الصحية في المجتمعات الواقعة في المناطق التي يصعب الوصول إليها بالشراكة مع المنظمات المحلية، والاستجابة الفعالة لرصد وتبادل المعلومات، وتوثيق حالات تفشي الأمراض والهجمات على العاملين الصحيين، بالإضافة إلى صيانة أنظمة الرعاية الصحية القائمة، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات المستقبلية.
وتوجه المنظمة 334 مليون دولار من هذا التمويل إلى المنطقة الأفريقية، و705 ملايين دولار لإقليم شرق المتوسط، و183 مليون دولار إلى المنطقة الأوربية، و15,2 مليون دولار إلى منطقة غرب المحيط الهادئ، و49 مليون دولار لمنطقة جنوب شرق آسيا، و 131 مليون دولار للأمريكتين.

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