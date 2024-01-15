5 ملفات مهمة تناقشها السعودية في دافوس

(MENAFN
- Al Watan) وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى مدينة دافوس السويسرية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، الذي انطلق أمس، وسيستمر حتى 19 يناير الجاري. 5 ملفات
وسيناقش الوفد السعودي خلال مشاركته في المنتدى 5 ملفات: أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل معالجتها عبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.
وسيسلّط الوفد السعودي الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، التي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك. نمو اقتصادي ضعيف
ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرين جديدن اليوم: الأول بعنوان ((توقعات كبار الاقتصاديين))، والثاني ((تشكيل التعاون في عالم مجزأ)). وكشف التقرير الأول أن 56% من كبار الاقتصاديين عالميا يتوقعون نموا اقتصاديا ضعيفا في السنوات المقبلة. كما توقع 69% من المشاركين في استطلاع أن وتيرة ((التجزئة الجيواقتصادية)) من المقرر أن تتسارع هذا العام.
ويتوقع 79% من المشاركين في الاستطلاع أيضا أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من الكفاءة الإنتاجية، و50% يتوقعون أن يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي ((مدمرًا تجاريًا)) هذا العام.
أما تقرير ((تشكيل التعاون في عالم مجزأ)) فأكد أن تعزيز التعاون العالمي أمر ضروري من أجل عالم أكثر أمنا وصحة وازدهارا. مع ذلك، فإن السياق الجيوسياسي الحالي المضطرب، الذي تتزايد فيه الصراعات والمنافسة، أدى إلى تباعد أصحاب المصلحة في اللحظة نفسها التي تتطلب فيها التحديات العالمية الحادة والمستمرة حلولا تعاونية.
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