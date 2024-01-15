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5 ملفات مهمة تناقشها السعودية في دافوس

1/15/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى مدينة دافوس السويسرية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، الذي انطلق أمس، وسيستمر حتى 19 يناير الجاري.
5 ملفات
وسيناقش الوفد السعودي خلال مشاركته في المنتدى 5 ملفات: أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل معالجتها عبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.
وسيسلّط الوفد السعودي الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، التي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.
نمو اقتصادي ضعيف
ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرين جديدن اليوم: الأول بعنوان ((توقعات كبار الاقتصاديين))، والثاني ((تشكيل التعاون في عالم مجزأ)). وكشف التقرير الأول أن 56% من كبار الاقتصاديين عالميا يتوقعون نموا اقتصاديا ضعيفا في السنوات المقبلة. كما توقع 69% من المشاركين في استطلاع أن وتيرة ((التجزئة الجيواقتصادية)) من المقرر أن تتسارع هذا العام.
ويتوقع 79% من المشاركين في الاستطلاع أيضا أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من الكفاءة الإنتاجية، و50% يتوقعون أن يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي ((مدمرًا تجاريًا)) هذا العام.
أما تقرير ((تشكيل التعاون في عالم مجزأ)) فأكد أن تعزيز التعاون العالمي أمر ضروري من أجل عالم أكثر أمنا وصحة وازدهارا. مع ذلك، فإن السياق الجيوسياسي الحالي المضطرب، الذي تتزايد فيه الصراعات والمنافسة، أدى إلى تباعد أصحاب المصلحة في اللحظة نفسها التي تتطلب فيها التحديات العالمية الحادة والمستمرة حلولا تعاونية.

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