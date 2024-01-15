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موافقة شورية على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

1/15/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة والسنغال في مجال الطاقة، ومشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تشاد في مجال الطاقة، وذلك بعد الاستماع إلى تقريرين قدمتهما لجنة الطاقة والصناعة تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور أسامة عارف.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها في رواندا في شأن المشاورات السياسية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور وائل الإدريسي، بشأن مشروع المذكرة.
وفي السياق نفسه وافق مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية سيشل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور وائل الإدريسي.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع الاتفاقية تلاه أمام المجلس عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور عيسى العتيبي.

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