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آليات لمنع الصيد والاتجار في الأنواع الفطرية

1/15/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ورشة عمل؛ لمناقشة آليات منع الصيد غير النظامي في منطقة شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران (منطقة غرب آسيا)، وإعداد خطة عمل إقليمية تتضمن حزمة من التدابير، للقضاء على هذه الظاهرة، بمشاركة عددٍ من المسؤولين والخبراء والمختصين بالمنطقة وخارجها.
مبادرات عملية
جاء تنظيم الورشة، التي تمتد يومين، في ظل تزايد القلق العالمي للدول الأطراف في معاهدة الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الكائنات الفطرية من تزايد الصيد والاتجار غير النظامي في الأنواع الفطرية، وأهمية طرح المبادرات العملية التي تكتسب أهمية خاصة، لمعالجة هذه المشكلة.
الصيد المستدام
تأتي الورشة استجابة لما رفعه مكتب معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة في أبو ظبي إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبناءً على الدور الريادي للمملكة في تقديمها نموذجا علميا لأنظمة الصيد المستدام وتطبيقها، لتأخذ زمام الريادة لهذه المبادرة التي تستهدف معالجة مشكلة تزايد الصيد والاتجار غير النظامي في الأنواع الفطرية ضمن ((برنامج البطل للأنواع المهاجرة))، ولتوفير الدعم والإعداد اللازم قبل الاجتماع الـ14 لمؤتمر الأطراف في المعاهدة، الذي سيعقد خلال الفترة من 17-12 فبراير المقبل في مدينة سمرقند (أوزبكستان) تحت شعار ((الطبيعة لا تعرف حدودا)).

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