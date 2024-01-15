زراعة 112 ألف شجرة

(MENAFN
- Al Watan) كشف تقرير الأعمال والمنجزات السنوي لأمانة منطقة الجوف عن تهيئة 1.6 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء وزراعة 112 ألف شجرة خلال العام الماضي 2023، وطرح 750 فرصة استثمارية.
واستعرض التقرير مشروعات البنية التحتية في مجالات سفلتة مخططات المنح وتأهيل الطرق وتطوير عدد من المواقع بنسب إنجاز وصلت 95% في بعض المشروعات.
وفي مسار تحسين المشهد الحضري، واصلت الأمانة حملاتها المكثفة للقضاء على مظاهر التشوه البصري، وتمت إزالة 2020 لوحة دعائية مخالفة، وسحب 674 سيارة تالفة، وإصلاح 21 ألف عمود إنارة، ورفع أكثر من 486 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وزراعة 112368 شجرة، و140 ألف زهرة حولية، كما رفعت الأمانة وبلدياتها أكثر من 229 ألف طن من النفايات خلال العام الماضي.
MENAFN15012024000089011017ID1107723163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.