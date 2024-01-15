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زراعة 112 ألف شجرة

1/15/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير الأعمال والمنجزات السنوي لأمانة منطقة الجوف عن تهيئة 1.6 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء وزراعة 112 ألف شجرة خلال العام الماضي 2023، وطرح 750 فرصة استثمارية.
واستعرض التقرير مشروعات البنية التحتية في مجالات سفلتة مخططات المنح وتأهيل الطرق وتطوير عدد من المواقع بنسب إنجاز وصلت 95% في بعض المشروعات.
وفي مسار تحسين المشهد الحضري، واصلت الأمانة حملاتها المكثفة للقضاء على مظاهر التشوه البصري، وتمت إزالة 2020 لوحة دعائية مخالفة، وسحب 674 سيارة تالفة، وإصلاح 21 ألف عمود إنارة، ورفع أكثر من 486 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وزراعة 112368 شجرة، و140 ألف زهرة حولية، كما رفعت الأمانة وبلدياتها أكثر من 229 ألف طن من النفايات خلال العام الماضي.

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