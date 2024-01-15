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وزير التجارة يرعى منتدى مكة للحلال

1/15/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تنطلق الثلاثاء 23 يناير، فعاليات منتدى مكة للحلال بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات لمدة ثلاثة أيام تحت شعار ((الإبداع في صناعة الحلال)) بمشاركة محلية ودولية تشمل القطاعين العام والخاص، من ممثلي الوزارات والهيئات من داخل المملكة، وقياديي الشركات، ورواد الأعمال، والإعلاميين.
ويأتي منتدى مكة للحلال، بمشاركات دولية، اتساقًا مع توجهات المملكة الاستراتيجية المتعلقة بالصناعات الحلال، والمشاركة في دعم النمو الاقتصادي الوطني، والمشاركة في تنويعه بما ينسجم مع رؤية 2030.
وتحظى المملكة بمكانة اقتصادية ودينية، تجعل من الصناعات الحلال ضرورة اقتصادية حتمية، وتستخدم المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وعملت السعودية على توحيد الجهود التي تحول المملكة إلى مركز عالمي يدعم منظومة صناعة منتجات الحلال العالمية.
ويشهد المنتدى العديد من الجلسات والاجتماعات المتنوعة، ويسلط منتدى مكة للحلال الضوء على الجهود الهادفة لتعزيز الصناعات الحلال، كما يشجع على الإبداع والابتكار فيهما، من خلال إطلاق منصة تجمع القادة وأصحاب الأعمال على النطاق العالمي في فعالية دولية رائدة، وعرض أحدث التقنيات والمفاهيم لتجويد الصناعات الحلال.
ويشهد منتدى مكة للحلال جلسات نقاشية ومعرضًا متخصصًا، وجلسات لتواصل القادة، وعروضًا حية للطهي، وابتكارات ومسابقات للشركات الناشئة، وأنشطة وفعاليات متنوعة.
وخلال أيام المنتدى الثلاثة تقام عدد من الجلسات المتنوعة تركز على صناعة الحلال حاليًا وفي المستقبل، واستعراض عدد من النماذج الناجحة في دول مختلفة، وتجارب عالمية في صناعة الحلال، كما تشمل الابتكار في التسويق والتميز التجاري، والتطور وتحولات صناعة الحلال، والإبداع في استهداف شرائح جديدة من العملاء، والمنظومة الوطنية للحلال.
وتتناول الجلسات أيضًا أحكام الشريعة والرأي الشرعي في الصناعات الحلال الحديثة، والابتكار في مواكبة متطلبات السوق واتجاهات الاستدامة، والإبداع والابتكار في تطبيقات التحول الرقمي لصناعة الحلال.

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