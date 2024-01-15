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مانشيني: اسألوا العقيدي لماذا طلب المغادرة من المنتخب؟

1/15/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم في الدوحة عن استبعاد حارس المرمى نواف العقيدي، من تشكيلة المنتخب السعودي المشارك في نهائيات بطولة كأس آسيا المقامة في قطر، حيث قال مانشيني: عليكم سؤال الحارس نواف العقيدي عن ذلك، وقال مدرب المنتخب السعودي، إن تمثيل المنتخب مهم لكل لاعب. وفي قطر أخبرني مدرب الحراس أن العقيدي لا يريد الاستمرار. وأنا كمدرب أريد لاعبين يقاتلون من أجل المنتخب. وأضاف مانشيني: تحدثت مع رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن الحارس يريد أن يغادر وهذه ثالث مرة يطلب العقيدي ذلك.

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