مانشيني: اسألوا العقيدي لماذا طلب المغادرة من المنتخب؟

مانشيني: اسألوا العقيدي لماذا طلب المغادرة من المنتخب؟
التاريخ
1/15/2024 2:22:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) صرح مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم في الدوحة عن استبعاد حارس المرمى نواف العقيدي، من تشكيلة المنتخب السعودي المشارك في نهائيات بطولة كأس آسيا المقامة في قطر، حيث قال مانشيني: عليكم سؤال الحارس نواف العقيدي عن ذلك، وقال مدرب المنتخب السعودي، إن تمثيل المنتخب مهم لكل لاعب. وفي قطر أخبرني مدرب الحراس أن العقيدي لا يريد الاستمرار. وأنا كمدرب أريد لاعبين يقاتلون من أجل المنتخب. وأضاف مانشيني: تحدثت مع رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن الحارس يريد أن يغادر وهذه ثالث مرة يطلب العقيدي ذلك.
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