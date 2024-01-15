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اعتماد لائحة وكلاء كرة القدم المحلية لعام 2024

1/15/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، لائحة وكلاء كرة القدم المحلية لعام 2024
وجاء قرار الاتحاد السعودي استنادًا على المادة (35) الفقرة (11) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تنص أن من صلاحية مجلس الإدارة: "اعتماد لوائح الاتحاد والموافقة على التعديلات التي تطرأ عليها".
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أقام في ديسمبر الماضي ورشة عمل لوكلاء اللاعبين للاستماع لمرئياتهم واستفساراتهم بما يسهم في نجاح عملهم، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجههم، الأمر الذي يسهم في تذليل العقبات أمامهم بما يخدم كرة القدم السعودية.
وللاطلاع على اللائحة اضغط هنا .

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