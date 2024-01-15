اعتماد لائحة وكلاء كرة القدم المحلية لعام 2024

(MENAFN
- Al Watan) اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، لائحة وكلاء كرة القدم المحلية لعام 2024
وجاء قرار الاتحاد السعودي استنادًا على المادة (35) الفقرة (11) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تنص أن من صلاحية مجلس الإدارة: "اعتماد لوائح الاتحاد والموافقة على التعديلات التي تطرأ عليها".
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أقام في ديسمبر الماضي ورشة عمل لوكلاء اللاعبين للاستماع لمرئياتهم واستفساراتهم بما يسهم في نجاح عملهم، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجههم، الأمر الذي يسهم في تذليل العقبات أمامهم بما يخدم كرة القدم السعودية.
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