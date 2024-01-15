الإيقاف والغرامة ينتظران الثلاثي القضية

(MENAFN
- Al Watan) ينتظر الإيقاف لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو الغرامة بما لا يزيد عن 300 ألف ريال، الثلاثي سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي، حسب المادة الـ62 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وسبق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أن أوقفت لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي لمدة شهرين وتغريم النادي 300 ألف ريال بسبب عدم استجابته وناديه للاستدعاء المقدم من قبل المنتخب الأولمبي في بطولة آسيا تحت 23 عاما.
عقوبات واضحة
تنص المادة الـ62 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، على أنه في الفقرة الأولى يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بموجب صلاحيتها إيقاع العقوبة على اللاعب بموجب الفقرة 1/6، ومنها الإنذار الخطي حسب الفقرة 2/1، الغرامة المادية بما لا يزيد عن 300 ألف ريال بموجب الفقرة 2/2، الإيقاف لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف 50% من راتب اللاعب والتزامه بأداء التمارين بموجب الفقرة 2/3.
التزام كلي
نصت المادة الـ10 من اللائحة على أنه يجب أن يلتزم اللاعب بالالتحاق بالمنتخبات الوطنية فور طلب الاتحاد ذلك وفق الفقرة الثانية، وأن عليه حضور التدريبات والمعسكرات والندوات والمؤتمرات الصحفية، وأداء المباريات الودية والرسمية مع النادي أو المنتخب حسب المواعيد المحددة.
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