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الإيقاف والغرامة ينتظران الثلاثي القضية

1/15/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر الإيقاف لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو الغرامة بما لا يزيد عن 300 ألف ريال، الثلاثي سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي، حسب المادة الـ62 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وسبق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أن أوقفت لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي لمدة شهرين وتغريم النادي 300 ألف ريال بسبب عدم استجابته وناديه للاستدعاء المقدم من قبل المنتخب الأولمبي في بطولة آسيا تحت 23 عاما.
عقوبات واضحة
تنص المادة الـ62 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، على أنه في الفقرة الأولى يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بموجب صلاحيتها إيقاع العقوبة على اللاعب بموجب الفقرة 1/6، ومنها الإنذار الخطي حسب الفقرة 2/1، الغرامة المادية بما لا يزيد عن 300 ألف ريال بموجب الفقرة 2/2، الإيقاف لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف 50% من راتب اللاعب والتزامه بأداء التمارين بموجب الفقرة 2/3.
التزام كلي
نصت المادة الـ10 من اللائحة على أنه يجب أن يلتزم اللاعب بالالتحاق بالمنتخبات الوطنية فور طلب الاتحاد ذلك وفق الفقرة الثانية، وأن عليه حضور التدريبات والمعسكرات والندوات والمؤتمرات الصحفية، وأداء المباريات الودية والرسمية مع النادي أو المنتخب حسب المواعيد المحددة.

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